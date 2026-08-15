Сривът на украинския износ с над 80% принуждава Киев да търси тайно морско примирие

/Поглед.инфо/ Търговската блокировка в акваторията на Черно море достигна критична точка, която заплашва с пълен финансов паралич логистичната и металургичната сфера на Украйна. Публикуваните икономически данни показват драстичен срив в износа на зърнени култури и руда, което принуждава Киев задкулисно да сондира възможности за ограничаване на военните действия срещу пристанищната инфраструктура. В същото време атаките срещу руски терминали като Новоросийск показват, че и двете страни разполагат с лостове за ескалация. Каква е реалната цена на евентуално морско споразумение и защо турското посредничество отново излиза на преден план в този сложен геоикономически сблъсък?

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Финансовата сметка зад задкулисните сондажи

Статистиката за първите дванайсет дни на август, изтекла през международни медийни канали, показва не просто временен спад в търговските потоци, а системен срив на украинския аграрен и металургичен износ. Данните са сухи: експортът на пшеница е намалял над четири пъти до 175 000 тона, ечемикът е спаднал повече от пет пъти до 37 000 тона, а царевицата отчита 2.7 пъти понижение до 68 000 тона. Това се случва в пика на прибиране на реколтата, когато пристанищният комплекс традиционно работи на максимален капацитет.

Сривът не е случаен. Пораженията върху терминалната инфраструктура в Одеса, Черноморск и Южни, съчетани с постоянния риск за морските съдове, вдигнаха премията за военен риск на застрахователите от P&I клубовете до нива, които правят навлото икономически безсмислено.

Металургията — вторият стълб на украинските валутни постъпления — се намира в още по-тежко състояние. По оценки на браншови асоциации, загубите за втората половина на 2026 г. могат да достигнат $1 милиард при железорудния концентрат и до $1.5 милиарда при крайните метални изделия. Това означава загуба на 80 до 90 процента от капацитета за износ. За гиганти като „Метинвест“ и завода в Кривой рог това е директен път към консервация на мощности.

Тази статистика обяснява защо в дипломатическите среди започна да се говори за неформални предложения за спиране на огъня в морето. Когато износът блокира, валутният приток към банковата система спира, а бюджетът не може да бъде покриван единствено с външни заеми.

Логистичният капан: Защо европейските железници не са алтернатива

На хартия съществува алтернатива: пренасочване на товара по сухопътни трасета към Полша, Словакия, Унгария и Румъния. Практиката обаче показва пълната несъвместимост на сухопътната логистика с масовите насипни товари.

Първият проблем е свързан с междурелсието. Преходът от широката линия (1520 мм) към европейския стандарт (1435 мм) изисква или смяна на талигите на вагоните, или претоварване на граничните терминали. В сухопътните пунктове като Ягодин-Дорохуск или Мостиска се образуват опашки от хиляди вагони, престояващи със седмици.

Вторият фактор е цената на железопътния транспорт. Държавният оператор „Укрзализниця“ неколкократно повиши тарифите за товарни превози, за да компенсира загубите от пътническите превози и разрушената енергийна инфраструктура. Резултатът е, че доставката на тон руда или стомана до пристанище Констанца или сръбските металургични комбинати струва повече от самата себестойност на продукцията.

Дунавските пристанища Измаил и Рени също не могат да поемат обемите. Каналът Сулина има ограничено газене и капацитетът му е запълнен. При ниско ниво на водата през лятото шлеповете не могат да се товарят на пълен капацитет.

Следователно без дълбоководните морски терминали украинският износен модел престава да съществува.