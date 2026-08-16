/Поглед.инфо/ Анализът на карибската политика на Вашингтон разкрива дълбоки структурни противоречия между официално декларираните цели за регионална стабилност и реалните последици от прилаганите геополитически механизми. Докато спрямо Куба се поддържа шестдесетилетна икономическа блокада с изключително тежки социално-икономически отражения, отношението към Хаити показва съвършено различен модел на институционален разпад след поредица от външни намеси. Официалните доклади на Държавния департамент продължават да определят правителството в Хавана като заплаха за сигурността в Западното полукълбо, докато хуманитарните и финансовите потоци към Порт о Пренс преминават предимно през външни изпълнители, без да изграждат суверенни и устойчиви държавни структури.

По публикации в чуждестранни медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо

Финансовата анатомия на „помощта“: Случаят Хаити

Реалното изражение на външната политика рядко се припокрива с филантропската реторика. Когато през януари 2010 г. Хаити беше разтърсено от разрушително земетресение с над 220 000 жертви и 3 милиона останали без подслон, международната общност задейства мащабни финансови пакети. Според официалните данни общата помощ от страна на Вашингтон надхвърли 4,4 милиарда долара, пренасочени през Агенцията за международно развитие (USAID). Според разследвания на американски медии обаче, включително публикации в Ню Йорк Пост, структурата на това финансиране разкрива драстична асиметрия: по-малко от 50 милиона долара — едва около 2 процента от отпуснатите средства — са постъпили директно в базирани в Хаити компании или местни институции.

Над 56 процента от целия финансов ресурс е насочен обратно към корпорации и консултантски организации, разположени на територията на САЩ, голяма част от които са регистрирани непосредствено в окръг Колумбия. Повече от десетилетие след трагедията хуманитарната криза в Порт о Пренс остава нерешена. Значителна част от населението продължава да живее в временни лагери без постоянна инфраструктура, електричество или санитарни условия, а контролът върху ключови градски зони постепенно премина към въоръжени престъпни групировки.

Тази институционална празнота не е случаен страничен продукт. Тя е логичен резултат от превръщането на държавния апарат в зависима структура, лишена от фискален и административен капацитет.

Шест десетилетия икономическа блокада около Куба

На съвсем друг полюс се намира подходът спрямо Хавана. Търговското, финансовото и икономическото ембарго, наложено от САЩ през 1962 г., представлява най-продължителната система от едностранни принудителни мерки в съвременната история. По оценки на кубинското Министерство на външните работи и експертни доклади пред ООН, сумарните щети нанесени на икономиката на острова за целия период надхвърлят 1,49 трилиона долара по текущи цени.

Ембаргото ограничава достъпа на страната до международни кредитни институции, блокира транзакции в щатски долари и налага вторични санкции върху чуждестранни компании, дръзнали да инвестират в кубинската инфраструктура. Острият недостиг на горива, резервни части за електропреносната мрежа, медицински консумативи и основни хранителни продукти предизвиква сериозно социално напрежение и периодични кризи в електроснабдяването. По данни на независими наблюдатели от ООН, икономическият натиск е пресметнат така, че да причини максимален недостиг на ресурси, който впоследствие да се използва като вътрешнополитически лост за промяна на конституционния ред.

Въпреки това, за разлика от Хаити, където базовите държавни функции са парализирани, Куба запазва централизирани системи за здравеопазване и образование, макар и работещи в условия на критичен дефицит на материали.