Скалата, която „изяжда“ метала: Физика на геоложката измама и митът за древните механизми

/Поглед.инфо/ Когато отворите прашните досиета на така наречената „забранена археология“, първото нещо, което удря в очите, не е дълбочината на анализите, а пълната липса на стратиграфска дисциплина. Историите за ръчни часовници, отпечатани в базалт, или за железни чукове, запечатани в скали на стотици милиони години, са любима храна за сензационните издания. Когато обаче махнете емоционалната пяна и поставите тези находки под рентгенофлуоресцентен спектрометър или просто изследвате химичния състав на заобикалящата матрица, историята придобива съвсем различен, далеч по-прозаичен цвят.

Желязната логика на карбонатната циментация

В основата на повечето градски легенди за „втвърдената скала“, гълтаща съвременни предмети, стои бъркането на бавната геоложка седиментация с бързия процес на минерална конкреция. Железен предмет, изпуснат в богата на калциев карбонат или силиций водна среда – например в стара минна шахта, речно корито с разтворени минерали или влажна пещера – действа като идеален катализатор. Оксидацията на метала освобождава йони, които ускоряват утаяването на заобикалящия пясък, тиня или чакъл. За броени десетилетия, а понякога дори за броени години, около предмета се образува твърда, конгломератна кора, която за невъоръженото око изглежда като древна скала от палеозойската ера.

Забележителен пример в това отношение е така нареченият „Чук от Лондон“, открит в Тексас през 1936 година. На пръв поглед дръжката и главата му са капсулирани в ордовикски варовик. Лабораторните изследвания на геолози като Джон Коул обаче бързо разкриват, че самата скална обвивка е сравнително млада конкреция, формирана от разтворени минерали, които са обвили чук от XIX век, използван най-вероятно от местни миньори. Дървото на дръжката дори не е вкаменено, а просто карбонизирано в отсъствието на кислород.

Антикитера срещу градските легенди

Когато заговорниците искат да дадат тежест на хипотезите си за древни часовници в скалите, те почти винаги опитват да подпъхнат в сметката Антикитерския механизъм. Тук обаче имаме коренно различен казус. Механизмът от Антикитера, изваден от ловци на гъби край гръцкия остров през 1901 г., наистина е сложно аналогово устройство за изчисление на астрономически цикли, датирано около I век пр.н.е. Но той никога не е бил намиран във „втвърдена първична скала“. Той е намерен на дъното на морето, превърнат в конгломерат от морски инкрустации, пясък и медни окиси в резултат на двухилядолетно пребиваване в солена вода.

Разликата между Антикитерския механизъм и „статуите с часовници“ е в документалната верига. Антикитера разполага с ясен археологически контекст: останки от корабокрушение, гръцки амфори, монети от Пергам и Ефес, радиовъглеродно датиране на дървените елементи и десетилетия CT томография, извършена от екипи като този на Майкъл Райт и проекта AMRP. При историите за „часовниците в скалата“ няма стратиграфски дневник, няма лабораторен доклад за изотопния състав, няма дори конкретен инвентарен номер в нито един световен музей. Всичко потъва в някакво дигитално или архивно гробище от преразкази.