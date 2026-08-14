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Как Русия се опитва да спре изчезването на ловния сокол и стерха

/Поглед.инфо/ Спасяването на застрашени видове не е сантиментална приказка за природозащитници с бинокли, а сурова операция по управление на биоресурси в условия на агресивно антропогенно влияние, бракониерство и климатични сривове. В територия, обхващаща над 780 вида птици, руските държавни програми и Орнитоложки орбити са изправени пред факта, че над сто от тях висят на ръба на физическото заличаване. Когато популацията на даден вид падне под критичния праг от двадесет индивида, академичните теории отстъпват място на логистиката, инкубаторите, изкуственото подхранване и постоянния физически контрол върху терена.

Деж. редактор - Александра Докова 3566 прочитания
Как Русия се опитва да спре изчезването на ловния сокол и стерха
ИИ генерирана
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Пазарна стойност и сурови Алтайски скали: Операция „Ловен сокол“

Глобалната популация на ловния сокол (Falco cherrug) се оценява на не повече от 7 000 до 13 000 гнездящи двойки, като на руска територия са останали едва около 1 500 до 2 000 двойки. Числата изглеждат стабилни само на хартия, докато не се вземе предвид черният пазар в Близкия изток, където дресиран алтайски или сибирски сокол достига петцифрени суми в долари. Този икономически натиск, комбиниран с високоволтовата електропреносна мрежа в степите, обезлюди традиционните им местообитания за броени десетилетия.

В Национален парк „Сайлюгемски“ в Република Алтай орнитолозите бяха принудени да изоставят класическото пасивно наблюдение и да преминат към метода на т.нар. „хакване“ (hacking). Изкуствено отгледани пилета от развъдници се поставят в специализирани адаптационни кули на терен. Там, изолирани от пряк човешки контакт, но захранвани през защитени отвори, младите птици развиват летателните си мускули и навиците си да ловуват местни гризачи. От 2021 г. насам по тази схема в суровия алтайски ландшафт са интегрирани над 60 птици. Дали това е достатъчно да обърне генетичната ерозия на вида, остава спорно – прелетните им пътища през южните граници ги връщат обратно в зони с висока бракониерска активност.

Борба за степта: Геополитика на терена в Даурия и Тува

При голямата дропла (Otis tarda) проблемът не е пазарната цена, а чисто пространственият и физически натиск. Като една от най-тежките летящи птици на планетата, дроплата изисква огромни, необработваеми степни пространства с ниска тревиста растителност – суровина, която съвременното земеделие и индустриална инфраструктура практически унищожиха.

Източният подвид на дроплата днес намира последното си сравнително сигурно убежище в Даурския резерват (Забайкалски край) и в котловината Убсу-Нур в Тува. Тук биологическото оцеляване е пряко обвързано с логистиката на противопожарната безопасност. Степните пожари, които изпепеляват хиляди хектари за часове, систематично унищожават съединените с земята гнезда. Учените и местните контролни служби разорават минерализирани противопожарни ленти около зоните с регистрирано гнездене. По данни от теренния мониторинг в Убсунурската котловина тези директни намеси са позволили на локалната група да нарасне от едва 14 индивида през 2019 г. до 105 регистрирани птици през последните години. Всяко твърдение за трайно възстановяване обаче трябва да се приема с известна резервираност – степният суховей и промените в хидрологията на района могат бързо да зачеркнат този напредък.

Подобни системни усилия за възстановяване на изчезващи фаунистични комплекси се наблюдават и в други гранични региони, където анализът на строго защитените биосферни резервати показва, че единствено пълната изолация на даден участък осигурява глътка въздух за степните видове.

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