Четири години пътуване за светлината и едно изображение, което повдига повече въпроси, отколкото отговори

/Поглед.инфо/ В края на лятото на 2024 година космическият телескоп „Джеймс Уеб“ насочва огледалата си към тройната система Алфа Кентавър. Година по-късно, през август 2025 г., обработените масиви от данни от инструмента MIRI разкриват аномалия в средния инфрачервен спектър, която бързо бе определена от част от екипа като кандидат за екзопланета около Алфа Кентавър А. На разстояние от едва четири светлинни години, потенциалният газов гигант попада в т.нар. обитаема зона, макар самата му структура да изключва повърхност в познатия ни смисъл. Наблюденията обаче стъпват върху границата на инструменталните възможности и технологичните лимити на съвременната астрофизика, превръщайки суровия сигнал в обект на сериозни аналитични съмнения и архивни проверки.

Инструментални лимити и оптична заслепеност

Когато работиш с орбитална инфраструктура за милиарди долари, бързо свикваш с факта, че най-големият ти враг не е разстоянието, а фоновият шум и разсеяната светлина. Системата Алфа Кентавър е практически в нашия заден двор – на някакви си 4,37 светлинни години или приблизително 41 трилиона километра. За мащабите на Галактиката това е нищо. За наблюдателната астрономия обаче Алфа Кентавър А и B са два оптични ада, които заслепяват сензорите на всеки инструмент, дръзнал да надникне в непосредствена близост до тях.

През август 2024 г. екип, воден от изследователи от Калифорнийския технологичен институт, включително Аникет Санги, започна серия от наблюдения с инструмента MIRI (Mid-Infrared Instrument), качен на борда на „Джеймс Уеб“. Използвана бе коронографска маска – физически елемент в оптичната пътека на телескопа, чиято задача е елементарна на думи и брутално сложна на практика: да блокира директната светлина от звездата, за да улови милиони пъти по-слабото греене на обект в нейната orbita.

Проблемът при коронографията в средния инфрачервен диапазон не е просто да скриеш фотосферата на звезда като Алфа Кентавър А. Проблемът е, че самата система е динамична. Звездите А и B се въртят една спрямо друга с период от около 80 години, а Проксима гравитира някъде в периферията. Оптичният шум, произведен от разсейването на инфрачервената радиация вътре в самия инструмент, създава артефакти, които лесно могат да имитират точков източник. В публикуваните анализи през август 2025 г. се твърди, че регистрираното петно притежава топлинния подпис на газов гигант с маса, сравнима с тази на Юпитер или Сатурн, позициониран в зона, където температурите биха позволили съществуването на течна вода – при условие, че обектът имаше твърда повърхност. Но той няма.

Анатомията на една хипотеза и архивното гробище

Историята на търсенето на планети в Алфа Кентавър е осеяна с научни трупове и оттеглени публикации. Достатъчно е да си припомним случая с Алфа Кентавър Bb отпреди повече от десетилетие, когато радиалната скорост бе интерпретирана погрешно поради слънчевата активност на звездата и впоследствие сигналът просто изчезна от последващите измервания. Затова към днешна дата всеки изследовател, прекарал достатъчно часове над суровите FITS файлове, подхожда към подобни съобщения с тежък скептицизъм.

Според наличните данни от MIRI, засеченият кандидат-обект показва температурни характеристики, които съвпадат с моделите за охладителни газови гиганти на възраст около 5 милиарда години. Това съвпада с очакваната възраст на самата система Алфа Кентавър. Физическият проблем обаче се крие в орбиталната стабилност. Макар Алфа Кентавър А да е звезда, много сходна с нашето Слънце по маса и радиус, гравитационното влияние на близкия спътник Алфа Кентавър B (разстоянието между тях варира между 11 и 36 астрономически единици) създава силно нестабилни зони за дългосрочно съществуване на планети. Всички компютърни симулации от последните три десетилетия показват, че орбита в обитаемата зона на Алфа Кентавър А (около 1,1 до 1,2 астрономически единици) е гравитационно възможна, но прозорецът за формиране на такъв масивен газов гигант там е изключително тесен.

По информация на изследователския екип, яркостта на засечения обект в средния инфрачервен спектър съответства на радиус, близък до този на Юпитер. Ако данните бъдат потвърдени от повторни наблюдения, предвидени за следващите орбитални цикли на телескопа, това ще бъде най-близката пряко заснета екзопланета до своята родителска звезда. Дотогава обаче инструментът остава блокиран в една сива зона – между реално физическо тяло и термален артефакт в оптичните огледала.