Абонирай се
Интересно

Защо измерването на светлината във височина възроди старата хипотеза за етера

/Поглед.инфо/ Историята на науката има навика да погребва концепции твърде бързо, когато даден математически апарат се окаже по-удобен за инженерите. Хипотезата за луминоферния етер бе официално отписана в началото на ХХ век, за да отстъпи място на квантовите полета. Независим изследователски екип обаче излиза с данни от вертикални измервания на скоростта на светлината, които заплашват да отворят отново стария архивен архив с нерешени фундаментални въпроси.

Деж. редактор - Александра Докова 3166 прочитания
Защо измерването на светлината във височина възроди старата хипотеза за етера
ИИ генерирана
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Спектърът на изоставената хипотеза

Физическата наука има особена форма на институционална амнезия. Когато една теория се превърне в стандартен учебникарски канон, всички алтернативни модели биват изтласкани в периферията, превръщайки се в научно архивно гробище. Концепцията за етера — онова хипотетично, повсеместно вещество, което древноиндийските мислители наричат акаша, а физиците от XIX век смятат за задвижваща среда на електромагнитните вълни — бе избутана от сцената в момента, в който математиката на специалната теория на relativity предложи по-изчистено решение за празнотата.

Вместо да се търси механична среда за трептенията на светлината, физиката просто дефинира вакуума като квантово поле с векторни стойности. Изглеждаше, че с това дискусията е окончателно приключена. Експериментът на Майкелсън-Морли от 1887 година бе обявен за окончателната присъда над етерния вятър.

Вертикалното измерване и проектът Мон Тирей

Проблемът на класическите интерферометрични опити винаги е бил в гравитационната и пространствена симетрия. Повечето исторически опити — включително тези на Дейтън Милър от 20-те години на миналия век на връх Уилсън — са провеждани предимно в хоризонтална равнина на постоянна надморска височина. Група съвременни изследователи, работещи по проекта Мон Тирей, подхождат към проблема от съвсем друг ъгъл. Според разпространените от тях данни, фундаменталната грешка на предходните поколения е била предпоставката за хомогенност на средата.

Хипотезата на екипа се базира на предположението, че плътността на предполагаемата етерна среда варира градиентно във височина — колкото по-далеч от земната повърхност се намира измервателната aparатура, толкова по-плътна става тази субстанция, независимо от разреждането на атмосферния въздух. За целта те конструират преносима интерферометрична установка с висока степен на изолация от външни вибрации и термични разширения, способна да извършва вертикални измервания под висок вакуум на различни надморски височини.

Според публикуваните от екипа констатации, при увеличаване на височината се забелязва системна промяна в интерферентните пръстени и леко понижение в измерената скорост на светлинния лъч. Това твърдение веднага сблъсква изследователите с физическите реалности на експерименталната методология.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Интересно

Как цепелините пробиха фронта и логистиката през 1914–1918 г.
Интересно

Как цепелините пробиха фронта и логистиката през 1914–1918 г.

/Поглед.инфо/ Когато през август 1914 година германският войскови дирижабъл Z.VIII изсипва тонове експлозив над Антверпен, разрушавайки десетки сгради и парализирайки белгийското командване, военните щабове в Европа изпадат в методологичен шок. Спрямо тогавашните биплани, носещи едва няколко дребни бомби, цепелините изглеждат като неподвластни на земната артилерия летателни апарати. Историята на тяхната употреба обаче не е разказ за непобедимост, а за брутални сурови факти, кубични метри запалим газ, логистични катастрофи и бързо намерен отговор от страна на противовъздушната отбрана.

14.08.2026 22:30
Защо пазарът на съвременно изкуство плаща 1,4 милиона долара за обект, който не може да бъде докоснат
Интересно

Защо пазарът на съвременно изкуство плаща 1,4 милиона долара за обект, който не може да бъде докоснат

/Поглед.инфо/ На 8 декември 2024 г. аукционната къща Ketterer Kunst в Берлин приключи наддаването за творбата „General 52" x 52“ на американския минималист Робърт Райман при крайна цена от 1,4 милиона долара (около 1,3 милиона евро). Новината за продажбата на напълно бяло платно едва ли изненада онези, които следят финансовите отчети на вторичния пазар за съвременно изкуство през последните четири десетилетия. Абсурдът в случая не е естетически, а строго физически и логистичен. Купувачът плати сериозна сума за обект, който според официалното изявление на самата аукционна къща не може да бъде транспортиран, докосван или излаган на светлина поради фатална структурна деградация на използваните материали.

14.08.2026 22:15
Суровата инженерия зад Черната пирамида в Дахшур
Интересно

Суровата инженерия зад Черната пирамида в Дахшур

/Поглед.инфо/ На 26 километра южно от Кайро, върху тесен пустинен платообразен сегмент с размери 3 на 1,5 километра, лежи отговорът на един от най-неудобните въпроси в египтологията. Докато официалните хроники обичат да представят древноегипетската архитектура като права линия на непрекъснат възход, геологията и останките в Дахшур показват нещо съвсем различно. Тук, сред сравнително запазените геометрични тела от четвъртата династия, се издига и постепенно се разпада Черната пирамида на Аменемхет III. Конструкция от кал, нилска тиня и асиметрични подземни тунели, която днес прилича повече на естествено срутен хълм, отколкото на монументално царско съоръжение.

14.08.2026 22:05
Оптични илюзии и нисък ъгъл на слънцестоене: Научният деконструктивизъм на лунните куполи
Интересно

Оптични илюзии и нисък ъгъл на слънцестоене: Научният деконструктивизъм на лунните куполи

/Поглед.инфо/ Десетилетия наред спътникът на Земята бива третиран или като мъртво парче базалт, или като декор за псевдонаучни спекулации. Когато обаче премахнем емоционалния шум и погледнем данните от гама-спектрометрите, рентгеновите анализатори и пробите, донесени от Аполо и Чанъ, картината става далеч по-сложна. Наличието на воден лед в перманентно засенчените кратери и следите от древна вулканична активност повдигат въпроси за геоложката еволюция на повърхността, без да е необходимо да се прибягва до теории за изкуствен произход.

14.08.2026 21:50
Четири години пътуване за светлината и едно изображение, което повдига повече въпроси, отколкото отговори
Интересно

Четири години пътуване за светлината и едно изображение, което повдига повече въпроси, отколкото отговори

/Поглед.инфо/ В края на лятото на 2024 година космическият телескоп „Джеймс Уеб“ насочва огледалата си към тройната система Алфа Кентавър. Година по-късно, през август 2025 г., обработените масиви от данни от инструмента MIRI разкриват аномалия в средния инфрачервен спектър, която бързо бе определена от част от екипа като кандидат за екзопланета около Алфа Кентавър А. На разстояние от едва четири светлинни години, потенциалният газов гигант попада в т.нар. обитаема зона, макар самата му структура да изключва повърхност в познатия ни смисъл. Наблюденията обаче стъпват върху границата на инструменталните възможности и технологичните лимити на съвременната астрофизика, превръщайки суровия сигнал в обект на сериозни аналитични съмнения и архивни проверки.

14.08.2026 21:40
Защо галактиките не се разпадат: Анатомия на една хипотеза за 100 милиарда долара
Интересно

Защо галактиките не се разпадат: Анатомия на една хипотеза за 100 милиарда долара

/Поглед.инфо/ Физиците имат сериозен, системно премълчаван проблем. Огромната част от барионната материя, която уж трябва да обяснява подредбата на космоса, просто липсва от физическите уравнения. Когато през миналия век астрономите започнаха да теглят галактиките с прецизни спектрографи, сметките отказаха да излязат. Липсващата маса не е козметична грешка в закръглянето, а конструктивен дефект на целия ни теоретичен модел. Вместо да преразгледат гравитацията в мащаб, институтите предпочетоха да измислят нов тип невидим флуид – тъмната материя. Похарчихме десетилетия и милиарди в криогенни камери, търсейки хипотетична частица, която до днес продължава да се изплъзва.

14.08.2026 21:30
Как еволюира образът на скандинавското подземно божество
Интересно

Как еволюира образът на скандинавското подземно божество

/Поглед.инфо/ Анализът на скандинавските епиграфски източници и археологически субстрати разкрива дълбока пробойна в популярната концепция за подземното божество Хел. Докато съвременният фолклорен разказ настоява за хорър естетика и демонична жестокост, изследването на социално-икономическия контекст на ранносредновековна Скандинавия показва съвсем различна картина. Реконструирането на административно-погребалните практики на севера сочи, че Хелхайм не е бил място за вечно наказание, а естествено и функционално разширение на аграрното стопанство, където смъртта се възприема като логистичен преход, а не като морална катастрофа.

14.08.2026 21:00
Защо еволюцията стройва патетата в индийска нишка, а оставя пилетата в хаотична тълпа
Интересно

Защо еволюцията стройва патетата в индийска нишка, а оставя пилетата в хаотична тълпа

/Поглед.инфо/ На пръв поглед въпросът защо патетата се подреждат в строга нишка зад майка си, докато пилетата се струпат в безформена тълпа, изглежда като наивна детска загадка. В орнитологичните архиви и изследванията по поведенческа екология обаче зад този битов феномен стои сурова еволюционна математика, хидродинамично спестяване на енергия и коренно различна логистика на оцеляването. Докато сухоземната кокошка разчита на локален периметър за търсене на храна, водоплаващите са принудени да извършват рискови транзити през открит терен към най-близкия водоем.

14.08.2026 18:00