Зад фасадата на генеративния AI: Войната за милисекунди латентност и изгубената енергия

Инфраструктурният стенопис на един технологичен предел
Всеки, който е прекарал достатъчно часове в шума на климатичните инсталации в съвременен мегаватен център за данни, знае, че оптимистичните презентации за „облака“ се разпадат пред тежестта на металните конструкции. Хиляди ускорители трябва да си разменят терабайти терафлопи в секунда, за да тренират един-единствен голям езиков модел. Досега индустрията се опитваше да поддържа този брутален трафик с два фундаментални инструмента: класическия меден кабел и оптическото влакно.
Медта обаче има физически граници, които не могат да бъдат заобиколени с софтуерни трикове. При честотите, необходими за предаване на над 100 гигабита на канал, медната жица започва да действа като нагревател и антена едновременно. Затихването на сигнала е толкова драстично, че ефективният обхват пада под един метър, а самите кабели стават толкова дебели и твърди, че закриват въздушния поток в стелажите, превръщайки задната част на сървърите в плътна стена от метал.
От друга страна, оптичните трансивъри изглеждаха като вечното решение. Използването на фотони вместо електрони е елегантно на хартия, но брутално скъпо и чупливо на терен. Лазерните диоди в тези модули генерират огромно количество топлина, деградират бързо при високите температури вътре в плътно затворените шасита и изискват сложни, скъпи DSP чипове за преобразуване на електрическия сигнал в светлина и обратно. Всяко преобразуване добавя закъснение (латентност), а при паралелни изчисления от такъв мащаб всяка наносекунда забавяне означава скъпи графични процесори, работещи на празен ход.
Електромагнетизъм в пластмасова тръба
Тъкмо тук се появява разработката на Point2 Technology, наречена e-Tube. На пръв поглед концепцията изглежда като инженерна дерзост, която граничи с парадокс: вместо да се разчита на инфрачервена светлина през суперчисто кварцово стъкло или електрически ток през мед, данните се предават като радиочестотни (RF) милиметрови вълни, канализирани вътре в гъвкав пластмасов вълновод.
Това не е светлина, нито е класически ток. Това е електромагнитна вълна, която се разпространява през диелектричен материал. По информация от инженерите на компанията, тази архитектура елиминира нуждата от енергоемките лазерни емитери и сложните оптични преобразуватели. Радиочестотният чип директно модулира сигнала в пластмасовата нишка.
Резултатите, изнесени в техническата документация, разкриват защо инвеститори като Bosch Ventures, Molex и Maverick Silicon са се подписали под този кръг от Серия Б. В сравнение с традиционните оптични връзки, e-Tube платформата консумира три пъти по-малко електроенергия и намалява производствените разходи с три пъти. По по отношение на латентността се твърди, че преносът през пластмасовите вълноводи подобрява показателите с коефициент до 1000 спрямо сложните оптични линии, заради премахването на тежките цифрови процесори за обработка на сигнала.
Спрямо медните кабели, технологията осигурява десет пъти по-голям обхват на предаване при сходна цена, като същевременно намалява теглото на кабелните снопове пет пъти и обема им два пъти. За инженерите, борещи се с аеродинамиката и охлаждането вътре в сървърните шкафове, това спестяване на физически обем е не по-малко критично от самата скорост на трансфер.