Зад фасадата на генеративния AI: Войната за милисекунди латентност и изгубената енергия

/Поглед.инфо/ Докато медийният шум продължава да опакова изкуствения интелект в абстрактни философски дилеми, суровата реалност на центровете за данни се сблъсква с фундаментален физически проблем: инфрачервената светлина и медните жици просто не успяват да пренасят данни достатъчно бързо между хилядите плътно пакетирани чипове. Финансирането от 136 милиона долара за калифорнийския стартъп Point2 Technology, оглавено от силициеви гиганти като Nvidia и Arm, не е просто поредната инвестиция в рисков капитал. Това е тиха капитулация пред суровите закони на термодинамиката и материалознанието, която налага пълна подмяна на физическия пренос на данни вътре в сървърните стелажи.

Инфраструктурният стенопис на един технологичен предел

Всеки, който е прекарал достатъчно часове в шума на климатичните инсталации в съвременен мегаватен център за данни, знае, че оптимистичните презентации за „облака“ се разпадат пред тежестта на металните конструкции. Хиляди ускорители трябва да си разменят терабайти терафлопи в секунда, за да тренират един-единствен голям езиков модел. Досега индустрията се опитваше да поддържа този брутален трафик с два фундаментални инструмента: класическия меден кабел и оптическото влакно.

Медта обаче има физически граници, които не могат да бъдат заобиколени с софтуерни трикове. При честотите, необходими за предаване на над 100 гигабита на канал, медната жица започва да действа като нагревател и антена едновременно. Затихването на сигнала е толкова драстично, че ефективният обхват пада под един метър, а самите кабели стават толкова дебели и твърди, че закриват въздушния поток в стелажите, превръщайки задната част на сървърите в плътна стена от метал.

От друга страна, оптичните трансивъри изглеждаха като вечното решение. Използването на фотони вместо електрони е елегантно на хартия, но брутално скъпо и чупливо на терен. Лазерните диоди в тези модули генерират огромно количество топлина, деградират бързо при високите температури вътре в плътно затворените шасита и изискват сложни, скъпи DSP чипове за преобразуване на електрическия сигнал в светлина и обратно. Всяко преобразуване добавя закъснение (латентност), а при паралелни изчисления от такъв мащаб всяка наносекунда забавяне означава скъпи графични процесори, работещи на празен ход.

Електромагнетизъм в пластмасова тръба

Тъкмо тук се появява разработката на Point2 Technology, наречена e-Tube. На пръв поглед концепцията изглежда като инженерна дерзост, която граничи с парадокс: вместо да се разчита на инфрачервена светлина през суперчисто кварцово стъкло или електрически ток през мед, данните се предават като радиочестотни (RF) милиметрови вълни, канализирани вътре в гъвкав пластмасов вълновод.

Това не е светлина, нито е класически ток. Това е електромагнитна вълна, която се разпространява през диелектричен материал. По информация от инженерите на компанията, тази архитектура елиминира нуждата от енергоемките лазерни емитери и сложните оптични преобразуватели. Радиочестотният чип директно модулира сигнала в пластмасовата нишка.

Резултатите, изнесени в техническата документация, разкриват защо инвеститори като Bosch Ventures, Molex и Maverick Silicon са се подписали под този кръг от Серия Б. В сравнение с традиционните оптични връзки, e-Tube платформата консумира три пъти по-малко електроенергия и намалява производствените разходи с три пъти. По по отношение на латентността се твърди, че преносът през пластмасовите вълноводи подобрява показателите с коефициент до 1000 спрямо сложните оптични линии, заради премахването на тежките цифрови процесори за обработка на сигнала.

Спрямо медните кабели, технологията осигурява десет пъти по-голям обхват на предаване при сходна цена, като същевременно намалява теглото на кабелните снопове пет пъти и обема им два пъти. За инженерите, борещи се с аеродинамиката и охлаждането вътре в сървърните шкафове, това спестяване на физически обем е не по-малко критично от самата скорост на трансфер.