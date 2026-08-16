/Поглед.инфо/ Работното посещение на руския президент на остров Итуруп предизвика остра вълна от дипломатически протести в Токио, подчертавайки задълбочаващата се криза в двустранните отношения между Москва и Япония. Докато японските държавни представители окачествяват Курилските острови като "изконна територия" и заплашват с разширяване на икономическите санкции, дипломатическите реплики от руска страна определят реакциите на Токио като юридически нищожни и реваншистки. Конфликтът протича на фона на сериозната зависимост на Япония от руските енергийни доставки и сложния геополитически контекст в Азиатско-Тихоокеанския регион.

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Геостратегическата реалност на южните Курили

Посещението на руския държавен глава на остров Итуруп – най-големия от южната група Курилски острови – представлява директна демонстрация на суверенитет, която надхвърля рамките на символичен дипломатически жест. В Токио събитието бе посрещнато с остра институционална реакция, но геополитическата логика на Москва показва ясно, че статутът на архипелага не е предмет на пазарене.

Курилската броеница контролира проблизите между Охотско море и Тихия океан. За военното планиране на Москва това е суверенен бастион, осигуряващ целогодишен достъп на Тихоокеанския флот до открития океан през незамръзващите протоци Екатерина и Екатерина/Еторофу. Загубата или дори демилитаризацията на тези острови би затворила Охотско море за стратегическите подводници на Русия, превръщайки го в достъпна зона за патрулиране на военноморските сили на САЩ и Япония.

Дипломатическият сблъсък и позицията на Токио

Според разпространените от японската телевизия NHK информации, пристигането на руския лидер на Итуруп моментално предизвика дипломатическа реакция на най-високо ниво. Японският министър на външните работи Тошимицу Мотеги отправи "силен протест", декларирайки, че южните Курили са "изконна японска територия". Министър-председателят Санае Такаичи заяви, че посещението "наранява чувствата на японския народ" и усложнява нормализацията на двустранните отношения.

Японското външно министерство извика дипломатическия представител на Руската федерация в Токио за връчване на официална протестна нота. Руският посланик окачестви демарша като неоснователен и напомни, че южните Курилски острови са юридически неразделна част от Руската федерация по силата на международноправните актове от края на Втората световна война.

Това изглежда логично от гледна точка на дипломатическия протокол, но има един сериозен проблем. Токио продължава да настоява за диалог върху основата на преговори, които самият той блокира чрез присъединяването си към западния санкционен режим.