Pony.ai и Uber разширяват партньорството си с планове за над 2000 роботаксита в Европа

/Поглед.инфо/ Китайската компания за технологии за автономно шофиране Pony.ai и американската платформа за споделено пътуване Uber обявиха разширяване на стратегическото си партньорство, като планират да внедрят над 2000 роботаксита на Pony.ai в Европа.

Партньорството ще се разшири от предстоящата търговска услуга в Загреб, която ще бъде достъпна през платформата на Uber, към още четири европейски града. Предвижда се роботаксита да бъдат внедрени и в Близкия изток.

Двете компании ще комбинират технологията за автономно шофиране от ниво 4 (L4) на Pony.ai, платформата на Uber и ежедневното управление на автопарка. Според основателя и главен изпълнителен директор на Pony.ai Джеймс Пън разширеното споразумение бележи „важна нова фаза“ в партньорството и цели предоставянето на безопасни и надеждни услуги с роботаксита в повече европейски градове.

Според финансовия отчет на Pony.ai за 2025 г. компанията очаква автопаркът ѝ от роботаксита да надхвърли 3000 автомобила до края на 2026 г., като услугите ще бъдат достъпни в над 20 града по света.

Европа се превръща във важен пазар за китайските компании за автономно шофиране. Друг китайски разработчик, WeRide, обяви през август навлизането си в Дания, докато подразделението Apollo Go на „Байду“ (Baidu) започна тестове на автономни автомобили в Лондон. Momenta пък получи одобрение за изпитания на автономни автомобили от ниво 4 в Германия.

Според експерти компактната градска среда, високите разходи за транспорт на човек и широкото използване на споделената мобилност превръщат Европа в един от най-перспективните пазари за автономни превозни средства.