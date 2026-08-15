Списание „Циушъ“ ще публикува статия на Си Дзинпин за необходимостта от повишаване на готовността за справяне с бедствия

/Поглед.инфо/ В 16-ия брой на списание „Циушъ“, който излиза на 16 август, ще бъде публикувана статия на Си Дзинпин, озаглавена „Повишаване на способността за предотвратяване, намаляване на последиците и оказване на помощ при бедствия“.

В нея се подчертава, че за да се осъществи ефективно предотвратяване и намаляване на последиците от бедствия, е необходимо да се отстоява всеобхватното ръководство на ККП и да се следва принципът за върховенство на хората и човешкия живот.

Работа по предотвратяване и намаляване на последиците от бедствия в Китай в момента е изправена пред редица нови обстоятелства и проблеми, затова е необходимо постоянно да се повишават способностите и равнището на готовност, ефективно да се защитават животът и имуществото на населението и да се гарантира обществената стабилност, така че да се осигури устойчивото и дългосрочно развитие на модернизацията в китайски стил.

В статията се призовава за засилване на образованието и обучението, като се полагат целенасочени усилия за повишаване на способностите на кадрите на всички равнища в областта на предотвратяването, намаляването на последиците и оказването на помощ при бедствия, за да се гарантират необходимото разбиране, поетата отговорност и ефективното изпълнение на задачите.