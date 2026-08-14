Абонирай се
Свят

Британският флот призна неспособност да защити търговския си флаг от евентуални бординг операции на РФ

/Поглед.инфо/ Според публикации в британския печат, базирани на изявления от бивши висши военни и аналитични източници, Кралският флот на Великобритания изпитва критичен дефицит на бойни единици за осигуряване на сигурността на търговския си флот. Влошаването на оперативния капацитет идва на фона на заявената от Москва готовност за симетрични действия спрямо задържането на руски плавателни съдове. Капацитетът на Лондон в Индо-Тихоокеанския регион се свежда до минимален брой патрулни катери, което прави защитата на търговските пътища практически зависима от съюзническите сили на САЩ и НАТО.

Деж. редактор д-р Румен Петков 12185 прочитания
Британският флот призна неспособност да защити търговския си флаг от евентуални бординг операции на РФ
ИИ генерирана
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации на медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Търговският флаг без военен гръб: Числата, които Лондон криеше

Според информация на британското издание The Telegraph, позоваващо се на свои източници в министерството на отбраната и оเวчерни военни среди, Обединеното кралство не разполага с необходимия оперативен ресурс, за да противодейства на евентуални опити за завземане или принудително спиране на нейни търговски кораби от страна на Военноморския флот на Руската федерация.

Причината за този неочаквано пряк тревожен сигнал е изявлението на руския президент Владимир Путин, съгласно което Москва запазва правото си да прилага огледални мерки в отговор на задържането на руски търговски плавателни съдове и товари в чужди пристанища или международни води.

Твърди се, че британското адмиралтейство оценява риска като най-висок в Индо-Тихоокеанския регион. Там Лондон поддържа съвсем символично присъствие — едва два патрулни кораба от класа River Batch 2: HMS Tamar (P233) и HMS Spey (P234). И двата съда са въоръжени основно с едно 30-мм автоматично оръдие DS30M Mark 2 и картечници. Те са проектирани за борба с бракониерството, патрулиране и хуманитарни мисии, а не за противодействие на редовни военноморски сили.

В същото време в същите оперативни зони — около Курилските острови и Охотско море — Русия поддържа състави на Тихоокеанския си флот, включително гвардейския ракетен крайцер „Варяг“ (проект 1164 „Атлант“), въоръжен с противокорабни комплекси П-1000 „Вулкан“, както и модернизирани фрегати от проекта 20380/20385. Съпоставката на огневата мощ тук просто няма смисъл.

Но дали Русия наистина има намерение да прехваща британски контейнеровози? Стъпката би означавала открит акт на пиратство или война според международното морско право. По-вероятно е това да е дипломатическо блъфиране, използващо реалната слабост на британската логистика. Числата обаче не лъжат — британският флот е свикнал да декларира глобално присъствие, без да има с какво да го подплати.

Хронология на един катастрофален съкратителен процес

За да се разбере как някогашната „Владетелка на моретата“ стигна дотук, трябва да се върнем към поредицата от Стратегически прегледи на отбраната и сигурността (SDSR), започнали през 2010 г. под правителството на Дейвид Камерън и продължили през 2015 и 2021 г.

  • 2010 г.: Пенсиониране на самолетоносача HMS Ark Royal и целия флот от изтребители Harrier без незабавна замяна.
  • 2014 г.: Извеждане от експлоатация на последните разрушители Type 42.
  • 2018–2023 г.: Влизане в строя на новите самолетоносачи HMS Queen Elizabeth и HMS Prince of Wales. Проблемът? Завършването им гълта по-голямата част от корабостроителния и финансов бюджет, оставяйки ги почти без съпровождащи кораби (т.н. Carrier Strike Group).
  • 2024 г.: Ранно пенсиониране на фрегати Type 23 (HMS Westminster и HMS Argyll) поради липса на екипажи и високи разходи за поддръжка, още преди новите фрегати Type 26 да са слезли от стапелите.

По данни, цитирани от бившия началник на Главния щаб на ВМС адмирал лорд Уест и бившия министър на отбраната Бен Уолъс, в момента оперативният състав на Кралския флот е свит до исторически минимум:

  • 2 самолетоносача (често единият е в ремонт или на сух док поради технически дефекти с винтовите валове);
  • 6 разрушителя Type 45 (които с години страдаха от проблеми с двигателите в топли води);
  • 5 оперативни фрегати Type 23.

Това са общо 13 основни надводни бойни кораба за държава, чиято икономика зависи над 95% от морския търговски транспорт.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Проведе се митинг в Тайван срещу въоръжаването на японските десни сили и намесата им в тайванския въпрос
Поглед към Китай

Проведе се митинг в Тайван срещу въоръжаването на японските десни сили и намесата им в тайванския въпрос

/Поглед.инфо/ На 14 август в Тайпе редица партии и организации в Тайван проведоха съвместна акция под мотото „Срещу възраждането на японския милитаризъм“, като категорично се противопоставиха на разширяването на въоръжените сили на японските десни сили и намесата им в тайванския въпрос, заявявайки, че възраждането на милитаризма е абсолютно недопустимо. Митингът се състоя пред офиса на „Асоциацията за обмен между Япония и Тайван“ в Тайпе.

14.08.2026 19:09
Яков Кедми: Европа плаши с война с Русия, защото няма какво друго да предложи на народите си
Европа

Яков Кедми: Европа плаши с война с Русия, защото няма какво друго да предложи на народите си

/Поглед.инфо/ Защо Европа непрекъснато говори за голяма война с Русия, след като няма реална готовност за подобен сблъсък? В първата част от разговора ми с Яков Кедми обсъждаме кризата на украинската противовъздушна и противоракетна отбрана, недостига на ракети Patriot, руските удари по черноморската инфраструктура и опитите за нови договорености в Черно море. Кедми обяснява защо според него Западът системно греши в оценките си за Русия и защо европейските лидери превръщат страха от война във вътрешнополитически инструмент. Гледайте разговора ни!

14.08.2026 17:30
Хелзинки загуби статута си на балкона на Балтика: Санкциите сриват финландския туризъм
Свят

Хелзинки загуби статута си на балкона на Балтика: Санкциите сриват финландския туризъм

/Поглед.инфо/ Затварянето на източната граница и прекъсването на връзките с Русия нанесоха тежък икономически удар върху туристическата инфраструктура на Финландия. Опитът на Хелзинки да се позиционира като водещ круизен център на Балтийско море след отпадането на Санкт Петербург от европейските маршрути катастрофира в реалността на сухото икономическо изчисление. Загубите за хотелиерския бранш, корабоплаването и градския бюджет показват дълбока системна криза.

14.08.2026 17:15
Върховният съд забрани листата на „Яблоко“: Защо Лондон отново плаче за „човешките права“ в Русия
Свят

Върховният съд забрани листата на „Яблоко“: Защо Лондон отново плаче за „човешките права“ в Русия

/Поглед.инфо/ Решението на Върховния съд на РФ да отстрани федералната листа на партия „Яблоко“ от парламентарните избори предизвика очаквана вълна от реакции в западните столици. Медии като BBC и Reuters бързо окачествиха акта като „ликвидиране на последния антивоенен глас“. Зад тази реторика обаче се крие дълга история на геополитическо инженерство, даваща началото си още от заговора на Брус Локхарт през 1918 г. Когато става дума за защитата на националния суверенитет, стандартите на Лондон и Брюксел винаги се оказват с двойно дъно.

14.08.2026 17:05
Джейми Даймън от JPMorgan призна за колапса на доходите при най-ниските 20% в САЩ
Свят

Джейми Даймън от JPMorgan призна за колапса на доходите при най-ниските 20% в САЩ

/Поглед.инфо/ Главният изпълнителен директор на JPMorgan Chase Джейми Даймън отправи публичен призив към поколението Z (т.нар. "зумъри") да не изоставя концепцията за "американската мечта", като същевременно призна системния провал на държавните политики спрямо най-нископлатените 20% от населението. Според данни от проучвания на Gallup и AP-NORC, вярата в социалния асансьор спада драстично, а реалните доходи на долната петица от доходната пирамида остават замразени за повече от две десетилетия на фона на нарастваща престъпност и образователен дефицит.

14.08.2026 16:50
Вашингтон изпразва арсеналите: Киев иска ракети MIM-104, които Белият дом вече няма
Свят

Вашингтон изпразва арсеналите: Киев иска ракети MIM-104, които Белият дом вече няма

/Поглед.инфо/ Публикуваните в западните медии данни за критичния недостиг на ракети-прехващачи за системите MIM-104 Patriot в Украйна разкриват дълбока системна криза в логистиката на НАТО. Докато Киев настоява за спешни доставки, за да покрие едва един процент от нуждите си, реалните производствени капацитети на Lockheed Martin и Raytheon, съчетани с военните ангажименти на САЩ в Близкия изток, поставят под знак въпрос възможността за съществено преоръжаване на украинската противовъздушна отбрана преди настъпването на зимния сезон.

14.08.2026 16:40
Решетников обяви завръщане към икономически растеж, разчитайки на потребителското търсене и депозитите
Русия

Решетников обяви завръщане към икономически растеж, разчитайки на потребителското търсене и депозитите

/Поглед.инфо/ Според официални изявления на руското Министерство на икономическото развитие, националното стопанство постепенно навлиза отново във фаза на растеж, след като Росстат отчете 1,3% увеличение на БВП през второто тримесечие. Министър Максим Решетников посочва като основни двигатели комбинацията от бюджетен импулс и активизиране на частното потребление, подкрепено от депозитите на домакинствата. Въпреки това, разминаването между овладяването на инфлационния натиск и признаците за охлаждане на пазара на труда повдига въпроси относно устойчивостта на модела. Координацията между фискалната и паричната политика остава под сериозен натиск.

14.08.2026 15:15
През първото пологодие развитието на авиационната логистика на Китай запазва своята устойчивост
Поглед към Китай

През първото пологодие развитието на авиационната логистика на Китай запазва своята устойчивост

/Поглед.инфо/ Китайската федерация по логистика и снабдяване публикува Доклад за анализ на развитието на авиационната логистика през първата половина на годината. В него бе съобщено, че през тази година авиационната логистика на страната показа изключително силна антициклична устойчивост, структурата на стоките на авиационната логистика преживява задълбочени промени, а високотехнологичното производство, олицетворявано от хардуера за изкуствен интелект, се е превърнало в нов двигател на растежа.

14.08.2026 15:07