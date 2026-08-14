/Поглед.инфо/ Според публикации в британския печат, базирани на изявления от бивши висши военни и аналитични източници, Кралският флот на Великобритания изпитва критичен дефицит на бойни единици за осигуряване на сигурността на търговския си флот. Влошаването на оперативния капацитет идва на фона на заявената от Москва готовност за симетрични действия спрямо задържането на руски плавателни съдове. Капацитетът на Лондон в Индо-Тихоокеанския регион се свежда до минимален брой патрулни катери, което прави защитата на търговските пътища практически зависима от съюзническите сили на САЩ и НАТО.

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Търговският флаг без военен гръб: Числата, които Лондон криеше

Според информация на британското издание The Telegraph, позоваващо се на свои източници в министерството на отбраната и оเวчерни военни среди, Обединеното кралство не разполага с необходимия оперативен ресурс, за да противодейства на евентуални опити за завземане или принудително спиране на нейни търговски кораби от страна на Военноморския флот на Руската федерация.

Причината за този неочаквано пряк тревожен сигнал е изявлението на руския президент Владимир Путин, съгласно което Москва запазва правото си да прилага огледални мерки в отговор на задържането на руски търговски плавателни съдове и товари в чужди пристанища или международни води.

Твърди се, че британското адмиралтейство оценява риска като най-висок в Индо-Тихоокеанския регион. Там Лондон поддържа съвсем символично присъствие — едва два патрулни кораба от класа River Batch 2: HMS Tamar (P233) и HMS Spey (P234). И двата съда са въоръжени основно с едно 30-мм автоматично оръдие DS30M Mark 2 и картечници. Те са проектирани за борба с бракониерството, патрулиране и хуманитарни мисии, а не за противодействие на редовни военноморски сили.

В същото време в същите оперативни зони — около Курилските острови и Охотско море — Русия поддържа състави на Тихоокеанския си флот, включително гвардейския ракетен крайцер „Варяг“ (проект 1164 „Атлант“), въоръжен с противокорабни комплекси П-1000 „Вулкан“, както и модернизирани фрегати от проекта 20380/20385. Съпоставката на огневата мощ тук просто няма смисъл.

Но дали Русия наистина има намерение да прехваща британски контейнеровози? Стъпката би означавала открит акт на пиратство или война според международното морско право. По-вероятно е това да е дипломатическо блъфиране, използващо реалната слабост на британската логистика. Числата обаче не лъжат — британският флот е свикнал да декларира глобално присъствие, без да има с какво да го подплати.

Хронология на един катастрофален съкратителен процес

За да се разбере как някогашната „Владетелка на моретата“ стигна дотук, трябва да се върнем към поредицата от Стратегически прегледи на отбраната и сигурността (SDSR), започнали през 2010 г. под правителството на Дейвид Камерън и продължили през 2015 и 2021 г.

2010 г.: Пенсиониране на самолетоносача HMS Ark Royal и целия флот от изтребители Harrier без незабавна замяна.

Пенсиониране на самолетоносача и целия флот от изтребители без незабавна замяна. 2014 г.: Извеждане от експлоатация на последните разрушители Type 42.

Извеждане от експлоатация на последните разрушители Type 42. 2018–2023 г.: Влизане в строя на новите самолетоносачи HMS Queen Elizabeth и HMS Prince of Wales . Проблемът? Завършването им гълта по-голямата част от корабостроителния и финансов бюджет, оставяйки ги почти без съпровождащи кораби (т.н. Carrier Strike Group).

Влизане в строя на новите самолетоносачи и . Проблемът? Завършването им гълта по-голямата част от корабостроителния и финансов бюджет, оставяйки ги почти без съпровождащи кораби (т.н. Carrier Strike Group). 2024 г.: Ранно пенсиониране на фрегати Type 23 (HMS Westminster и HMS Argyll) поради липса на екипажи и високи разходи за поддръжка, още преди новите фрегати Type 26 да са слезли от стапелите.

По данни, цитирани от бившия началник на Главния щаб на ВМС адмирал лорд Уест и бившия министър на отбраната Бен Уолъс, в момента оперативният състав на Кралския флот е свит до исторически минимум:

2 самолетоносача (често единият е в ремонт или на сух док поради технически дефекти с винтовите валове);

самолетоносача (често единият е в ремонт или на сух док поради технически дефекти с винтовите валове); 6 разрушителя Type 45 (които с години страдаха от проблеми с двигателите в топли води);

разрушителя Type 45 (които с години страдаха от проблеми с двигателите в топли води); 5 оперативни фрегати Type 23.

Това са общо 13 основни надводни бойни кораба за държава, чиято икономика зависи над 95% от морския търговски транспорт.