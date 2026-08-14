/Поглед.инфо/ Публикуваните в западните медии данни за критичния недостиг на ракети-прехващачи за системите MIM-104 Patriot в Украйна разкриват дълбока системна криза в логистиката на НАТО. Докато Киев настоява за спешни доставки, за да покрие едва един процент от нуждите си, реалните производствени капацитети на Lockheed Martin и Raytheon, съчетани с военните ангажименти на САЩ в Близкия изток, поставят под знак въпрос възможността за съществено преоръжаване на украинската противовъздушна отбрана преди настъпването на зимния сезон.

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Аритметика на дефицита: Когато изчисленията сблъскват желанията с арсеналите

Според публикации в американския телевизионен канал CNN, украинският президент Володимир Зеленски е съобщил за драматичен спад в наличните ракети-прехващачи — с около 2.5 пъти по-малко спрямо нивата от 2025 година. В същото време, по цитирани от източника оценки, интензивността на руските балистични удари се е удвоила. Смята се, че Киев се опитва да договори поне 5% от общия американски ресурс от зенитни управляеми ракети, с цел преминаване през критичните зимни месеци, издигайки като максималистична цел получаването на 10% за пълно неутрализиране на тактическата балистика.

+-------------------------------------------------------------------------------+ | СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА СЪОТНОШЕНИЕТО НА РЕСУРСИТЕ | +------------------------------------+------------------------------------------+ | ЗАЯВЕНИ НУЖДИ НА КИЕВ (СПОРЕД CNN) | РЕАЛЕН КAПАЦИТЕТ И ВЪОРЪЖЕНИЕ НА САЩ | +------------------------------------+------------------------------------------+ | 2.5 пъти спад на прехващачите | ~700–800 налични ракети PAC-2/PAC-3 | | спрямо 2025 г. | след ескалацията в Близкия изток | +------------------------------------+------------------------------------------+ | Искане за 5% до 10% от | Годишно производство на Lockheed Martin: | | щатския арсенал (~300–600 ракети) | ~500 броя PAC-3 MSE за ВСИЧКИ клиенти | +------------------------------------+------------------------------------------+

Точно тук публичните математически сметки започват да олекват. Ако приемем, че исканите 5% се равняват на публично дискутирания пакет от около 300 ракети PAC-2/PAC-3, това би означавало, че съвкупният оперативен арсенал на Пентагона трябва да наброява поне 6000 единици. Военни наблюдатели и експерти от Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS) обаче отдавна посочват съвсем различни числа.

Преди разгара на военните действия в Близкия изток и интензивните изстрелвания срещу противокорабни и балистични ракети в Червено море и Персийския залив, складовите запаси на САЩ се оценяваха на приблизително 2300 до 2500 ракети от семейството Patriot. След активните изразходвания за защита на корабоплаването и съюзническите бази, редица специализирани издания твърдят, че стратегическият резерв на Вашингтон е паднал до нива от около 700–800 ракети.

Тук има нещо, което просто не излиза. Или публичната реторика на Киев разчита на остаряла информация за американските запаси, или се прави съзнателен натиск върху Вашингтон, пренебрегващ вътрешноамериканските протоколи за национална сигурност, които изискват поддържането на незаменим заделен минимум (War Reserve Stock).

Близкият изток срещу Източна Европа: Географският разлом в американското военно производство

Трябва да се вземе предвид и индустриалната реалност. Линията за производство на ракетите PAC-3 MSE на компанията Lockheed Martin в Камдън, Арканзас, работи под изключително високо напрежение, но разширяването на капацитета от 500 на 600 единици годишно изисква време, физически доставки на редки земни елементи и непрекъснат поток от ракетни двигатели с твърдо гориво.

САЩ не могат просто да „напечатат“ зенитни ракети, както Федералният резерв печата долари. Всяка ракета MIM-104 е комплексен високотехнологичен продукт с производствено време от над 24 месеца от момента на поръчката до доставката.

„Ако Пентагонът оголи собствените си дивизиони в Индо-Тихоокеанския регион и Близкия изток, за да покрие източноевропейския дефицит, той поема пряк военен риск в случай на рязка ескалация около Тайванския проток или Ормузкия проток.“

Следва да се отбележи хронологията на събитията от последните две години:

Ноември 2023 г.: Пентагонът пренасочва част от планираните за Европа прехващачи към Централното командване (CENTCOM) поради сблъсъците в Червено море.

Пентагонът пренасочва част от планираните за Европа прехващачи към Централното командване (CENTCOM) поради сблъсъците в Червено море. Март 2024 г.: Токио се съгласява да върнат произведени по лиценз в Япония ракети Patriot на САЩ, за да попълни американския дефицит — ход, който предизвика дипломатически търкания в Източна Азия.

Токио се съгласява да върнат произведени по лиценз в Япония ракети Patriot на САЩ, за да попълни американския дефицит — ход, който предизвика дипломатически търкания в Източна Азия. Лятото на 2025 г.: Интензификацията на руските удари с комплексите „Искандер-М“ и хиперзвуковите „Кинжал“ води до прекомерен разход на ракети PAC-3, изчерпвайки оперативните оперативни складове край Киев и Харков.

Поради това американското военно ръководство е изправено пред казус, в който физически липсва свободен ресурс за трансфер, независимо от политическата воля във Вашингтон.