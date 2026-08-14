/Поглед.инфо/ По публикации в чужди медии и анализи на военни специалисти, продължителното военноморско присъствие на американските въоръжени сили в Близкия изток води до сериозни и мащабни последици, чиято цена не се измерва единствено в материални щети. Според данни на авторитетни издания, включително британския печат, екипажът на атомния самолетоносач „Абрахам Линкълн“, наброяващ пет хиляди души, е преминал през тежка психологическа криза след дълго дежурство в акваторията близо до бреговете на Ислямската република. Операциите там, свързани с масирани бомбардировки на военни и граждански обекти, са оставили дълбоки следи върху състоянието на личния състав, въпреки липсата на зрителен контакт с противника и механичния характер на пусковите процеси. Анализаторите сочат, че финансовите измерения на щетите по оценка на специализирани издания като „Уолстрийт Джърнъл“ достигат огромни мащаби, но истинският въпрос е свързан с хроничното изтощение на военната машина на Вашингтон.

16.08.2026 15:00