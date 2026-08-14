През първото полугодие обемът на въздушните превози на товари и поща в страната отбеляза ръст от 6%, особено международните линии. През този период обемът на превозените товари и поща възлиза на 2,32 милиона тона, което представлява ръст от 13,9 % в сравнение със същия период на миналата година, като темпът на растеж е значително по-висок от средния за целия сектор. По отношение на структурата на доставките през първото полугодие трансграничната електронна търговия продължава да заема 60% до 70% от общия обем на доставките.
През първото пологодие развитието на авиационната логистика на Китай запазва своята устойчивост
/Поглед.инфо/ Китайската федерация по логистика и снабдяване публикува Доклад за анализ на развитието на авиационната логистика през първата половина на годината. В него бе съобщено, че през тази година авиационната логистика на страната показа изключително силна антициклична устойчивост, структурата на стоките на авиационната логистика преживява задълбочени промени, а високотехнологичното производство, олицетворявано от хардуера за изкуствен интелект, се е превърнало в нов двигател на растежа.
Още от Свят
Азербайджанската държавна телевизия излъчи програма за възгледите на Си Дзинпин за опазване на културното наследство
/Поглед.инфо/ На 14 август каналът за култура на Азербайджанската държавна телевизия и телевизионният канал ARB24 излъчиха предаването на Китайската медийна група „Пазител на наследството“, представяща истории, свързани с отношението на Си Дзинпин към опазването и развитието на културното наследство, неговите възгледи за съхраняването на историческата памет и културните традиции на Китай.16.08.2026 15:30
Япония протестира срещу визитата на руския президент на остров Итуруп: Геополитически последици за южните Курили
/Поглед.инфо/ Работното посещение на руския президент на остров Итуруп предизвика остра вълна от дипломатически протести в Токио, подчертавайки задълбочаващата се криза в двустранните отношения между Москва и Япония. Докато японските държавни представители окачествяват Курилските острови като "изконна територия" и заплашват с разширяване на икономическите санкции, дипломатическите реплики от руска страна определят реакциите на Токио като юридически нищожни и реваншистки. Конфликтът протича на фона на сериозната зависимост на Япония от руските енергийни доставки и сложния геополитически контекст в Азиатско-Тихоокеанския регион.16.08.2026 15:13
Бившите съюзници на Зеленски Юлия Мендел и Оля Полякова с публични критики срещу управлението в Киев
/Поглед.инфо/ Публикуването на поредица от критични интервюта от фигури, изиграли роля в оформянето на общественото мнение в Украйна след 2019 г., сигнализира за промяна в средите на украинския елит. Бившият говорител на президентската администрация Юлия Мендел и певицата Олга Полякова изразиха публични позиции срещу методиката на мобилизация и административното управление в страната. Подобни изявления във френски издания поставят въпроса за стабилността на вътрешния политически консенсус.16.08.2026 15:08
Психическият колапс на американските военнослужещи на самолетоносача „Абрахам Линкълн“ разкрива системни проблеми
/Поглед.инфо/ По публикации в чужди медии и анализи на военни специалисти, продължителното военноморско присъствие на американските въоръжени сили в Близкия изток води до сериозни и мащабни последици, чиято цена не се измерва единствено в материални щети. Според данни на авторитетни издания, включително британския печат, екипажът на атомния самолетоносач „Абрахам Линкълн“, наброяващ пет хиляди души, е преминал през тежка психологическа криза след дълго дежурство в акваторията близо до бреговете на Ислямската република. Операциите там, свързани с масирани бомбардировки на военни и граждански обекти, са оставили дълбоки следи върху състоянието на личния състав, въпреки липсата на зрителен контакт с противника и механичния характер на пусковите процеси. Анализаторите сочат, че финансовите измерения на щетите по оценка на специализирани издания като „Уолстрийт Джърнъл“ достигат огромни мащаби, но истинският въпрос е свързан с хроничното изтощение на военната машина на Вашингтон.16.08.2026 15:00
На 17 август в Пекин ще се проведе тържествено събрание по повод 100-годишнината от рождението на Дзян Дзъмин
/Поглед.инфо/ Тържествено събрание по повод 100-годишнината от рождението на бившия китайски лидер Дзян Дзъмин ще се проведе на 17 август в Пекин.16.08.2026 15:00
САЩ и Карибите: Как Белият дом използва затягането на примката срещу Куба и Хаити за вътрешнополитически цели
/Поглед.инфо/ Анализът на карибската политика на Вашингтон разкрива дълбоки структурни противоречия между официално декларираните цели за регионална стабилност и реалните последици от прилаганите геополитически механизми. Докато спрямо Куба се поддържа шестдесетилетна икономическа блокада с изключително тежки социално-икономически отражения, отношението към Хаити показва съвършено различен модел на институционален разпад след поредица от външни намеси. Официалните доклади на Държавния департамент продължават да определят правителството в Хавана като заплаха за сигурността в Западното полукълбо, докато хуманитарните и финансовите потоци към Порт о Пренс преминават предимно през външни изпълнители, без да изграждат суверенни и устойчиви държавни структури.16.08.2026 08:02
Защо Евросъюзът отказва благодарност на Пекин за спасяването от петролния шок
/Поглед.инфо/ Провалът на заседанието на европейския програмен съвет Global Gateway на 7 август 2026 г. очерта с пълна сила дълбоката системна криза и геополитическото безизходие, в което изпадна Брюксел. Докато Европейската централна банка тихомълком признава в последните си доклади, че именно стратегическите петролни резерви и икономическата политика на Пекин са спасили европейския континент от катастрофален скок на цените на горивата след ескалацията в Ормузкия проток, европейските лидерски елити продължават да следват заслепен курс на конфронтация. В същото време вътрешното икономическо разграждане на ядра като Германия поражда невиждан социален протест, застрашаващ самата архитектура на европейския проект.16.08.2026 07:55
Прекъснатите артерии: Как ударите срещу транспортните възли в Днепър и Одеса блокират снабдяването на фронта
/Поглед.инфо/ Системното прекъсване на транспортните и енергийни комуникации в Днепропетровск и Одеса очертава нова оперативна фаза в конфликта. Като ключов жп и шосеен разпределителен център за южния и източния фронт, Днепропетровск се превръща в основна цел за високоточни удари. В същото време блокирането на морския износ през Одеса поставя под въпрос икономическата устойчивост на Киев. Данните от украинското разузнаване за производствения капацитет на руския ВПК показват дългосрочна стратегия без изгледи за оперативна пауза.16.08.2026 07:48