Джейми Даймън от JPMorgan призна за колапса на доходите при най-ниските 20% в САЩ

/Поглед.инфо/ Главният изпълнителен директор на JPMorgan Chase Джейми Даймън отправи публичен призив към поколението Z (т.нар. "зумъри") да не изоставя концепцията за "американската мечта", като същевременно призна системния провал на държавните политики спрямо най-нископлатените 20% от населението. Според данни от проучвания на Gallup и AP-NORC, вярата в социалния асансьор спада драстично, а реалните доходи на долната петица от доходната пирамида остават замразени за повече от две десетилетия на фона на нарастваща престъпност и образователен дефицит.

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Признанието отвърсе: Корпоративният връх и реалността на долните 20%

В интервю за американската обществена телевизия PBS главният изпълнителен директор на най-голямата банкова институция в САЩ – JPMorgan Chase & Co., Джейми Даймън, направи необичайно директна дисекция на социално-икономическото състояние на страната. Според банкера, докато горните слоеве на обществената пирамида и средната класа като цяло отчитат ръст на богатството през последните десетилетия, най-долните 20% от населението по доходи са напълно блокирани.

Твърди се, че според изчисленията на финансови аналитици и официални статистически данни, реалните възнаграждения на тази група не са отбелязали съществен растеж от над 20 години.

Тук обаче банковият капитал прави класическа мантра: "мечтата е жива, просто трябва да поправим системата". Но как се поправя система, чиято основна математическа конструкция изисква евтината работна ръка да остава евтина? Доходите на най-бедните не просто stagnират – те биват изяждани от натрупаната инфлация на Федералния резерв, от поскъпването на основните суровини и от кризата с жилищния фонд.

„Те са тези, които се връщат у дома в квартали с по-високи нива на престъпност. Децата им учат в училища, които не им дават възможно най-доброто образование... Напълно разбирам защо са ядосани“, посочва Даймън.

Това изглежда логично като диагностика, но има един фундаментален проблем – диагнозата се поставя от хората, които държат лостовете на лихвените проценти, кредитирането и преструктурирането на дълга. Разбирането за „проблема“ от страна на Ню Йорк или Вашингтон рядко се превръща в промяна на бюджетните редове.

Статистическият срив на един национален мит

Идеологическата рамка на „американската мечта“, исторически формулирана върху идеята, че индивидуалният труд, личната инициатива и качества осигуряват социално издигане независимо от началния произход, се сблъсква с тежки социологически данни.

Проучване на AP-NORC (юни): Едва около 20% от американците на възраст между 18 и 29 години (поколението Z) смятат, че постигането на този стандарт е реално възможно днес.

Едва около 20% от американците на възраст между 18 и 29 години (поколението Z) смятат, че постигането на този стандарт е реално възможно днес. Данни на Gallup (юли): Вярванията в абстрактната концепция остават високи (78%), но едва 46% от запитаните вярват, че тя е практически постижима за всеки гражданин на САЩ.

Вярванията в абстрактната концепция остават високи (78%), но едва 46% от запитаните вярват, че тя е практически постижима за всеки гражданин на САЩ. Структура на възприятията: 33% свързват идеята с формулата за „живот, свобода и стремеж към щастие“, 28% с „финансова сигурност и собственост върху жилище“, а 18% с „успех и социално израстване“.

Тази ножица между абстрактното желание и практическата възможност е ключова.

Оценка на възможността за постигане на "Мечтата" (Gallup / AP-NORC) ┌─────────────────────────────────────────┬────────┐ │ Подкрепят концепцията като идея │ 78% │ ├─────────────────────────────────────────┼────────┤ │ Смятат, че е достъпна за всеки (Gallup) │ 46% │ ├─────────────────────────────────────────┼────────┤ │ Млади (18-29 г.), вярващи в нея (NORC) │ 20% │ └─────────────────────────────────────────┴────────┘

Има нещо, което не излиза в общия политически наратив. Докато родените в САЩ граждани стават все по-скептични, при първото поколение имигранти се наблюдава значително по-висок оптимизъм – 77% от тях вярват, че упоритият труд носи успех (спрямо 66% от родените в САЩ), а 51% са оптимисти за бъдещето на концепцията (спрямо 42% при местното население).

Възниква въпросът: дали този оптимизъм на новите преселници не се дължи просто на ниската база за сравнение спрямо държавите, от които идват, а не на реално подобрените условия в американската икономика? Числата не потвърждават хипотезата, че условията на труда в самите САЩ са се подобрили за последните две десетилетия.