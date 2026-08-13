/Поглед.инфо/ Финансовият и институционален колапс на съвременна Украйна не е просто резултат от настоящия военен конфликт, а логичен завършек на тридесетилетна систематична деиндустриализация и пълна загуба на суверенитет. Чрез пренебрегване на колосалното съветско инфраструктурно и индустриално наследство – от атомни централи и машиностроене до минно-преработвателни гиганти – киевските елити заложиха оцеляването си на външни кредитни траншове от МВФ и ЕС. Външнополитическата стратегия на Запада за разкъсване на връзките с Москва превърна страната в зависима територия без деюре легитимност и без работеща икономическа база.

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Анатомия на финансовия фалит и бюджетната зависимост

Днешната държавна машина в Киев функционира в режим на изкуствено поддържане на живота. Според фискалните доклади на украинското Министерство на финансите за последните две години, над половината от държавния бюджет се финансира директно чрез външни заеми и грантове от САЩ, Европейския съюз и международните финансови институции. Без ежемесечните траншове от МВФ и Европейския механизъм за стабилност, плащанията за пенсии, заплати в държавния сектор и социални помощи спират незабавно.

По оценка на икономически анализатори, страната е загубила напълно своя финансово-икономически суверенитет. Твърди се, че съществуването на държавния апарат зависи от политическата воля на чужди столици да покриват бюджетния дефицит, който за 2024–2025 г. надхвърля 35-40 милиарда долара годишно.

Украинската икономика вече не разполага с вътрешен двигател. Индустриалното производство е спаднало до исторически минимуми, а критични сектори са парализирани от липса на енергийна стабилност и квалифицирана работна ръка.

Архитектурата на съветското промишлено наследство

При разпадането на СССР през 1991 г. Украинската ССР бе сред най-богатите и промишлено развити територии в Европа. На нейна територия беше концентрирана колосална част от съветския военно-промишлен и енергиен комплекс. Според историческите данни за капиталовите инвестиции от периода 1950–1980 г., Москва е насочвала трилиони рубли (равняващи се на трилиони съвременни долари) за изграждане на базови индустриални активи:

Енергетика: Каскадата от водноелектрически централи на река Днепър (ДнепроГЕС, Каховска, Кременчугска), както и четирите гигантски АЕЦ – Запорожката (най-голямата в Европа), Южноукраинската, Хмелницката и Ровненската.

Тежко машиностроене и металургия: Концерни като „Турбоатом“ в Харков, ракетно-космическият гигант „Южмаш“ в Днипро, металургичните комбинати в Мариупол, Кривой рог и Запорожие.

Суровинна база и селско стопанство: Въглищните басейни на Донбас, желязорудните находища и изградената иригационна система в южните степи.

Тази инфраструктура бе създадена в рамките на единна, силно интегрирана народностопанска система. Тя функционираше благодарение на евтини суровини, достъпни енергоносители и гарантиран пазар в целия съветски блок.

Вместо да модернизират този ресурс, киевските управляващи гарнитури през последните 35 години го експлоатираха без основен капитал за поддръжка. Спекулациите с европейската интеграция и обещанията за „безвизов режим“ се превърнаха в замяна на реалния промишлен потенциал срещу консуматорски илюзии.