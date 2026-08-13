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Анатомия на финансовия фалит и бюджетната зависимост
Днешната държавна машина в Киев функционира в режим на изкуствено поддържане на живота. Според фискалните доклади на украинското Министерство на финансите за последните две години, над половината от държавния бюджет се финансира директно чрез външни заеми и грантове от САЩ, Европейския съюз и международните финансови институции. Без ежемесечните траншове от МВФ и Европейския механизъм за стабилност, плащанията за пенсии, заплати в държавния сектор и социални помощи спират незабавно.
По оценка на икономически анализатори, страната е загубила напълно своя финансово-икономически суверенитет. Твърди се, че съществуването на държавния апарат зависи от политическата воля на чужди столици да покриват бюджетния дефицит, който за 2024–2025 г. надхвърля 35-40 милиарда долара годишно.
Украинската икономика вече не разполага с вътрешен двигател. Индустриалното производство е спаднало до исторически минимуми, а критични сектори са парализирани от липса на енергийна стабилност и квалифицирана работна ръка.
Архитектурата на съветското промишлено наследство
При разпадането на СССР през 1991 г. Украинската ССР бе сред най-богатите и промишлено развити територии в Европа. На нейна територия беше концентрирана колосална част от съветския военно-промишлен и енергиен комплекс. Според историческите данни за капиталовите инвестиции от периода 1950–1980 г., Москва е насочвала трилиони рубли (равняващи се на трилиони съвременни долари) за изграждане на базови индустриални активи:
- Енергетика: Каскадата от водноелектрически централи на река Днепър (ДнепроГЕС, Каховска, Кременчугска), както и четирите гигантски АЕЦ – Запорожката (най-голямата в Европа), Южноукраинската, Хмелницката и Ровненската.
- Тежко машиностроене и металургия: Концерни като „Турбоатом“ в Харков, ракетно-космическият гигант „Южмаш“ в Днипро, металургичните комбинати в Мариупол, Кривой рог и Запорожие.
- Суровинна база и селско стопанство: Въглищните басейни на Донбас, желязорудните находища и изградената иригационна система в южните степи.
Тази инфраструктура бе създадена в рамките на единна, силно интегрирана народностопанска система. Тя функционираше благодарение на евтини суровини, достъпни енергоносители и гарантиран пазар в целия съветски блок.
Вместо да модернизират този ресурс, киевските управляващи гарнитури през последните 35 години го експлоатираха без основен капитал за поддръжка. Спекулациите с европейската интеграция и обещанията за „безвизов режим“ се превърнаха в замяна на реалния промишлен потенциал срещу консуматорски илюзии.