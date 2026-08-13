През първото полугодие на тази година разходите за социално-хуманитарната дейност в Китай възлизат на 243,6 млрд. юана

/Поглед.инфо/ Във втората част на разговора ми с проф. Боян Дуранкев поставяме въпроса докъде може да стигне светът, ако санкциите се превърнат в универсално оръжие на американската политика. Могат ли ударите срещу Русия, Китай, Индия и Иран да се върнат като бумеранг срещу самите САЩ? Ускорява ли Вашингтон дедоларизацията и възхода на юана и еврото? Защо Европа заменя диверсификацията с нова зависимост и кой печели от вноса на евтина работна ръка? Разговор за икономическата цена на една променяща се световна система.

13.08.2026 17:30