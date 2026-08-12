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Поглед към Китай

Китайски учени създадоха литиева батерия с висока енергийна плътност и работа при –40°C

/Поглед.инфо/ Китайски изследователи разработиха нова високоенергийна литиева първична батерия, способна да осигурява както дълготрайна енергия, така и мощни импулсни разряди, като същевременно поддържа стабилна производителност при температури до –40°C, съобщава изданието „Къдзи жъбао“.

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Китайски учени създадоха литиева батерия с висока енергийна плътност и работа при –40°C
Източник: 38picres.cgtn.com
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Изследователски екип с ръководител Чън Джънуей от Далиенския институт по химична физика към Китайската академия на науки оборудва разработката с 25-амперчасов литиево-метален елемент тип „пакет“, чиято енергийна плътност надхвърля 750 ватчаса на килограм при ниска скорост на разреждане, според тестове на Китайския институт по стандартизация на електрониката.

Скоростта на разреждане на батерията може да се увеличава до 100 пъти за кратки пикове с висок ток при 10C, а при стайна температура специфичната ѝ мощност достига 4487 вата на килограм.

Новостта съчетава висока енергийна плътност с висока изходна мощност и се представя отлично в екстремни условия, като при –40°C запазва енергийна плътност от 447 ватчаса на килограм при 1C, а годишният ѝ процент на саморазреждане е под 1%.

Благодарение на постигнатия пробив в катодните материали с високоентропийни оксиди, създадената пилотна производствена линия с годишен капацитет от 10 тона вече подготвя батерията за практическо приложение в оборудване като дронове, роботи, космически апарати и отдалечени сензори, където зареждането е невъзможно, а надеждността и бързата мощност са от съществено значение.

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