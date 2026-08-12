Приходите на големите интернет компании в Китай надхвърлиха 1 трлн. юана през първото полугодие
/Поглед.инфо/ По данни на Министерството на промишлеността и информатизацията на Китай, през първото полугодие на 2026 г. водещите предприятия в сектора на интернет и сродните му услуги са реализирали 1,07 трилиона юана приходи от интернет дейност.
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