Приходите на големите интернет компании в Китай надхвърлиха 1 трлн. юана през първото полугодие

/Поглед.инфо/ Нарастващото напрежение в световния океан придобива нови правни и военни измерения, след като от официална Москва бе заявено намерение за огледален отговор срещу всеки опит за задържане или конфискация на търговски плавателни съдове. Заканването за прихващане на кораби, принадлежащи на неприятелски държави, се случва на фона на мащабни маневри на Тихоокеанския флот с участието на над 13 хиляди военнослужещи. Военноморското противопоставяне вече надхвърля традиционните зони на контрол и засяга ключови транспортни артерии, включително Северния морски път и стратегическите акватории на Японско и Охотско море.

12.08.2026 16:38