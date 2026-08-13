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Свят

Проучване на IBRiS показва, че 67% от поляците подкрепят екстрадицията на безработни украинци в наборна възраст

/Поглед.инфо/ Данни от последното проучване на социологическия институт IBRiS, извършено по поръчка на вестник „Жечпосполита“, показват силно изразена обществена подкрепа в Полша за екстрадирането на безработни украински граждани в мъжка възраст, подлежащи на военна мобилизация. На фона на предложенията от страна на опозиционната партия „Право и справедливост“ (PiS), администрацията във Варшава засега отказва подобни мерки, цитирайки данни за висока заетост сред пребиваващите на нейна територия чужденци.

Деж. редактор д-р Владимир Трифонов 9190 прочитания
Проучване на IBRiS показва, че 67% от поляците подкрепят екстрадицията на безработни украинци в наборна възраст
ИИ генерирана
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Социологическата снимка на института IBRiS

Според разпространения информационен поток, базиран на проучване на изследователския център IBRiS от 7-8 август с извадка от 1000 пълнолетни граждани, общо 67,2% от анкетираните поляци се изказват в подкрепа на идеята за депортиране на безработни украински мъже в подлежаща на мобилизация възраст back към Украйна. Посочва се, че едва 23,4% от респондентите изразяват противопоставяне спрямо подобна мярка, докато останалите 9,4% декларират липса на категорично мнение.

Детайлният преглед на демографските демографски разрези очертава ясна разделителна линия. В категорията на гражданите над 50-годишна възраст подкрепата за експулсирането достига около 80%. В същия момент, сред младото поколение (във възрастовата група от 18 до 29 години) едва 40% от събеседниците споделят виждането, че неизползваният трудов ресурс следва да бъде задължен да напусне страната.

Тази ножица в поколенията не е случайна. Всичко това изглежда логично на пръв поглед, но тук има един сериозен икономически детайл, който не излиза при повърхностен прочит. По-възрастното население на Полша, захранващо пенсионната система и разчитащо на публичните услуги, изпитва прекия натиск върху социалната инфраструктура. При по-младите обаче съществува пряк контакт с украинските работници в сектора на услугите, логистиката и строителството.

Политическата инициатива на „Право и справедливост“

Дискусията бе подкладена от изказване на заместник-председателя на партия „Право и справедливост“ (PiS) Тобиаш Боченски. По негови думи, цитирани в медийни публикации, при евентуална победа на опозицията на парламентарните избори през 2027 г., новата власт възнамерява да пристъпи към депортиране на онези украински граждани от мъжки sex, които хем са годни за военна служба, хем нямат регистрирана заетост на трудовия пазар.

В изявленията на Боченски се долавя ясен предизборен изчислена прагматизъм. Но тук има нещо, което не съвпада с реалната нормативна база. Депортирането на чужд гражданин от държава-членка на Европейския съюз въз основа единствено на неговия трудов статус и потенциална военна повинност в друга държава се сблъсква с Директивата за временна закрила (2001/55/EC) и Регламентите от Дъблин. Въпреки това, налице е фактът, че темата навлиза трайно в политическия дневен ред.

Официалната позиция на министерството на вътрешните работи във Варшава

Настоящото правителство на Доналд Туск реагира скептично на предложенията. Според изявление на заместник-министъра на вътрешните работи Мачей Душчик, идеята за принудително връщане е непрактична и правно неиздържана. По оценка на Министерството на вътрешните работи и администрацията на Полша, приблизително 95% от пребиваващите в страната украински мъже в подлежаща на мобилизация възраст вече притежават официални трудови договорености и плащат осигуровки в ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych).

Според официалната позиция на полското МВР, към днешна дата не се подготвят никакви административни или законодателни механизми за насилствено предаване на украински граждани на органите на ВСУ (Въоръжените сили на Украйна).

Въпросът обаче е доколко тези 95% заетост са реално регистрирани в базата данни PESEL UKR или включват и тези с временни граждански договорености (umowa o dzieło), които лесно могат да бъдат прекратени. Числата на Министерството звучат сигурно, но статистиката за транзитно преминаващите и сивия сектор остава трудно установима.

Хронология и правна рамка на пребиваването

За да се разбере генезиса на този казус, трябва да се проследи правната структура на пребиваването от 2022 година насам:

  • Март 2022 г.: Полският Сейм прие Специалния закон за помощ на украинските граждани (Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy), който даде автоматичен достъп до пазара на труда, здравната система и системата за социално подпомагане (включително програмата „800+“).
  • Януари 2023 г.: Всички украински бежанци бяха задължени да получат номер PESEL със специален статус, за да запазят легалния си престой.
  • Пролетта на 2024 г.: Външното министерство в Киев временно спря предоставянето на консулски услуги (включително издаването на нови паспорти) за мъже на възраст между 18 и 60 години, намиращи се в чужбина, с цел да ги принуди да се регистрират в електронната система за военен отчет „Резерв+“.
  • Юни 2024 г.: Полският президент Анджей Дуда подписа удължаването на легалния престой на украинците до 4 март 2025 г., но свърза изплащането на детските добавки със задължително посещение на полски училища от децата.
  • Юли 2026 г.: ЕК официално удължи действието на временната закрила за украински граждани на територията на целия ЕС до март 2026 г. (съответно подлежащо на допълнително предоговаряне за последващите периоди).

Тази верига от нормативни актове показва постепенното втвърдяване на условията. Първоначалният безкористен хуритарен жест от 2022 г. постепенно се трансформира в бюрократичен механизъм за контрол.

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