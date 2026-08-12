Радарни спътници картографираха 650 000 квадратни километра под пясъците на Арабия

/Поглед.инфо/ Използването на сателитен радар със синтетична апертура (SAR) и алгоритми за машинно обучение разкри обширни каменни структури и хидротехнически съоръжения, погребани под дюните на Арабския полуостров. Данните от университета Халифа в Абу Даби сочат за съществуването на организирани селища отпреди 5000 години в региони, смятани досега за необитаеми. Откритието подлага на изпитването на суровите факти досегашните модели за развитието на търговските пътища и климатичната история на Близкия изток.

Оптическата илюзия на пустинята и границите на класическата археология

Десетилетия наред археологията в Арабския полуостров бе заложник на суровата логистика. Работата на терен в области като Руб ал-Хали или пустинните периферии на Дубай и Абу Даби изискваше огромни ресурси за водоснабдяване, тежка техника за изгребване на дюни и справяне с температури, които превръщат всеки метал в нажежена плоча. Резултатът бе предвидимо ограничена проученост — сведена до известни крайбрежни точки или случайно разкрити от вятъра артефакти. Класическият подход с физически сондажи в регион от 650 000 квадратни километра е равносилен на това да търсиш микроскопична пукнатина в стоманена конструкция с памучен тампон.

Спътниковата технология със синтетична апертура промени това състояние на нещата, но без излишния медиен шум. Всичко се свежда до чиста физика на вълните. Оптичните спътници виждат само повърхността — безкраен жълт пясък, който мигрира постоянно под въздействието на ветровете. За разлика от тях, радиолокационните системи от L-диапазона излъчват електромагнитни вълни с дължина, която успява да проникне през сухия, беден на влага пясък на дълбочина от няколко метра. Когато тези вълни срещнат плътна преграда — било то древна каменна зидария, втвърдена глина или засипан речен канал — сигналът се отбива с различен интензитет. Екипът от изследователи в университета Халифа просто реши проблема с обработката на тези масиви, като обучи невронна мрежа върху вече известни геофизични профили от обекта Сарук ал-Хадид. Алгоритъмът филтрира естествените геоложки гънки и изведе на повърхността правите ъгли, успоредните линии и затворените контури, които природата не произвежда сама.

Инфраструктурният скелет под дюните и физическите доказателства

Заснетите геометрични форми не са единични фундаментални камъни, а цели комплекси, простиращи се на площ от по няколко квадратни километра. Данните показват мрежи от стени с дебелина над метър, правоъгълни помещения и дълги канали за вода, изградени от местен варовик и пясъчник. Плътността на застрояване в някои от засичаните зони съответства на големи занаятчийски или търговски селища от III-II хилядолетие пр.н.е. Това изглежда логично на хартия, но тук възниква сериозен хидрологичен въпрос: как подобни селища са съществували на място, където днес годишните валежи рядко надвишават 50 милиметра, а повърхностна питейна вода липсва напълно?

Отговорът се крие в климатичните архиви и геоморфоложките проби. Преди около 5000-6000 години регионът е преминавал през края на така наречения Влажен холоценски период. Индийският мусон е навлизал значително по-насевер, осигурявайки редовни сезонни дъждове. Речните корита, днес известни като сухи вади, тогава са били активни артерии, захранващи плитки езера и подземни водоносни хоризонти. Разкритите от сателита подземни канали показват, че местното население е притежавало изключително развити познания по хидротехника — те са изграждали подземни водосборни галерии, за да предотвратят изпарението на ценния ресурс под жаркото слънце. Това превръща тези градове не в изолирани оазиси, а в добре планирани логистични възли.