/Поглед.инфо/ В продължение на цял век научният консенсус приемаше, че Олтарният камък в центъра на Стоунхендж произхожда от Уелс. Новият микроскопски и изотопен анализ на древните циркони обаче срути тази хипотеза и проследи произхода на шесттонния монолит чак до Оркадския басейн в североизточна Шотландия. Това означава транспортен маршрут от близо 750 километра през сухопътни капани и речни системи във време, когато колелото не е ползвано на острова. Настоящият анализ разглежда логистичните лимити, суровите природни дадености, физическите закони и социокултурната инфраструктура, направили възможно това неолитно инженерно постижение.

Архивното гробище на догмите: Цирконите като ненатрапчив детектив

За средностатистическия посетител Олтарният камък представлява просто сиво-зелена, наполовина полузаровена плоча, смазана от срутените блокове на най-големия трилитон. Нищо визуално впечатляващо. Но за геологията този монолит с дължина почти пет метра и тегло около шест тона се превърна в точка на пречупване. Десетилетия наред пътеводители и академични монографии повториха една и съща теза: сарсените идват от близките възвишения Марлборо Даунс (на около 25 километра), а по-малките сини камъни — от района Пресели в Западен Уелс. Тъй като Олтарният камък лежи наблизо, автоматично му беше заведен уелски произход.

Това схващане издържа до намесата на геохронологията. Изследването на екипа на Антъни Кларк от австралийския университет Къртин приложи метода на уран-олово датирането върху микроскопични минерални зърна — циркон, апатит и рутил, извлечени от фрагменти на монолита. Резултатите се оказаха твърде конкретни, за да бъдат игнорирани. Разпадът на изотопите показа, че минералният състав и възрастта на утайките не съвпадат нито с формациите в Южна Англия, нито с тези в Уелс. Единственото геоложко припокриване в цяла Британия и Ирландия посочи червения пясъчник от Оркадския басейн в североизточна Шотландия.

Зърната в тази плоча са стотици милиони години по-стари от самото човечество — те пазят тектоничната памет за времето, когато днешна Шотландия и Северна Америка са образували общ континент. Разстоянието от Оркадския басейн до равнината Солсбъри е около 750 километра по права линия. Това автоматично превръща Олтарния камък в един от най-дългите документирани маршрути за пренос на мегалити в европейския неолит.

Шест тона и логистичният кошмар на сухопътния транспорт

Когато премахнем романтичната мъгла от историите за древни строители, остава суровата физика. Шест тона са равни на теглото на възрастен мъжки слон. През XXX век преди новата ера на Британските острови липсват впряжни животни с голям капацитет, няма каруци, а колелото все още не се използва като практичен инструмент за транспорт.

Първоначално научната общност се опитваше да предложи по-лесното обяснение: ледниците по време на последния глациален максимум са пренесли монолита на юг като ерaтичен блок, а хората просто са го прибрали отблизо. През 2026 г. компютърното моделиране на древните ледени потоци, извършено отново от екипа на Кларк, доведе до пробойни в тази теория. Ледниковите маси в североизточна Шотландия са се придвижвали на североизток — към Северно море, а не на юг към Англия. Следователно природният транспорт отпада. Камъкът е преместен от хора.

Транспортирането на подобна маса по суша през британския неолитен ландшафт е почти неизпълнимо. Теренът не е представлявал утъпкани пътища, а гъсти девствени гори, торфища, стръмни хълмове и непресечени речни долини. Опитите за експериментална археология показват, че тегленето на сходен тонаж върху дървени шейни и ролки изисква десетки хора, впрегнати с въжета от липова кора, но това работи единствено върху сух, равен и подготвен терен. В калта на британския влажен климат ролките потъват, а триенето нараства експоненциално.

Речни системи, приливи и практическата физика

Поради трудностите на сушата, хипотезата за речен и крайбрежен транспорт придобива все по-голяма тежест, въпреки че и тук липсват директни материали. Дървото, кожата и растителните въжета рядко оцеляват в продължение на 4500 години в киселинни почви, поради което конкретен плавателен съд все още не е открит.

Строителите обаче интуитивно са използвали хидростатичните закони, формулирани официално хилядолетия по-късно от Архимед. Натоварването на монолит върху сал или сал от вързани кожени лодки при ниска вода използва природния хидравличен асансьор: покачващият се морски или речен прилив повдига плавателния съд без нужда от механична сила.

Маршрутът вероятно е комбинирал движение по източния бряг, навлизане през речни устия (като Темза или Ейвън) и кратки сухопътни преходи. Дори и така, начинанието е изисквало изключително прецизно планиране спрямо сезоните, речните нива и бурите в Северно море.