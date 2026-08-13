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Без белези от мечове, но без живи хора: Отново за кратера и виманите в Мохенджо-Даро

/Поглед.инфо/ Когато през 1922 година Джон Маршал и неговият екип започват систематичните разкопки в долината на река Инд, никой не предполага, че руините на Мохенджо-Даро ще се превърнат в любимото игрище на любителите на алтернативна история. Намиращ се в днешната пакистанска провинция Синд, този град от Харапската цивилизация процъфтява между 2600 и 1900 г. пр.н.е., за да изчезне внезапно от историческата сцена. Вместо обаче да се анализират логистичните сривове, промените в речните корита и климатичните сътресения, върху руините бързо бе закрепен митът за древен ядрен удар. Настоящият анализ разглежда фактите на терена, геофизичните данни и текстовите източници без спекулативен прах.

Деж. редактор Александра Докова 4518 прочитания
Без белези от мечове, но без живи хора: Отново за кратера и виманите в Мохенджо-Даро
ИИ генерирана
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Архивното гробище в Синд и логиката на ресурсите

Официалните доклади от разкопките на Археологическата служба на Индия показват град, изграден с поразителна за времето си градоустройствена дисциплина. Стандартизирани изпечени тухли в съотношение 1:2:4, подземна канализационна система, отводнителни канали и заграден цитаделен комплекс. Археолозите откриват скелетни останки от едва 44 души в целия град, който в пика си е приютявал между 30 000 и 50 000 жители. Тези скелети са намерени в различни слоеве, без следи от бойно насилие, прободни рани или счупвания, характерни за военен щурм. Твърденията, че хората са били застигнати от внезапна смърт на улицата, просто не се връзват с нито един публикуван стратиграфски профил от Ернест Маккей или сър Мортимър Уилър.

Приказките за радиоактивни кости, разпространявани в популяризаторската литература от края на 70-те години, нямат нито един съответстващ лабораторен протокол. Когато Дейвънпорт и Винченти лансират хипотезата за екзотичен взрив през 1979 г., те цитират т.нар. „витрифицирани камъни“. На терена обаче геолозите откриват нещо съвсем прозаично – шлака от грънчарски пещи. Изпичането на милиони тухли изисква масивни пещи, работещи при висока температура, където прегрятата глина се остъклява природно. Никакъв епицентър, никакъв кратер с ядрени характеристики не е регистриран на геоложките карти на района.

Текстовият материал: Епос срещу метал

Поддръжниците на теорията за древни суперплътностни оръжия обичат да цитират „Махабхарата“ и „Рамаяна“. В текстовете наистина се споменават понятия като брахмастра и вимани. Проблемът тук е филологически и исторически. Най-ранните запазени ръкописи на тези епоси датират от много по-късен етап, а писмеността на самата Харапска цивилизация – изписана върху печати от стеатит – и до днес остава недешифрирана. Никой не може да каже с сигурност какво са мислели жителите на Мохенджо-Даро за своите съседи, защото техният език мълчи.

Ако се върнем към оперативния реализъм: за да произведеш термично оръжие от мащаба на описаните в легендите, са ти необходими метални сплави, рафиниращи мощности, химическа промишленост и енергийна инфраструктура, които оставят незаличими следи в геоложкия слой. Разкопките в целия регион на Инд разкриват бронзови сечива, медни предмети и кремъчни пластини. Технологичният лимит на епохата е ясно видим в останките от работилници. Няма следи от обработка на редкиеметални руди, няма радиоактивни изотопи в подпочвените води, няма следи от високотехнологична металургия.

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