Физици измериха времето на „раждане“ на заплетените електрони

/Поглед.инфо/ Физиката има навика да опакова собствената си безпомощност в елегантни термини. Когато Айнщайн наричаше квантовото заплитане „призрачно действие от разстояние“, той всъщност изразяваше раздразнение от липсата на измерваем механизъм. Десетилетия наред популярната наука ни убеждаваше, че това състояние възниква мигновено – без време, без преход, без физическа цена. Изследване на Техническия университет във Виена (TU Wien) в сътрудничество с китайски изследователски центрове обаче показва нещо съвсем различно. Използвайки ултракъси лазерни импулси, екипът засече времевия прозорец, в който заплитането всъщност се формира.

Ако прекарате достатъчно време в разглеждане на лабораторни протоколи и архивни изчисления, бързо развивате алергия към думата „мигновено“. Във физическия свят нищо не се случва за нула секунди, освен на чертожната дъска на теоретиците. Твърдението, че квантовото заплитане се ражда извън времето, винаги е изглеждало по-скоро като интелектуална мъгла, предназначена да прикрие инструменталните лимити на нашата епоха, отколкото като окончателна фундаментална истина.

Екипът, воден от професор Йоахим Бургдьорфер и професор Ива Брезинова от Виенския технически университет, свали проблема от равнището на философските спекулации и го вкара в бруталната реалност на детекторите за частици. Обект на техния анализ е атом, подложен на екстремно облъчване с интензивен лазерен импулс. Под въздействието на това външно поле един от електроните се откъсва и напуска атома, докато вторият остава вързан към ядрото, но преминава в ново, възбудено енергийно състояние. Според досегашната догма, взаимовръзката между състоянията на тези два електрона се появява „в момента на йонизацията“. Но когато започнете да измервате събитията с хронометър, разграфен на атосекунди – милиардни части от милиардната част от секундата – понятието „момент“ губи своята точка и се превръща в разлята вълна.

Времевият маркер на йонизацията

Експерименталният протокол на виенските учени разкрива нещо изключително конкретно: напускането на електрона не е внезапен скок, а процес с точно определена продължителност. Оказва се, че състоянието, в което остава вторият електрон, носи пряка информация за това кога точно първият е напуснал атомната система. Ако останалият в атома електрон се намира в по-високо енергийно състояние, това означава, че неговият партньор е бил изхвърлен по-рано. Ако обаче остатъчният електрон е в по-ниско енергийно ниво, напускането се е случило със закъснение от приблизително 232 атосекунди.

Тук проличават сериозни пробойни в теорията за абсолютно мигновеното квантово сплитане. Вместо приказката за вълшебна, моментална връзка, лабораторните данни показват физическа вълна, която постепенно напуска атома и взаимодейства с останалата материя. Точно през този прозорец от няколкостотин атосекунди се формира самата квантова корелация. Тоест, заплитането има свое хронологично раждане, свой физически процес и своя скала.

Това изглежда напълно логично от гледна точка на полевата физика, но веднага поражда инженерни и концептуални въпроси. Големите обещания за квантови компютри и криптографски мрежи се базират на предположението, че квантовото заплитане е идеален ресурс, който може да се манипулира без загуба на време. Когато обаче слезете на ниво хардуер и лазерно облъчване, се оказва, че всяко заплитане има своя логистична цена на формиране. При изграждането на свръхбързи квантови процесори, работещи на терахерцови и петахерцови честоти, тези 232 атосекунди вече не са абстрактно число от статия, а конкретно закъснение, с което архитектурата на чипа трябва да се съобрази.

Подобни резултати ни връщат към предишни фундаментални тестове в експерименталната физика, като тези за проверката на неравенствата на Бел в реални лабораторни условия. Всеки път, когато напредъкът в лазерната и оптичната техника ни позволи да надникнем с едно стъпало по-надълбоко, магическите интерпретации отстъпват място на сурови физически закони.

Не трябва да се правят прибързани изводи, че квантовата механика е погрешна. Според документите и публикуваните модели от TU Wien, вълновата функция на изхвърления електрон представлява суперпозиция от няколко различни момента на раждане. Учените в момента си сътрудничат с независими лаборатории, за да потвърдят измерванията чрез алтернативни методи за спектроскопия. Но сам по себе си фактът, че заплитането вече може да се хронометрира, променя фундаментално разговора. Заплитането не е мистериозен акт на създаване, а просто динамичен процес на предаване на фаза и енергия, подчинен на същите измервателни ограничения, които управляват и останалата част от познатия ни свят.