Анатомия на пресъхналата планета: Какво крие океанското дъно под три километра вода

Дъното на континентите и изгубената географска плът
Всяка мисловна конструкция за пресъхването на океаните трябва да започне от шелфа — онзи нисък, едва забележим праг, където сушата бавно се свлича под водата. Преди двадесет хиляди години, когато последната ледникова епоха е държала милиони кубични километри вода затворени в континенталните щитове, морското равнище е било със 120 метра под сегашното си ниво. Това, което днес географските карти назовават Северно море, тогава е представлявало суха, студена тундра, известна сред геолозите като Догърленд. Британските острови са били просто хълмист регион в северозападната периферия на европейския масив. Риболовните траулери и до днес извличат от дънните утайки кости от мамути и кремъчни сечива, запечатани под тинята в течение на хилядолетия. С топенето на ледниците и покачването на водното равнище тази инфрастуктура на палеолита е била окончателно залята, превръщайки континенталния шелф в първия подводен пласт от човешката история.
Преминаването от шелфа към абисалните равнини разкрива друг вид пласт — промишления. Морското дъно е пресечено от десетки хиляди километри подводни комуникационни кабели и стоманени нефтопроводи. Само в рамките на Мексиканския залив общата дължина на тръбопроводите надхвърля 70 000 километра — масивна метална мрежа, която изпомпва въглеводороди от дълбоки географски формации. Наред с тях лежат десетки милиони изгубени контейнери и над три милиона регистрирани корабокрушения от древни финикийски шлепове до подводници от времето на Студената война. Това е истинско архивно гробище на цивилизацията, запазено в условия на ниска температура и липса на кислород.
Геохимичният капан в Мексиканския залив
Придвижването към централната част на Мексиканския залив сваля последния слой от седименти, за да разкрие структурата, променила биосферата преди 66 милиона години. Кратерът Чиксулуб представлява вдлъбнатина с диаметър около 200 километра, чийто североизточен ръб остава геометрично отворен. Скалният масив на това място съдържа изключително висока концентрация на анхидрит и гипс — минерали, богати на сяра. Документираните изследвания и сондажните ядра показват, че астероидът с диаметър около 10 километра е навлязал в атмосферата със скорост от приблизително 40 000 километра в час и е ударил земната повърхност под ъгъл от около 60 градуса.
Този конкретен ъгъл на удар се смята от палеоклиматолозите за възможно най-разрушителния сценарий. При вертикален удар или при значително по-малък ъгъл, енергията би изхвърлила значително по-малко количество твърди частици в стратосферата. Физическият сблъсък е изпарил незабавно над 100 000 кубични километра скала, изпращайки гигантски количества аерозоли от сярна киселина на десетки километри височина. Последвалото блокиране на слънчевата радиация за период от над десетилетие е довело до срив на фотосинтезата в глобален мащаб и срив на средните температури с повече от 20 градуса по Целзий.
Има обаче физически проблем в хипотезите, че самото падане на метеорита е било достатъчно да унищожи над 75 процента от тогавашните видове. Според анализите на скалните състави, ако същото тяло беше паднало само на стотина километра по-западно — в дълбокия океан с гранитна основа, а не върху богатите на сяра плитки утайки на тогавашния шелф, количеството изхвърлена сяра щеше да бъде минимално. В такъв случай климатичната катастрофа щеше да бъде локална, а еволюционната траектория на едрите влечуги нямаше да бъде прекъсната. Животът на Земята в сегашния му вид е резултат от геохимична случайност.