Как малка галактика проби диска на Андромеда и спря еволюцията ѝ

/Поглед.инфо/ Данните от космическия телескоп Хъбъл показва, че през последните 40 милиона години скоростта на раждане на нови звезди в спиралната система Андромеда е спаднала драстично. Мащабното картографиране на над 200 милиона отделни звезди в нейния диск разкрива систематично изчерпване на водородните резервоари, като основният заподозрян за този гравитационен вандализъм се оказва малката спътникова галактика M32, преминала като хирургически скалпел през междузвездната материя на своя гигантски съсед.

Когато човек прекара достатъчно десетилетия в анализиране на архивни масиви и сурови астрофизични измервания, романтиката за вечния и бурен космос бързо се изпарява. Остава единствено суровата и безкомпромисна механика на суровините. В космологията най-важният ресурс не са хипотетичните концепции, а съвсем конкретният, студен междузвезден газ — предимно неутрален и молекулен водород. Без него заводите за звезди просто спират работа. Точно тази сурова реалност потвърждават последните публикувани масиви от данни в Astrophysical Journal. Нашите астрономически съседи в галактиката Андромеда (M31), намираща се на приблизително 2,5 милиона светлинни години от нас, не просто стареят — те изпадат в дълбока производствена кома.

Историята на този астрофизичен застой бе сглобена не чрез теоретични модели, а чрез тежък, почти рутинен физически труд: фотометрия на около 200 милиона отделни звезди, покриващи две трети от целия гигантски диск на M31. Изследователските екипи са разрязали галактическото платно на хиляди отделни сектори с размери 300 на 300 светлинни години. Чрез спектралния анализ и цветовите характеристики на тези обекти — където преобладаването на горещи сини звезди маркира скорошна активност, а червените гиганти показват архивно гробище от затихващи процеси — беше реконструирана хронологията на целия регион за стотици милиони години назад.

Резултатите са лишени от какъвто и да е драматизъм и показват чиста логистична катастрофа. Преди близо 500 милиона години Андромеда е обработвала междузвезден газ с темпове, равни на една слънчева маса годишно. Преди 40 милиона години този показател е паднал наполовина, за да достигне днешните нищожни нива от едва една пета от масата на Слънцето за 365 дни. За система от такъв мащаб това не е просто спад, а пълна фабрична блокировка.