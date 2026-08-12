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Свят

Руското настъпление през август 2026: Овладяването на Щербаковка и Новое Поле преначертава логистиката на ВСУ

/Поглед.инфо/ Докато вниманието на западните аналитични центрове остава фокусирано върху дипломатическите совалки, оперативната карта в Украйна към 11 август 2026 г. показва методично изтласкване на украинските отбранителни линии. По данни от новия своден доклад на Министерството на отбраната на Руската федерация, руските части са поели контрол над с. Щербаковка в Харковска област и с. Новое Поле в Запорожието. Наред с това се съобщава за удари по логистични възли в Днепропетровска област и поразяване на украински патрулен кораб в Черно море. Следва подробна редакционна разработка на събитията.

Деж. редактор д-р Румен Петков 40062 прочитания
Руското настъпление през август 2026: Овладяването на Щербаковка и Новое Поле преначертава логистиката на ВСУ
ИИ генерирана
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Логистичният пробив при Новое Поле и пролуката към Днепропетровск

Според разпространената официална сводка на руското военно ведомство към 11 август 2026 г., части от групировката „Изток“ са поели контрола върху населеното място Новое Поле. Този тактически епизод на първ поглед изглежда като поредната микроскопична точка от картата на Запорожието, но географското му положение на самата административна граница с Днепропетровска област променя координатите на отбраната. Твърди се, че артилерийските и ракетни удари са били насочени непосредствено по опорни пунктове около Великомихайливка, Коломийци и Ивановка — инфраструктура, която обслужва тиловото подсигуряване на украинските формирания в сектора. Поражения са нанесени на личния състав и техниката на няколко щурмови полка и механизирани бригади.

Днепропетровска област вече не е просто дълбок тил, а непосредствена оперативна зона, през която преминават основните жп артерии за южния фронт.

Тази версия звучи логично от гледна точка на фронтовата геометрия, но числата от докладите изискват детайлна съпоставка. Според съобщението загубите на противника в този сектор надхвърлят 315 военнослужещи и 15 автомобилни единици. Вклиняването в района на Новое Поле създава директна заплаха за фланговете на украинската групировка, разположена по поречието на река Волча. Ако руските подразделения успеят да се укрепят трайно на тази линия, украинското командване ще бъде принудено да изтегли резерви от съседния Покровски сектор, където натискът на групировката „Център“ и без това остава критичен.

Харковското направление: Вклиняване при Щербаковка и Казачя Лопан

На северния участък, по информация от брифинга, подразделенията на групировката „Север“ са установили контрол върху село Щербаковка в Харковска област. Наред с това се съобщава за огнево поразяване на жива сила и техника в района на Дергачи, Уди, Василевка и самия град Харков. Твърди се, че са били атакувани позиционни райони на две механизирани бригади, щурмови полк и части от териториалната отбрана. Загубите в Сумското и Харковското направление се оценяват от руска страна на до 240 военнослужещи, един бронетранспортьор и три бойни бронирани машини.

Връщането на фокуса към граничните села около Казачя Лопан цели превръщането на приграничната полоса в санитарна кордонна зона.

Тук има нещо, което не излиза напълно в общата оперативна картина. Превземането на малки селища в непосредствена близост до руската граница отнема месеци на бавно изнуряване. Остава открит въпросът дали тези действия представляват подготовка за по-мащабна обхващаща операция спрямо самия Харков, или са просто опит да се ангажират украинските зенитно-ракетни комплекси и контрабатарейни радари далеч от главния удар в Донбас.

Натискът в Донбас: От Славянск и Краматорск до Доброполе

Според публикуваните данни най-висока плътност на бойните действия се запазва в зоните на отговорност на групировките „Център“ и „Юг“. Твърди се, че в района на Доброполе, Новофедоровка и Белозерское (ДНР) подразделенията на „Център“ са нанесли щети на три механизирани бригади от ВСУ и две бригади от Националната гвардия. Посочените украински загуби в този конкретен сектор надхвърлят 370 души, един танк и три бойни бронирани машини.

Паралелно с това групировката „Юг“ съобщава за заети по-изгодни позиции около Славянск, Краматорск, Дружковка и Николаевка. Твърди се за нанесени удари по морската пехота и териториалната отбрана, с декларирани украински загуби до 150 военнослужещи.

Градовете Краматорск и Славянск остават основните укрепени райони, чието обкръжаване изисква контрол върху целия жп възел при Дружковка.

В Сумска област, според текста на доклада, са поразени формирования в района на Садки, Уланово и Писаревка. Загубите на ВСУ там включват и станция за радиоелектронна борба (РЕБ). Подобни съобщения за унищожени системи за РЕБ се повтарят ежедневно за почти всеки сектор — от Днепровската групировка край Орехов и Херсон (където се отчитат над 35 ликвидирани военнослужещи) до северните гранични райони.

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