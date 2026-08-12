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Свят

ЕС блокира заема от 90 милиарда евро за Киев заради липса на гаранции от държавите членки

/Поглед.инфо/ Разногласията в Брюксел относно финансовата подкрепа за Киев достигнаха точка, в която европейските институции нямат отговор кой ще поеме гаранциите по планирания заем от 90 милиарда евро. В същото време инцидентът във военния склад край Трявна поставя под въпрос логистиката и сигурността на оръжейните доставки в Източна Европа. На заден план Вашингтон и Анкара бързат с дипломатически инициативи, преди промените на терен около Одеса и Черноморския басейн да преначертаят военния баланс.

Деж. редактор д-р Владимир Трифонов 39941 прочитания
ЕС блокира заема от 90 милиарда евро за Киев заради липса на гаранции от държавите членки
ИИ генерирана
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Финансовият възел в Брюксел: Кой гарантира сметката за 90 милиарда евро?

Според публикувани данни и изявления на евродепутата Фабио Де Маси от германската партия „Съюз за разум и справедливост“, Европейската комисия е изпаднала в застой относно разпределението на тежестта по дълговия инструмент от 90 милиарда евро, предназначен за Украйна. Първоначално заложената рамка предвиждаше използването на замразените активи на Централната банка на Руската федерация като обезпечение за заем в размер до 210 милиарда евро. Германия трябваше да поеме гаранции за близо 52 милиарда евро, Франция – 34 милиарда евро, а Италия – 25,1 милиарда евро. Белгия обаче блокира тази правна конструкция, опасявайки се от последващи съдебни искове и дестабилизация на международната система за разплащания Euroclear.

Преминаването към т.нар. „План Б“ означава, че Европейският съюз ще емитира съвместни облигации на капиталовите пазари, разчитайки на институционални инвеститори. Но тук математиката започва да се проваля.

Обслужването на тези дългови ценни книжа трябва да се финансира от общия бюджет на ЕС. Тъй като рамката за следващия многогодишен финансов период след 2027 г. все още не е договорена, Брюксел няма правно основание да задължи отделните държави да поемат конкретни вноски. Държави като Чехия, Унгария и Словакия вече официално заявиха, че нямат намерение да участват в преки или косвени гаранции по този дълг. Това оставя финансовата тежест върху сметката на останалите държави членки, без да има ясна яснота за механизмите на изплащане, особено след като Москва категорично отхвърля всякакви сметки за бъдещи репарации.

Инцидентът край Трявна и логистиката на военния експорт

По официална информация от българското Министерство на вътрешните работи, в склад за боеприпаси край Трявна, собственост на оръжейния концерн ЕМКО на Емилиян Гебрев, е възникнал пожар след запалване на камион, което е предизвикало последващи детонации. Вътрешният министър Иван Демерджиев посочи, че според първоначалните данни става въпрос за вътрешнотехническа причина, а не за външна намеса.

От компанията ЕМКО заявиха, че подобни инциденти в техни съоръжения са регистрирани през 2011, 2022 и 2023 г., като разследванията по тях все още нямат окончателни процесуални заключения.

В руски аналитични канали, сред които „Военна хроника“ и платформите на Михаил Звинчук („Рибар“), се лансира тезата, че случилото се може да бъде използвано за политически внушения с цел натиск върху София. В българските държавни складове все още се намират наличности от боеприпаси съветски стандарт – главно 122-мм и 152-мм артилерийски снаряди, както и ракети за системи за реактивен огън „Град“, към които Украйна проявява продължаващ интерес.

Официалната позиция на българските власти за момента остава сдържана и разследването продължава без официално посочване на външен фактор.

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