Георги Марков от Будапеща: Унгария се дави в Тиса, а Европа я чака политическо земетресение

/Поглед.инфо/ Нов чутовен скандал разтърсва Унгария след избора на Андраш Бака за държавен глава, докато политическото напрежение в цяла Европа достигна точката на кипене. Бившият конституционен съдия Георги Марков прави сразяващ анализ на либералния терор в Будапеща, предстоящия исторически триумф на „Алтернатива за Германия“, залеза на традиционните европейски елити и глобалните трусове от Вашингтон до футболните терени. Интервю на Ивайло Атанасов с Георги Марков

- Господин Марков, вчера парламентът на Унгария избра нов държавен глава, но опозицията напусна заседателната зала и ожесточено оспори избора. Какъв е проблемът?

- Българските медии крият скандала, който е чутовен! Наистина опозицията бойкотира избора, считайки новия президент за нелегитимен, тъй като без причини, действащият беше отстранен чрез персонална конституционна поправка с ретроактвно действите.

Политическият скандал избухна заради личността на избрания от Фейсбук движението Тиса нов президент - Андраш Бака. Причината - като съдия в Европейския съд по правата на човека, наречен от години съда на Сорос, със свое гласуване, практически оневинява комунистически убиец от въстанието срещу комунизма през октомври 1956 г., потушено от 3000 съветски танка. Комунистическият сатрап, на име Корбели, лично участва в разстрела на граждани в град Тата, които са се предали и не се били въоръжени. Затова Върховният съд на Унгария го осъжда приемайки, че няма давност за престъпления срещу човечеството.

В Страсбург повечето съдии, между които и сегашният унгарски президент приемат обаче, че няма престъпление от страна на убиеца според международното право. Горкото международно право, което допуска безнаказани убийства в резултат на намеса на Съветската армия в суверенна страна.

Очевидно Андраш Бака няма как да обедини потомците на жертвите от 1956 г. с палачите. И още вчера някои от наследниците на убитите публично се възмутиха. Остава да видим как ще реагират унгарците по време на 70-годишния юбилей на въстанието през октомври.

Иначе е богат човек и успя да осъди Унгария в Страсбург, задето Орбан не го остави за шеф на Върховния съд след приемане на новата християнска Конституция през 2011 г. Получил е 100 000 евро, а е поискал 700 000 евро. Истински държавник - Съдил държавата си, която сега оглавява...

Всъщност, това е нов голям гаф на Петер Мадяр, след като с персонална конституционна поправка с обратна дата от 1990 г., лиши лидера на опозицията Виктор Орбан от правото да стане отново премиер и лиши унгарците от правото да го изберат, въвеждайки мандат за премиерите от 8 години. Виктор вече е бил 20 години.

Същото се получи и с въвеждането с обратна дата на забрана да си повече от 12 години депутат, а феноменът Орбан е бил вече 35 години. Брюкселските псевдолидери мълчат за тази саморазправа.

Преди финала на Световното по футбол, Орбан е бил в Белия дом и са му казали, че Унгария е заприличала на Венецуела. Мисля, че по скоро прилича на Никарагуа, където изобщо забраниха изборите. Така, че горките унгарци, бавно ще се удавят в Тиса.

- Как реагира Виктор Орбан на избора на Бака за президент?

- Не е реагирал, защото е на почивка и беше на голям купон в Сърбия в компанията на известния тромпетист Бобан Маркович в град Гуча, на прочутия Фестивал на тромпетите. Хората там го посрещнаха радушно. Прилагам и любопитно видео как му се услажда сливовицата.

Мисля, че като се върне от хърватското море, ще направи изявление срещу, както го нарича, Либералния терор и ще организира съпротива срещу него.

Орбан е с голям опит в опозиция още от 1988 г. Със сигурност той ще говори на голам митинг за 1956 г. като борец срещу съветските танкове, които призова пред цял свят да напуснат страната на 16 юни 1989 г. Ще има и казионни тържества на премиера, наследил демокрацията и нямащ нищо общо с борбата срещу комунизма. Поканил е европейските управници.

По ирония на съдбата, Унгария загуби суверенитет през 1956 г. от съветските танкове, а през 2026-а заради Фейсбук. Тъжна работа, Иво! Мадяр веднага се зацелува с Урсула, влезе в Европейската прокуратура, ще приема еврото и влезе в Международния наказателен съд.

За 10 милиарда евро от Брюксел, Унгария скъсва приятелство с Тръмп, Путин, Ердоган и Си, с които Орбан е на ти. Ще купуват локомотиви и ще правят вятърна енергия. Откъде само ще вземат вятър само не зная.

- Вие следите отдавана политиката в Германия. Само 22 дни остават до изборите в провинция Саксония-Анхалт. Какви са вашите прогнози?

- 6 септември 2026 г. ще бъде исторически ден, равен на бутането на Берлинската стена от източногерманците на 9 ноември 1989-а, защото за първи път след Втората Световна война, монополът върху властта на християндемократи и социалдемократи, ще бъде нарушен.

За първи път дясна и орбанистка партия ще спечели категорично парламентарни избори, в случая Саксония-Анхалт. Алтернатива за Германия ще разгроми с близо 20% разлика партията на Мерц ХДС и близо с 30% социалдемократите. Алис Вайдел е най-големият поддръжник на Орбан и направи пътека до Будапеща. Така в Магдебург, в премиерския стол, ще седне млад германец-десничар, на име Улрих Зигмунд.

Победата на Алис ще даде криле и за съкрушителна победа на 20 септември в Макленбург-Горна Померания, където също ще има избори. И там социологията дава победа на Алтернативата с близо до 40%, които ще имат със сигурност в Саксония-Анхалт. Така след Магдебург и Хале, Вайдел ще превземе и Рощок и Шверин. Нищо чудно да бие Мерц и в Берлин и той да хвърли кърпата.

Мерц не е искан от 3/4 от германците, а вече и в собствената си партия. Права е била Меркел, като му е казала през 2002 г. "Фридрих, ти не ставаш за канцлер".

Трябва да кажа ясно, че една от причините за възхода на Алтернатива за Германия, която е вече първа политическа сила в страната с 29%, е категоричната позиция за стопляне отношенията с Русия, спиране на парите за Украйна, изграждане на нова тръба вместо гръмнатия Северен поток. Разбира се и борбата с миграцията на ножа.

- Наближават и изборите в Италия. Вие вече споменахте за нов десен политически играч - генерал Ваначи. Как се развива неговата партия?

- Аз следя ралито на генерал Роберто Ваначи, който пълни площади и зали, а социологията вече му дава 7% и влизане в парламента на неговата партия "Национално бъдеще".

Това е лоша новина за Мелони и Салвини, защото са атакувани отдясно. Ваначи беше много популярен италиански генерал с висок пост в НАТО, но написа книга, че Европа се е обърнала с главата надолу. Разкритикува миграцията, третия пол и помощта за Украйна.

Според мен Джорджия ще спечели изборите, но без Ваначи няма да може да управлява, след като Салвини много падна в резултата. Ваначи беше при него и му отцепи гласове, както и на Мелони.

Въобще клишето, че Русия е агресор, вече беше не върви за нормалните хора. Разбира се, че е агресор, но предизвикан агресор. Америка, Германия, Франция, Англия сутрин, обед и вечер, в лицето на Бейкър, Геншер, Кол, Митеран и Тачър, на висок глас и пред цял свят обещаваха на Горбачов, че НАТО няма да се разшири нито с инч на Изток. Затова и Горбачов изтегли съветските войски от ГДР, които бяха близо 350 000, за да стане обединението на Германия възможно.

В крайна сметка руснаците не бяха просто излъгани. Байдън и Сорос преминаха червената линия - Украйна. Всъщност, направиха преврат в Киев през 2014 г., в резултат на което Украйна загуби завинаги Крим. Крим е вече руски, което потвърди и международен арбитраж. Стана братовчед на Косово, дори референдум имаше за присъединяване към Русия.

Ваначи е против Коалицията на войната, създадена от провалени политици като Стармър, Мерц, Макрон и Туск. Те направиха коалицията веднага, след като Тръмп нарита Зеленски пред камината в Белия дом след скандала с Ванс. Тези хора искаха и успяха да попречат на Тръмп да постигне мир в Украйна. Те и дума не обелват, че продължаването на войната обезкървява Украйна. Няма вече кой да прави деца там. Те провалиха собствените си страни. Затова и Стармър беше изритан от собствената си партия. Ред е на Мерц, може би на 21 септември, според изданието "Шпигел".

- Наближават междините избори в Америка. Вие единствен познахте, че Тръмп не просто ще победи, а ще разгроми Харис. Каква е прогнозата сега?

- Коментатори пишат, че заради войната в Иран и инфлацията, Тръмп ще загуби.

Той прави нещо необичайно - свиква конгрес на Републиканците преди изборите. Навсякъде неговите хора водят на вътрешните избори.

При Демократите има революция. Почти навсякъде традиционните соросоиди на Клинтън, Обама и Байдън губят от комунисти, някъде от комунисти-ислямисти, като кмета на Ню Йорк.

Така, че битката ще е между тръмписти и американски комунисти. Добра новина е, че Мъск се сдобри с Тръмп и разърза кесията от над 100 милиона долара, дадени засега.

Гледах преди дни Тръмп в Охайо. Посрещнаха го с възторг, както преди изборите. Затова се обнадеждих.

- Накрая един футболен въпрос. Вие сте дългогодишен деятел на Левски и сте председател на УС през 2006 г., когато празнувахте влизането на сините в ШЛ. Сега сините са на крачка да повторят успеха. Има ли разлика между двата отбора преди и сега, ще успее ли Левски?

- Шапка свалям на Наско Сираков, който мина през девет кръга на Ада и не само спаси Левски, ами вече сме в Лига Европа!

Спомням си август 2006 г. как след мача във Верона ми набута в устата успокоителни таблетки, че бях полудял. А Тошко Батков, нали е як, ме спаси в ложата, че италианците искаха да ме бият след гола на Бардон, че много виках. До сутринта празнувахме с Коцето Баждеков, Наско, Мъри, Тошко, играчи и администрация.

Разбира се, че има разлика в отборите. За да влезем в ШЛ 2006 г., ние направихме дълъг европейски поход в УЕФА. От 108 отбора влязохме в осмицата. Отстранихме Оксер - полуфинслист за УЕФА същата година, Марсилия с Рибери и Бартез, Удинезе с Ди Натале. Бяхме по-добри от Шалке 04 с Курани и Линкълн. Прецака ни съдията, за който в София се изказа компетентно Тошко Батков.

Така, че онзи отбор стана много опитен, имахме само четири чужденци, ама на голямо ниво. Ричард го направихме нигерийски национал. Имахме Боримиров с 10 години в Бундеслигата, две Световни и две Европейски като национал.

Сегашният отбор няма този опит, затова успехът е изумителен с тази сплав ръководство-треньор-играчи-публика. Така, че е близо 2026-а да стане 2006-а. Но вече е ясно, че нашите фенове ще изпеят пак толкова песни в Европа - повече от хор "Бодра смяна".

Давам си сметка, че АЕК е в пъти по-богат, но ние сме клуб преди тях с 10 години. Майката му е победа в София. Имат централен нападател унгарец - Барнабаш Варга. Купиха го от Ференцварош за 4,5 милиона евро, макар и не в първа младост. Много е силен в наказателното поле, особено с глава. Неутрализираме ли го, сме в Шампионка лига!