Абонирай се
Близкия Изток

Новият статут на руското военно присъствие в Средиземно море

/Поглед.инфо/ Властите в Дамаск и Москва са договорили нов меморандум за разбирателство, който радикално променя правния и оперативния статут на руските военни обекти в Сирия. Според официални изявления от сирийска страна, базите в Хмеймим и Тартус се преобразуват в съвместни военни учебни центрове. Докато новите власти в Дамаск активно коментират споразумението и инспектират прехвърлената гражданска инфраструктура, руското министерство на отбраната запазва пълно мълчание относно бъдещето на средиземноморския си контингент.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 24365 прочитания
Новият статут на руското военно присъствие в Средиземно море
ИИ генерирана
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Двадесет и четири часа след като сирийската държавна агенция SANA разпространи официални съобщения за новия меморандум за разбирателство с Москва, руското Министерство на отбраната и Външно министерство продължават да спазват пълно мълчание. В международната политика подобно информационно вакуумно състояние рядко е плод на случайност. Обикновено то сигнализира за сложен процес на дипломатическо прегрупиране, опит за запазване на стратегически контрол при променени оперативни условия или просто липса на консенсусна версия, която да бъде представена пред вътрешната аудитория.

Официалните съобщения от страна на отдела за медии и комуникации на сирийското външно министерство, Главната пристанищна и митническа администрация и Управлението за гражданска авиация в Дамаск чертаят рамката на абсолютно нова реалност. Според изнесените данни, досегашният формат на екстериториално военно присъствие се прекратява. Двете основни средиземноморски опори на Русия — авиационната база Хмеймим и военноморската база в Тартус — преминават към нов правен статут и се превръщат в „съвместни военни учебни центрове“.

Детайли по предаването на инфраструктурата в Тартус и Латакия

Финансовите, правните и логистичните параметри на споразумението разкриват сериозно преразпределение на активите на терен. Според публикуваната от сирийските власти информация, в срок от три месеца цялата цивилна и търговска инфраструктура, която до момента се стопанисваше от руската страна, трябва да бъде окончателно предадена на правителството в Дамаск.

В пристанището Тартус това засяга пряко кей № 4, прилежащите му складови площи, сервизни хангари и съпътстващата пристанищна логистика. Новите власти в Сирия подчертават, че военната и гражданската инфраструктура ще бъдат строго разделени. Пристанището в Тартус има дълбока историческа стойност за руската стратегия: то функционира като единствената база за материално-техническо осигуряване на руския (а преди това и на съветския) военноморски флот в Средиземно море от 1971 г. насам. През 2017 г. Москва сключи с правителството на Башар ал-Асад споразумение за 49-годишен срок на безвъзмездно ползване, влагайки мащабни финансови средства в разширяването на кейовите съоръжения, драгажните работи и изграждането на специализирана отбранителна инфраструктура.

Процесът на прехвърляне вече навлезе в практическа фаза и в района на Латакия. На 9 август Управлението за гражданска авиация на Сирия официално пое контрола върху летището, обслужващо авиационната база Хмеймим, с цел подготовка за възстановяване на международните цивилни полети. На същата дата външният министър на временното правителство Асаад ал-Шейбани извърши инспекционна обиколка в Тартус и Латакия, за да се запознае на място със състоянието на имотите, чийто статут е дефиниран в новия меморандум.

Логистиката към Африка и геополитическата равносметка

През 2015 г., когато Русия започна своята военна операция в Сирия, стратегията на Москва бе насочена към постигане на широки геополитически цели с умерено използване на ресурси — осигуряване на въздушно превъзходство, разгръщане на специализирани контингенти и оказване на подкрепа за тогавашния режим в Дамаск. Освен утвърждаването на присъствието в Близкия изток обаче, базите Хмеймим и Тартус придобиха критична роля като ключови логистични възли.

През тези две точки се осъществяваше целият африкански транзит на Москва — осигуряването на транспортните коридори, ротацията на личен състав и логистичното подпомагане на руските операции в редица държави от Сахел и Централна Африка, включително Мали, Буркина Фасо, Нигер и Централноафриканската република.

Сривът на предишното управление в Дамаск и идването на власт на правителството, оглавявано от Ахмед аш-Шараа, промениха драстично оперативната среда. Изнесената информация сочи, че преговорите относно бъдещето на Хмеймим и Тартус са продължили над година и половина. От една страна, новата власт в Сирия търси международна легитимация и външноикономическа подкрепа, като същевременно се намира под сериозен натиск от страна на западните държави и регионалните фактори за пълно отстраняване на руското военно присъствие. От друга страна, Аш-Шараа нееднократно е демонстрирал стремеж към прагматизъм, отчитайки дълбоките исторически, военни и търговски връзки между двете страни.

Сирийските въоръжени сили традиционно са оборудвани със съветски и руски оръжейни системи, чиято поддръжка изисква експертен капацитет и резервни части. Освен това въпросите, свързани с продоволствената сигурност и доставките на зърно, остават от първостепенно значение за стабилността на Дамаск.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Фидел Кастро на 100 години: защо Кубинската революция промени политическата карта на ХХ век
Свят

Фидел Кастро на 100 години: защо Кубинската революция промени политическата карта на ХХ век

/Поглед.инфо/ Сто години след рождението на Фидел Кастро спорът за него продължава да бъде спор за нещо много по-голямо от съдбата на Куба. Революцията от 1959 г. превърна малък карибски остров в самостоятелен фактор на Студената война, предизвика Съединените щати в собственото им стратегическо пространство и даде политическо самочувствие на движения от Латинска Америка до Африка. Но юбилеят идва в момент, когато Куба преживява тежка икономическа и енергийна криза. Затова наследството на Кастро трябва да бъде разглеждано без юбилейна патетика — през резултатите, цената и въпроса как една държава с ограничени ресурси успя десетилетия да запази политическата си независимост.

14.08.2026 08:54
Полската опозиционна партия „Право и справедливост“ предлага депортиране на безработни украинци в призивна възраст
Европа

Полската опозиционна партия „Право и справедливост“ предлага депортиране на безработни украинци в призивна възраст

/Поглед.инфо/ Промяната в миграционните настроения в Източна Европа достига нов етап, след като най-голямата полска опозиционна формация открито постави под съмнение досегашните модели на хуманитарна солидарност. В полското обществено пространство се обсъжда предложение за създаване на специални центрове и организиране на принудително връщане на украински граждани в мъжки пол и призивна възраст, които нямат официална трудова заетост. Според социологически данни инициативата намира сериозен отзвук сред местното население, макар правителствените институции да посочват статистически данни за висок процент на легално заетите лица. Анализаторите отбелязват, че този тип политически дебати разкриват дълбока трансформация в отношението към бежанските потоци, където хуманитарният компонент отстъпва място на суровия икономически прагматизъм и мобилизационните нужди на Киев.

14.08.2026 08:12
Скандалът с евакуацията на Тръмп в Турция разкрива пукнатините в сигурността на НАТО
Свят

Скандалът с евакуацията на Тръмп в Турция разкрива пукнатините в сигурността на НАТО

/Поглед.инфо/ Информационният трус около извънредната оперативна евакуация на американския президент след срещата на върха на НАТО в Турция повдигна сериозни въпроси относно реалния капацитет на анкарските служби за сигурност и стабилността на южния флаг на алианса. Докато американски издания като The Washington Post и CNN публикуват детайли за прехвърлянето на държавния глава в товарен контейнер към военен транспортен самолет, оставяйки журналисти и цивилен екипаж на борда на Air Force One, стратегическият фокус на Близкия изток се измества към институционални промени. Управителят на Централната банка на Иран Абдолнасер Хемати потвърди процедурите по интеграция на страната в Новата банка за развитие на БРИКС. Анализът на събитията показва дълбока разлика между оперативната тактика на Вашингтон и дългосрочните финансови маньоври на Техеран за заобикаляне на доларовия монопол.

14.08.2026 07:54
Опитът за приватизация на Световното първенство и изкуствения интелект: Кой присвоява общите блага!?
Свят

Опитът за приватизация на Световното първенство и изкуствения интелект: Кой присвоява общите блага!?

/Поглед.инфо/ Скандалът с опитите за търговско приватизиране на правата върху Световното първенство по футбол чрез новосъздадени корпоративни структури във ФИФА разкрива много по-дълбок глобален механизъм за присвояване на обществени блага. Острата реакция на европейските институции и водещи клубове спря финансова схема за милиарди, но същата логика на капитализация днес се прилага безпрепятствено в сферата на изкуствения интелект. Технологичните гиганти трансформират натрупаното с векове колективно знание в частни активи, предлагайки в замяна единствено минимални социални компенсации. В настоящия анализ разглеждаме икономическите, правните и геополитическите измерения на този процес.

14.08.2026 07:48
САЩ и 40 държави поискаха предупреждения за МБР: Отказът на Москва от новите ракетни известия и крахът на договорите за сигурност
Свят

САЩ и 40 държави поискаха предупреждения за МБР: Отказът на Москва от новите ракетни известия и крахът на договорите за сигурност

/Поглед.инфо/ Дипломатическият натиск за въвеждане на нови задължителни процедури за уведомяване при изстрелване на балистични и космически ракети разкрива дълбоките пукнатини в съвременната архитектура за международна сигурност. Инициативата, подкрепена от 41 държави, цели създаването на нов коалиционен механизъм в условията на парализирани двустранни договори. Анализът на военните и юридическите детайли около предложения 24-часов срок показва, че зад хуманитарните мотиви се крие опит за промяна на стратегическото съотношение на силите и оперативното разузнаване.

14.08.2026 07:36
Путин ще създаде свой собствен Ормузки проток с помощта на Северна Корея: 379 посочени цели. Кой е в списъка?
Свят

Путин ще създаде свой собствен Ормузки проток с помощта на Северна Корея: 379 посочени цели. Кой е в списъка?

/Поглед.инфо/ Москва показва признаци на пренасяне на геополитическото противопоставяне с колективния Запад към Азиатско-тихоокеанския регион. Докато европейските държави затягат контрола върху руския търговски флот в Балтийско море, Ламанша и Средиземноморието, руското военно командване проследява стотици западни търговски съдове край Южните Курилски острови. В същото време бързото модернизиране на военноморския флот на КНДР поставя въпроса за формирането на нова източна морска оста, която има потенциал да пренареди логистичните пътища.

14.08.2026 07:28
Асиметричната военна икономика: Как парализирането на „Запорожстал“ променя логиката на конфликта
Украйна

Асиметричната военна икономика: Как парализирането на „Запорожстал“ променя логиката на конфликта

/Поглед.инфо/ Промяната в тактиката на бойните действия на фронта постепенно преминава от чисто териториално противопоставяне към систематично унищожаване на критичната икономическа инфраструктура. Данните за спирането на металургичния гигант „Запорожстал“ показва прилагането на нова асиметрична стратегия, която цели да изтощи ресурсите на противника с минимални материални разходи. На този фон атаките с безпилотни апарати в дълбокия тил губят предишната си ефективност.

14.08.2026 07:08
Русия променя стратегията в морето: Огледални мерки срещу търговския флот на Запада
Свят

Русия променя стратегията в морето: Огледални мерки срещу търговския флот на Запада

/Поглед.инфо/ Ескалацията на напрежението в световния океан навлиза в критична фаза, след като руското военно ръководство сигнализира за готовност за прилагане на симетрични мерки срещу западните санкционни действия. Задържането на търговски плавателни съдове в европейски води поставя въпроса за сигурността на глобалните търговски Rout-ове. Москва проучва правните и военните механизми за инспекция и задържане на чуждестранни товари в рамките на изключителните икономически зони в Далечния изток.

14.08.2026 06:58