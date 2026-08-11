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Проф. Дуранкев: Транснационалните корпорации превзеха държавите – може ли Европа да си върне властта?
/Поглед.инфо/ Разговарям с проф. Боян Дуранкев за промяната, която може да преобърне самата природа на парите. Цифровата рубла, бъдещото цифрово евро и валутите на централните банки обещават по-бързи и евтини плащания, но поставят огромния въпрос: кой ще контролира човека, когато почти всяка негова транзакция може да стане видима? И още по-големият сблъсък – могат ли цифровите валути да върнат част от властта на държавите, след като транснационалните корпорации се превърнаха в глобални икономически властелини? Разговор за парите, свободата, олигархията и новата битка за власт в XXI век. Владимир Трифонов
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Константин Бондаренко: „Партията на войната“ държи Украйна — мирът заплашва власт, пари и влияние
/Поглед.инфо/ В разговора ми с политолога и историка Константин Бондаренко поставяме въпроса, който може да определи следващия етап от украинския конфликт: какво ще стане, ако политическата буря в САЩ промени правилата на играта? Бондаренко прогнозира тежки сътресения около междинните избори и смята, че Доналд Тръмп няма намерение да отстъпва пред своите противници. Говорим за американското разузнавателно подпомагане на Киев, за огромните средства за въоръжаване, за сблъсъка на интереси около тези пари и за украинската „партия на войната“, която според госта ми няма интерес конфликтът да приключи. И най-тежкият въпрос: ако военното положение на Киев продължи да се влошава, кой и защо блокира пътя към преговори?11.08.2026 18:30
САЩ подготвят 100% мита за купувачите на руски газ: Вашингтон активира законова сметка срещу ЕС, Китай и Индия.
/Поглед.инфо/ В Капитолия се подготвя нов правен механизъм за икономически натиск, който предвижда налагане на наказателни мита до 100 процента върху вноса от държави, купуващи значителни количества руски нефт и природен газ. Законодателната инициатива, свързвана с наследството на твърдия курс в американския Сенат, цели да превърне търговските ограничения в заложена законодателна норма. Новият санкционен инструмент обаче създава пряка заплаха не само за Азия, но и за държави от Европейския съюз и НАТО като Франция и Белгия, които продължават разплащанията за руски втечнен газ, застрашавайки стабилността на световните търговски вериги.11.08.2026 17:28
Украинското разузнаване призна за значителен ръст в производството на руски ракети
/Поглед.инфо/ Поредица от официални изявления на украинското военно разузнаване и западни аналитични институти очертават радикална промяна в баланса на въздушната война. Въпреки многократните прогнози през последните две години за неизбежно изчерпване на ракетните арсенали на Москва, последните данни на ГУР сочат преизпълнение на производствените планове за ракети Х-101, „Калибър“ и „Циркон“. Същевременно критичният недостиг на зенитни ракети за системите Patriot поставя украинската енергийна и военна инфраструктура пред системна уязвимост в навечерието на есенно-зимния сезон.11.08.2026 17:21