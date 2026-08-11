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Какво коства на човешкото тяло работата на 70 метра под антарктическия лед

/Поглед.инфо/ Гмуркането в Южния океан няма нищо общо с романтичните представи за подводно изследване. При температура на водата от около -2°C, поддържана в течно състояние единствено от високата си соленост, човешкият организъм се сблъсква с екстремни физични и физиологични лимити. Работата на водолазите под дебелия леден капак изисква сложна логистична подготовка, четирислойна термична изолация и използване на затворени дихателни системи (ребридъри). Въпреки отоплителните подплати и неопрена, непокритите зони от лицето изпитват сковаваща болка, а възстановяването на нервните окончания след потапяне на 70 метра дълбочина отнема до шест месеца.

Деж. редактор Александра Докова 5918 прочитания
Какво коства на човешкото тяло работата на 70 метра под антарктическия лед
Източник: Eloi_Omella / Getty Images
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Термодинамика на оцеляването в течност под нулата

Гмуркането в антарктически води не е въпрос на смелост, а на сурова инженерна логистика и биофизика. Водата в Южния океан поддържа температура около -2 градуса по Целзий. Тя не замръзва поради високата си концентрация на соли, но за незащитен човешки организъм представлява агресивна среда, която отнема телесната топлина с бързина, водеща до фатален изход за броени минути. Стандартните водолазни екипировки тук са абсолютно неприложими. За да се осигури дори кратък престой под водата, изследователите използват специализирани антарктически сухи костюми, изградени от четири прецизно подбрани слоя. Най-вътрешният слой е термобельо, последвано от гащеризон с електрическо отопление, дебела поларена облицовка и външна обвивка от водоустойчив неопрен с дебелина 1,5 сантиметра. Екипировката се допълва от водонепроницаеми ръкавици, балаклава, термични качулки и отопляеми подплати.

Автономността под леда зависи от батерии за отоплителните системи и използването на ребридъри — затворени дихателни апарати, които химически абсорбират издишания въглероден диоксид и рециклират газовата смес. Въпреки тази масивна бариера, контактът с водата никога не е напълно изолиран. Зоната около бузите и устните остава открита. Първоначалният шок от ледената вода предизвиква интензивна болка, която след няколко минути преминава в сковаваща анестезия, тъй като студът парализира повърхностните кожни рецептори. Под водата водолазите са принудени методично да запълват съзнанието си с оперативни задачи, за да не допуснат физическото страдание да наруши контрола върху дишането и плаваемостта.

Физиологичната цена и невронното възстановяване

Истинската цена на потапянето се плаща след изплуването на повърхността. Процесът на затопляне и възстановяване на кръвообращението е съпроводен с изключително мъчителна болка, причинена от повторното активиране на увредените от ниската температура нервни окончания. Изследванията върху експедиционните екипи показват, че след интензивни серии от гмуркания се наблюдава частична загуба на чувствителност в крайниците и лицето, а пълното възстановяване на периферната нервна система отнема до шест месеца. За адаптация след приключване на пълния експедиционен цикъл са необходими поне 45 дни задължителна почивка.

Долната повърхност на антарктическия морски лед представлява специфична структура от плаващи ледени кристали, оформящи шуплива, гъста каша. Липсата на минерални суспензии и органични замърсители прави тази вода необичайно прозрачна, осигурявайки почти пълно пропускане на светлината. Тази оптична чистота разкрива уникален бентосен свят, изолиран географски и термично от останалата част на световния океан в продължение на десетки милиони години — от периода на разпадането на праконтинента Гондвана и последвалото заледяване на Южния полюс.

В предишни наши материали за [арктическите и антарктическите подводни експедиции] разгледахме как географската изолация оформя специфични еволюционни ниши. На дълбочини до 15 метра доминират огромни морски звезди, колонии от гигантски водорасли и пернати звезди (криноиди), чиито израстъци напомнят за растителни форми, макар да са древни безгръбначни животни.

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