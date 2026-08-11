Абонирай се
Америка

САЩ подготвят 100% мита за купувачите на руски газ: Вашингтон активира законова сметка срещу ЕС, Китай и Индия.

/Поглед.инфо/ В Капитолия се подготвя нов правен механизъм за икономически натиск, който предвижда налагане на наказателни мита до 100 процента върху вноса от държави, купуващи значителни количества руски нефт и природен газ. Законодателната инициатива, свързвана с наследството на твърдия курс в американския Сенат, цели да превърне търговските ограничения в заложена законодателна норма. Новият санкционен инструмент обаче създава пряка заплаха не само за Азия, но и за държави от Европейския съюз и НАТО като Франция и Белгия, които продължават разплащанията за руски втечнен газ, застрашавайки стабилността на световните търговски вериги.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 19515 прочитания
САЩ подготвят 100% мита за купувачите на руски газ: Вашингтон активира законова сметка срещу ЕС, Китай и Индия.
ИИ генерирана
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации в световни медии и мнения на специалисти. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Административният капан на 100-процентовите вторични мита

В законодателната машина на САЩ се придвижва текстов проект, известен в експертните среди като пакет за „суперсанкции“. Според разпространените детайли за законопроекта, той предвижда президентската администрация да получи делегирани правомощия за въвеждане на наказателни мита — достигащи до 100 процента — върху стоки от държави, които се намират сред първите пет купувача на руски въглеводороди, при условие че обемът на тези покупки надхвърля 15% от техния енергиен баланс.

Твърди се, че инициативата вече е преминала ключови процедурни етапи в Сената, но предстои сблъсък в Камарата на представителите.

Тук обаче правната архитектура на САЩ влиза в пряко противоречие с конституционния ред. Член I, Раздел 8 от Конституцията на САЩ изрично определя, че правото да налага данъци, мита и такси принадлежи единствено на Конгреса. Всяка опит за прехвърляне на тези правомощия към Белия дом среща сериозна правна съпротива — факт, който вече беше потвърден от решения на Върховния съд на САЩ при спрените търговски ограничения от предходни административни мандати.

Енергийният парадокс в НАТО: Когато Вашингтон удря Брюксел и Париж

Критериите за задействане на автоматичните тарифи не засягат единствено традиционните търговски партньори на Москва в Азия — Индия и Китай. По оценка на индустриални анализатори, под обхвата на подобен нормативен акт попадат държави от ЕС и НАТО. Франция и Белгия, например, продължават да разтоварват значителни количества руски втечнен природен газ (LNG) на терминалите в Дюнкерк и Зеебрюге, за да балансират ценовите пикове на вътрешните си електроенергийни пазари.

Ако предвиденият механизъм бъде приложен без изключения, европейските преработвателни предприятия и химическа промишленост ще се изправят пред избор между астрономически мита за износа си към американския пазар или пълно отказване от газовите доставки, поддържащи тяхната конкурентоспособност.

Това разкрива фундаменталния икономически изчисления на Вашингтон: системно изместване на руските суровини от европейския континент и заменянето им с американски LNG, чиято себестойност, включително втечняването и прекоокеанския транспорт, остава значително по-висока.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

„Из Китай с Павел“ ни запознава със света на маите в пекинска изложба
Поглед към Китай

„Из Китай с Павел“ ни запознава със света на маите в пекинска изложба

/Поглед.инфо/ „Истинската същност на света се крие в разнообразието на цивилизациите“. Това е красив слоган, който ни разкрива същността на невероятната изложба – „Царевица, злато, ягуари — древните цивилизации на маите и Андите“, която разкрива богатството на музеите от Латинска Америка в Пекин.

11.08.2026 22:00
Новите мощности за изкуствен интелект в САЩ заплашват с рязък скок на въглеродните емисии
Поглед към Китай

Новите мощности за изкуствен интелект в САЩ заплашват с рязък скок на въглеродните емисии

/Поглед.инфо/ Американските технологични компании, водени от вълната на изкуствения интелект, се надпреварват да изграждат нови центрове за данни и за тази цел създават частни газови електроцентрали, което може да доведе до значително увеличение на въглеродните емисии и замърсителите в атмосферата.

11.08.2026 21:45
Декодиране на световната генетична банка за древна керамика: Как високите технологии възстановяват живия облик на културата?
Поглед към Китай

Декодиране на световната генетична банка за древна керамика: Как високите технологии възстановяват живия облик на културата?

/Поглед.инфо/ След като „Останки от занаятчийското производство на порцелан в Дзиндъджън“ бяха включени в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, този източен град с хилядолетна керамична история отново придоби световна известност.

11.08.2026 21:30
Китай ще разположи 49-ия си ескортен флот в Аденския залив и край Сомалия
Поглед към Китай

Китай ще разположи 49-ия си ескортен флот в Аденския залив и край Сомалия

/Поглед.инфо/ В средата на август Китай ще изпрати нов военноморски ескорт в Аденския залив и водите край Сомалия, за да поеме охраната на корабоплаването в района, обявиха днес от Министерството на отбраната.

11.08.2026 21:15
Министерството на обществената сигурност на Китай оповести типични схеми за неправомерно събиране и търговия с лични данни
Поглед към Китай

Министерството на обществената сигурност на Китай оповести типични схеми за неправомерно събиране и търговия с лични данни

/Поглед.инфо/ Министерството на обществената сигурност на Китай оповести 10 типични случая на нарушения срещу личните данни на гражданите, с което подчерта продължаващите национални усилия за борба с престъпността в тази сфера и защитата на правата на гражданите в дигиталната ера.

11.08.2026 21:00
Константин Бондаренко: „Партията на войната“ държи Украйна — мирът заплашва власт, пари и влияние
Америка

Константин Бондаренко: „Партията на войната“ държи Украйна — мирът заплашва власт, пари и влияние

/Поглед.инфо/ В разговора ми с политолога и историка Константин Бондаренко поставяме въпроса, който може да определи следващия етап от украинския конфликт: какво ще стане, ако политическата буря в САЩ промени правилата на играта? Бондаренко прогнозира тежки сътресения около междинните избори и смята, че Доналд Тръмп няма намерение да отстъпва пред своите противници. Говорим за американското разузнавателно подпомагане на Киев, за огромните средства за въоръжаване, за сблъсъка на интереси около тези пари и за украинската „партия на войната“, която според госта ми няма интерес конфликтът да приключи. И най-тежкият въпрос: ако военното положение на Киев продължи да се влошава, кой и защо блокира пътя към преговори?

11.08.2026 18:30
Проф. Дуранкев: Транснационалните корпорации превзеха държавите – може ли Европа да си върне властта?
Европа

Проф. Дуранкев: Транснационалните корпорации превзеха държавите – може ли Европа да си върне властта?

/Поглед.инфо/ Разговарям с проф. Боян Дуранкев за промяната, която може да преобърне самата природа на парите. Цифровата рубла, бъдещото цифрово евро и валутите на централните банки обещават по-бързи и евтини плащания, но поставят огромния въпрос: кой ще контролира човека, когато почти всяка негова транзакция може да стане видима? И още по-големият сблъсък – могат ли цифровите валути да върнат част от властта на държавите, след като транснационалните корпорации се превърнаха в глобални икономически властелини? Разговор за парите, свободата, олигархията и новата битка за власт в XXI век. Владимир Трифонов

11.08.2026 18:00
Украинското разузнаване призна за значителен ръст в производството на руски ракети
Украйна

Украинското разузнаване призна за значителен ръст в производството на руски ракети

/Поглед.инфо/ Поредица от официални изявления на украинското военно разузнаване и западни аналитични институти очертават радикална промяна в баланса на въздушната война. Въпреки многократните прогнози през последните две години за неизбежно изчерпване на ракетните арсенали на Москва, последните данни на ГУР сочат преизпълнение на производствените планове за ракети Х-101, „Калибър“ и „Циркон“. Същевременно критичният недостиг на зенитни ракети за системите Patriot поставя украинската енергийна и военна инфраструктура пред системна уязвимост в навечерието на есенно-зимния сезон.

11.08.2026 17:21