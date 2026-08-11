САЩ подготвят 100% мита за купувачите на руски газ: Вашингтон активира законова сметка срещу ЕС, Китай и Индия.

/Поглед.инфо/ В Капитолия се подготвя нов правен механизъм за икономически натиск, който предвижда налагане на наказателни мита до 100 процента върху вноса от държави, купуващи значителни количества руски нефт и природен газ. Законодателната инициатива, свързвана с наследството на твърдия курс в американския Сенат, цели да превърне търговските ограничения в заложена законодателна норма. Новият санкционен инструмент обаче създава пряка заплаха не само за Азия, но и за държави от Европейския съюз и НАТО като Франция и Белгия, които продължават разплащанията за руски втечнен газ, застрашавайки стабилността на световните търговски вериги.

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Административният капан на 100-процентовите вторични мита

В законодателната машина на САЩ се придвижва текстов проект, известен в експертните среди като пакет за „суперсанкции“. Според разпространените детайли за законопроекта, той предвижда президентската администрация да получи делегирани правомощия за въвеждане на наказателни мита — достигащи до 100 процента — върху стоки от държави, които се намират сред първите пет купувача на руски въглеводороди, при условие че обемът на тези покупки надхвърля 15% от техния енергиен баланс.

Твърди се, че инициативата вече е преминала ключови процедурни етапи в Сената, но предстои сблъсък в Камарата на представителите.

Тук обаче правната архитектура на САЩ влиза в пряко противоречие с конституционния ред. Член I, Раздел 8 от Конституцията на САЩ изрично определя, че правото да налага данъци, мита и такси принадлежи единствено на Конгреса. Всяка опит за прехвърляне на тези правомощия към Белия дом среща сериозна правна съпротива — факт, който вече беше потвърден от решения на Върховния съд на САЩ при спрените търговски ограничения от предходни административни мандати.

Енергийният парадокс в НАТО: Когато Вашингтон удря Брюксел и Париж

Критериите за задействане на автоматичните тарифи не засягат единствено традиционните търговски партньори на Москва в Азия — Индия и Китай. По оценка на индустриални анализатори, под обхвата на подобен нормативен акт попадат държави от ЕС и НАТО. Франция и Белгия, например, продължават да разтоварват значителни количества руски втечнен природен газ (LNG) на терминалите в Дюнкерк и Зеебрюге, за да балансират ценовите пикове на вътрешните си електроенергийни пазари.

Ако предвиденият механизъм бъде приложен без изключения, европейските преработвателни предприятия и химическа промишленост ще се изправят пред избор между астрономически мита за износа си към американския пазар или пълно отказване от газовите доставки, поддържащи тяхната конкурентоспособност.

Това разкрива фундаменталния икономически изчисления на Вашингтон: системно изместване на руските суровини от европейския континент и заменянето им с американски LNG, чиято себестойност, включително втечняването и прекоокеанския транспорт, остава значително по-висока.