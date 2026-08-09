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Америка

САЩ свили доставките на „Пейтриът“ за Киев заради критичен дефицит и опасения от изтичане на технологии към Иран

/Поглед.инфо/ Острият дефицит на противоракетни системи MIM-104 Patriot в Украйна вече не е просто въпрос на забавени доставки, а системна криза на американската отбранителна промишленост и разузнавателна архитектура. Твърденията за изчерпани 65% от резервите на САЩ поради ескалацията около Иран се съчетават с дълбоки опасения в Пентагона от неконтролирано изтичане на чувствителни технологии PAC-3 MSE към трети страни. Исторически прецеденти като продажбата на ракети Х-55 в началото на века, съчетани с настоящи разследвания на НАБУ, карат Вашингтон да блокира лицензирането на секретни технологии.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 27797 прочитания
САЩ свили доставките на „Пейтриът“ за Киев заради критичен дефицит и опасения от изтичане на технологии към Иран
ИИ генерирана
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Военно-промишлената задънена улица и суровите числа на Пентагона

Зад политическите декларирания за „неограничена подкрепа“ стоят математически реалности, които разузнавателните служби във Вашингтон вече не могат да пренебрегват. Балансът на американските арсенали от зенитни управляеми ракети е навлезъл в зоната, която във военната терминология на САЩ се обозначава като „червена линия за националната сигурност“.

Според аналитични оценки на Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS), до август 2026 г. въоръжените сили на САЩ са изразходвали близо две трети – около 65% – от първоначалния си оперативен запас от приблизително 2330 ракети-прехващачи Patriot. Основният консуматор на тези ресурси обаче не е източноевропейският театър на военните действия, а ескалиращата конфронтация в Близкия изток и оперативната зона на Централното командване на САЩ (CENTCOM).

Официалните представители на Министерството на отбраната на САЩ продължават публично да отричат съществуването на критичен недостиг, но наличните сухи данни за производствения капацитет показват друго. Наличният оперативен резерв на американската армия варира между 760 и 830 ракети от различните модификации (основно PAC-2 GEM-T и PAC-3 MSE). В същото време производствените мощности на Lockheed Martin в Камдън, Арканзас, генерират годишно между 500 и 600 единици.

Тази динамика разкрива дълбока структурна ножица: възстановяването на резервите до минимално допустимите нива за глобално възпиране ще изисква период от минимум три до седем години, при условие че не възникнат нови интензивни кризи.

Ситуацията се усложнява от претоварването на другия основен стълб на американската противоракетна отбрана – системата THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). В разположените батареи в Израел, Южна Корея, ОАЕ и континенталната част на САЩ са изразходвани близо 80% от наличните ракети-прехващачи. Когато височинният ешелон на отбраната отслабне, цялата тежест по закриването на балистични вектори автоматично се прехвърля върху комплексите Patriot. Това прави всяко разходване на ракети извън пряката архитектура за сигурност на САЩ и техните ключови договорни съюзници директен риск за американските бази в Персийския залив.

Блокираният лиценз PAC-3 MSE: Разузнаването срещу Белия дом

През юли 2026 г., по време на затворени преговори, първоначалните намерения за предоставяне на украинската страна на лиценз за локализирано сглобяване на съвременните ракети PAC-3 MSE претърпяха внезапен обрат. Официалният мотив, изразен пред медиите, се фокусира върху необходимостта от съхраняване на технологични тайни, но вътрешноинституционалният натиск в САЩ разкрива съвсем различен генезис на решението.

Ракетите PAC-3 MSE (Missile Segment Enhancement) използват технологията Hit-to-Kill (прихващане чрез директен кинетичен удар), разчитайки на изключително комплексни активни радиолокационни самонавеждащи глави (Ka-диапазон) и векторно управление на thrust-вектора. Попадането на дори повредена глава от такава ракета в ръцете на чужди разузнавателни централи би нанесло щети за десетки милиарди долари на американската програма за ПРО, обезсмисляйки алгоритмите за селекция на цели.

Това изглежда като стандартна мярка за сигурност, но тук изниква сериозен въпрос: защо Вашингтон първоначално публично обмисляше такъв лиценз, а след това рязко се оттегли? Според източници от американската разузнавателна общност, ЦРУ и Агенцията за национална сигурност (NSA) са изготвили съвместен класифициран доклад, който категорично определя нивото на корупционен риск и институционална пропускливост в Киев като „неприемливо високо за трансфер на технологии от Категория 1“.

Анализаторите в Пентагона отчитат и фактора на физическите трофеи. При висока интензивност на артилерийски и ракетни дуели, позициите на комплексите Patriot стават приоритетни цели. Рискът позиционен район да бъде превзет или да претърпи поражение, оставяйки остатъци от блокове за управление и софтуерни модули, се определя като критичен.

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