Химия на смъртта в Танзания: Езерото Натрон и границите на биологичното оцеляване

/Поглед.инфо/ Натрупването на минерали и екстремната хидрогеология в Източноафриканската рифтова система създават природни условия, които излизат извън рамките на стандартната биологична устойчивост. На север в Танзания, затворената система на езерото Натрон функционира като естествен дестилатор на соли, подхранван от активен вулканизъм. Концентрацията на минерали превръща водата в разтвор с фатални параметри за повечето гръбначни организми, превръщайки района в суров пример за геологична токсичност.

Геология на екстремния разтвор

В северната част на Танзания, в непосредствена близост до границата с Кения и в рамките на Източноафриканската рифтова зона, се намира плиткият водоем Натрон. Разположен на координати приблизително 2°25' южна ширина и 36°00' източна дължина, този воден басейн не притежава отичане към океана. Липсата на изтичаща речна мрежа означава, че единственият път за напускане на водата е през интензивното изпарение, ускорявано от високите температури в региона, които редовно надхвърлят 40 градуса по Целзий на повърхността.

Основният минерален двигател на тази хидрологична капан е близкият активен стратовулкан Ол Дойньо Ленгай – единственият действащ вулкан на Земята, който изригва карбонатитDirection лава. За разлика от масовите базалтови лави, богати на силикати, материята от Ол Дойньо Ленгай е съставена предимно от натриеви и калиеви карбонати (кооператит и грегориит). Тези минерали се разтварят с изключителна скорост при контакт с дъждовната вода. Оттичащите се от склоновете на вулкана потоци пренасят масивни количества натриев карбонат и деканхидрат директно в котловината на Натрон.

През сухия сезон площта на езерото се свива, а концентрацията на разтворените соли достига критични нива. Водородният показател (pH) на водата варира между 9 и 10.5, достигайки понякога стойности над 11 – алкалност, съпоставима с тази на концентриран домакински белинаджийски разтвор. Температурата на водата в плитките участъци може да достигне 60 градуса по Ций. В комбинация с разтворената сода, това създава среда, която причинява химически изгаряния и коагулация на протеините при контакт с неподготвена биологична тъкан.

Червеният цвят, който често се наблюдава от спътникови снимки и теренни фотографии, не е резултат от мистични явления, а от жизнената дейност на халофилни микроорганизми. При повишаване на солеността популациите на розовите цианобактерии и халобактериите експоненциално нарастват. Тези фотосинтезиращи организми съдържат каротиноидни пигменти, които оцветяват плитката вода в наситени червени и оранжеви нюанси.