„Мюсюлманско НАТО“ или диверсификация: Какво стои зад тристранния пакт между Турция, Пакистан и Саудитска Арабия

/Поглед.инфо/ Подписването на така нареченото „Споразумение за взаимна отбрана от Мека“ между Турция, Пакистан и Саудитска Арабия бетонира съвършено нова геополитическа реалност в Близкия изток и Южна Азия. Тристранният пакт, съчетаващ развиващия се турски военно-промишлен комплекс, пакистанския ядрен арсенал и необятните саудитски финансови ресурси, залага механизъм за колективна сигурност, наподобяващ член 5 от Договора за НАТО. В Тел Авив, Ню Делхи и Вашингтон подписването на този документ се разчита като директно пренареждане на регионалното съотношение на силите и ясен сигнал, че външните гаранции за сигурност вече се смятат за недостатъчни.

По публикация на Мурад Йешилташ (SETA) и чужди медийни източници. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Триъгълникът от Мека: Синтез между технологии, ядрен арсенал и капитал

На 7 юли в Мека турският президент Реджеп Тайип Ердоган, пакистанският премиер Шахбаз Шариф и саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман парафираха документ, който официално бе наречен „Споразумение за взаимна отбрана от Мека“. Основната формална конструкция на този пакт стъпва върху принципа, че въоръжено нападение срещу една от подписалите страни се разглежда като агресия срещу трите държави, което изисква координиран военен отговор.

Според разпространената информация от турския външен министър Хакан Фидан — дългогодишен ръководител на Националната разузнавателна организация (МИТ) — споразумението предвижда изграждане на министерски комитет и генерален секретариат. Институционалната рамка копира структурите на Северноатлантическия алианс, макар Анкара официално да отрича опит за дублиране на задълженията си към НАТО.

Зад дипломатическата терминология обаче стои конкретна прагматика. Саудитска Арабия разполага с годишен бюджет за отбрана, надхвърлящ 70 милиарда долара, но исторически страда от липса на собствен технологичен капацитет и боеспособна сухопътна армия. Турция от своя страна развива собствен военно-промишлен комплекс — от безпилотните системи Bayraktar Akinci и Kızılelma до изтребителя от пето поколение KAAN — но се сблъсква с хроничен дефицит на ликвидност и скъпоструващо захранване на отбранителните си проекти. Пакистан добавя в тази формула единствения ядрен арсенал в ислямския свят, подкрепен от балистични ракети от серията Shaheen-III и опитен военен състав.

Клаузата за колективна отбрана и опитите за олекотяване пред Запада

Анкара бързо се задейства да тушира негативните реакции във Вашингтон и Брюксел. Турският Център за борба с дезинформацията публикува съобщение, определящо като „изфабрикувани“ твърденията, че пактът нарушава член 5 от Северноатлантическия договор. Според официоза това е единствено регионален механизъм за индустриално сътрудничество, съвместни обучения и трансфер на технологии.

В обяснителните бележки към документа изрично е посочено, че изпращането на войски зад граница не става автоматично, а изисква одобрение през националните конституционни процедури на всяка от страните. В случая с Турция това означава санкция от Великото национално събрание.

Тази правна вратичка обаче е стандартна. Дори член 5 от Договора за НАТО не задължава автоматично с военна сила, а с „действия, каквито страната сметне за необходими“. Въпросът е, че Анкара се опитва едновременно да запази защитния си чадър от Вашингтон и да изгради автономна сфера на влияние в Близкия изток и Азия.