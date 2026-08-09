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Невидимата материя на метрото: Логистичната верига, превръщаща тунелната скала в строителен ресурс

/Поглед.инфо/ Строителството на подземни транспортни артерии е преди всичко мащабно движение на скални маси и сложен геоложки процес. Докато градското население вижда единствено новите метростанции, под повърхността се извършва извличане на милиони тонове почва. Всяко изграждане на тунел или шахта поставя въпроса за транспорта, лабораторния контрол и повторната употреба на този ресурс. В зависимост от състава, отпадъчната маса се трансформира в материал за насипи, суровина за бетонови заводи или се подлага на скъпоструващо термично деконтаминиране.

Деж. редактор Александра Докова 8156 прочитания
Невидимата материя на метрото: Логистичната верига, превръщаща тунелната скала в строителен ресурс
Източник: Elena Bionysheva-Abramova / Getty Images
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Геоложкият мащаб на подземната инфраструктура

Всеки, който е прекарал няколко десетилетия в проучване на архивните строителни дневници или е наблюдавал теренните работи в големите метрополиси, знае, че строителството на подземни артерии не е романтично инженерно постижение, а сурова логистична битка с материята. Никой не вижда планини от пръст до входовете на метростанциите просто защото подобен престой в градска среда би блокирал артериите на града за часове. Изкопаването на тунелите е оперативно извеждане на масивни скални и почвени пластове при стриктен времеви график.

Когато стотонните тунелопробивни комплекси с диаметър над шест метра започнат пробиването, роторните им глави раздробяват скалата и произвеждат хиляди кубически метра изкопна маса денонощно. Наносите и скалният материал от самия тунел обаче съставляват едва около една пета от общия обем. Главният натиск върху логистиката идва от изграждането на самите гарови комплекси, вентилационните шахти и котлованите, където тежката верижна техника изважда масивни обеми пръст. При мащабни проекти, като изграждането на Голямата кръгова линия в Москва, общият обем извлечена скална маса надхвърля 70 милиона кубически метра. Подобно количество е достатъчно за запълването на десетки хиляди плувни басейни с олимпийски размери или изграждането на изкуствен масив с височината на стоетажен небостъргач.

Сортиране, лабораторни тестове и рециклиране

Извлеченият материал не се изхвърля хаотично. Съдбата му се определя от неговия физичен и химичен състав. Пясъчните, глинестите и суглинковите пластове, които формират преобладаващата част от изкопания материал, представляват ценен ресурсен резерв за строителството. След извеждането им от подземните галерии, пробите преминават през задължителни лабораторни изследвания за радиоактивен фон, съдържание на тежки метали и органични замърсители.

След като лабораторията потвърди безопасността на партидата, пръстта се насочва към претоварващи бази. Оттам колони от тежки камиони я транспортират до крайните й дестинации. При изграждането на финансови центрове, като „Москва-Сити“, милиони кубически метра изкопана маса от тунелите са използвани за повдигане на нивата на терена и техническо укрепване на фундаменталната основа. Твърдите скални породи като варовик и гранит, извлечени от по-големи дълбочини, се изпращат директно в строшително-сортировъчни инсталации. Там те се трошат на трошен камък с различна фракция и се връщат обратно в строителството под формата на бетон за облицовка на същите тези тунели. По този начин индустрията затваря производствения си цикъл.

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