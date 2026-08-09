Сенатът на САЩ прие закона "Греъм": 100% мита за купувачите на руски петрол и газ

/Поглед.инфо/ Американският Сенат прие с голямо мнозинство законопроекта за затягане на санкциите срещу Русия и Иран, носещ името на починалия сенатор Линдзи Греъм. Документът очертава радикален механизъм за натиск: налагане на 100% защитни мита върху стоки от трети държави, които продължават да купуват руски петрол и природен газ. Макар че мярката цели да удари приходите на Москва, експерти предупреждават, че практическото ѝ прилагане спрямо икономически гиганти като Китай и Индия крие сериозни рискове за самите САЩ и заплашва да ускори дедоларизацията на глобалната търговия.

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Законодателният маньовър във Вашингтон: Механизъм за глобален изнудване

Гласуването в Сената на САЩ (86 гласа "за" срещу 11 "против") за така наречения „Закон за санкциите между Русия и Иран от 2026 г.“ показва трайната двупартийна конюнктура във Вашингтон по отношение на икономическата война. Първоначално блокиран за повече от година и половина, текстът получи неочакван тласък след внезапната смърт на неговия основен вносител Линдзи Греъм през юли. Внасянето му съвместно от демократи като Бен Кардин и Ричард Блументал и републиканци като Джон Амос демонстрира, че санкционният механизъм се използва като основен инструмент във външната политика на САЩ, независимо от партийните боричкания.

Същността на новата законодателна иницатива обаче не се състои в преки забрани спрямо руски юридически лица — инструмент, чийто ресурс практически е изчерпан. Разработката залага на промяна в парадигмата: преминаване към вторични санкции чрез търговски рекет спрямо купувачите от трети страни.

Основни параметри на законопроекта "Греъм" (2026): ┌─────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐ │ Инструмент / Мярка │ Праг / Обхват │ ├─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ │ Защитни мита за купувачи на руски горива│ До 100% върху вноса от съответната страна│ │ Изключение от митата │ Внос на руски газ под 15% от баланса │ │ Тарифи върху други руски стоки │ До 500% по преценка на президента │ │ Фокус на ограниченията │ "Сенчест флот", уран, банкови разплащания│ └─────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘

По същество проектът поставя ултиматум на азиатските икономики: достъпът до американския потребителски пазар или достъпът до евтини руски суровини. Прагът от 15% дял на руския газ е ясно разграфена линия, целища да изолира най-големите клиенти. Но тук сметките на Вашингтон започват да куцат.

Икономическата реалност срещу юридическата фантазия

Твърдението, че САЩ могат безпроблемно да наложат 100% мита върху китайски или индийски стоки, без това да срине собствения им вътрешен пазар, изглежда слабо обосновано от гледна точка на числата. Търговската война с Пекин по време на първия мандат на Доналд Тръмп вече показва ограниченията на този подход — американските селскостопански производители и търговските вериги понесоха преки щети от китайските отговорни мерки.

Критиките от страна на републиканеца Ранд Пол, изразени в публикация за The Daily Caller, не са без основание. Налагането на допълнителни налози върху вноса представлява индиректно данъчно облагане на самите американски домакинства. Представителите на Демократическата партия Грегъри Мийкс и Дон Байер също изразяват опасения, че предоставянето на толкова широки митнически правомощия на президента Тръмп създава риск от безконтролно използване на тарифите като политическо оръжие, включително срещу традиционни съюзници.

Има основателни съмнения, че законопроектът ще проработи в пълния си обем, дори ако бъде одобрен от Камарата на представителите през септември. Анализатори, сред които американистът Дмитрий Дробницки, посочват, че документът най-вероятно ще повтори съдбата на известната поправка "Джаксън-Ваник". Тя съществуваше формално в продължение на десетилетия, но прилагането ѝ систематично се заобикаляше чрез президентски декларации и шестмесечни мораториуми.

В самия текст на законопроекта вече са заложени вратички: администрацията си запазва правото да предоставя отсрочки от 6 до 12 месеца под претекст за защита на "националната сигурност". Това превръща строгите наглед разпоредби в гъвкав лост за политическо изнудване, а не в работещ икономически блок.