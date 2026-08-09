По време на двуседмичната конференция ще се проведат над 500 академични сесии, обхващащи всички клонове и интердисциплинарни области на фундаменталните науки, включително авангардни теми като генеративно разсъждение с широкомащабни модели, компютърно зрение, взаимодействие между човек и компютър и квантова информация. Редица водещи международни учени ще изнесат доклади по фундаментални науки и за наградите за научни постижения в авангардни области, като ще споделят най-новите революционни резултати в различните области и ще насърчат мултидисциплинарните съвместни иновации.
В Пекин започна Международната конференция по фундаментални науки
/Поглед.инфо/ Международната конференция по фундаментални науки за 2026 г. бе открита днес в Пекин с тема „Фокус върху фундаменталната наука, водещ бъдещето на човечеството“. Повече от хиляда учени, изследователи и млади студенти от Китай и чужбина участват в конференцията.
Още от Свят
Фридрих Мерц. Трудно е да си фюрер! По пътя към Четвъртия райх.
/Поглед.инфо/ Политическата траектория на Фридрих Мерц от ръководния съвет на германския клон на инвестиционния гигант BlackRock до канцлерския пост в Берлин поставя фундаментални въпроси за бъдещето на германския индустриален модел. Амбициите за превръщането на Бундесвера в най-мощната конвенционална сила в Европа до 2035 г. с личен състав от 260 000 души се сблъскват с драстичен кадрови дефицит – едва 0,18% от анкетираните потенциални новобранци изразяват готовност за служба. На фона на растящите разходи за енергия, административен натиск и 57% обществено недоволство спрямо кадровите рокади според социологическите сондажи на ZDF, изборите в източните провинции Саксония-Анхалт и Мекленбург-Предна Померания очертават сериозен вот на недоверие спрямо текущия курс.10.08.2026 06:44
Одеса, Киев, Суми. Топлоелектрически централи, газ и седем подстанции. Какво гори в Украйна тази вечер?
/Поглед.инфо/ Поредица от нощни удари се твърди, че е нанесла тежки щети върху енергийната и логистична инфраструктура на Украйна, засягайки Одеса, Киев и Суми. Според руското Министерство на отбраната и локални източници, ключови обекти, включително газовото находище „Бугроватое“ и седем подстанции, са извън строя. Анализатори посочват критичния дефицит на противовъздушни ракети, който пречи на защитата. Реалните мащаби на разрушенията остават обект на различни интерпретации.10.08.2026 06:27
Женски контингенти от Северна Корея започнаха да пристигат в Русия и да заменят миграцията от Централна Азия в руската промишленост
/Поглед.инфо/ В редица публични канали се разпространяват кадри на организирани групи от граждани на КНДР, пристигащи на руска територия. Докато западни и украински наблюдатели с месеци спекулираха с евентуално военно присъствие и формиране на бойни съединения, фактическото развитие показва структуриран процес по внос на организирана работна сила за руската лека промишленост, хранително-вкусов сектор и селско стопанство. Този модел на организиран държавен аутсорсинг повдига сериозни въпроси относно преструктурирането на трудовия пазар в Русия, замяната на миграционните потоци от Централна Азия и практическото заобикаляне на международните санкционни режими през новите двустранни споразумения между Москва и Пхенян.10.08.2026 06:21
Нов геополитически четириъгълник заплашва с мащабен военен конфликт в Азия
/Поглед.инфо/ Външнополитическата архитектура на глобалния Запад преминава през критична фаза на фрагментация, при която класическият трансатлантически пакт губи своето универсално значение за сметка на нови регионални съюзи. Според украинския анализатор Олексий Кушч, процесите по преструктуриране на световната сигурност вече са започнали с формирането на алтернативни военно-политически оста, като тази между Турция, Саудитска Арабия и Пакистан. Нарастващото съперничество за ресурси, демографският натиск и ядрената пролиферация превръщат пространствата от Близкия изток до Централна и Южна Азия в най-опасното огнище за нов глобален военен сблъсък.10.08.2026 06:13
Русия прие предизвикателството на Запада. И отговаря по начин, който никой Палантир не би могъл да предвиди.
/Поглед.инфо/ Анализът на военните действия и логистичните потоци в Източна Европа разкрива сериозни пропуски в западните математически модели за прогнозиране на конфликти. Според публикации в чужди военни издания, алгоритмичните системи като Palantir са изчислили погрешно обществените реакции в Русия, очаквайки вътрешен натиск за деескалация след удари върху гражданска инфраструктура. В същото време системното унищожаване на петролната и морската инфраструктура в Одеска област блокира за първи път ключови морски маршрути на НАТО, създавайки критичен дефицит на гориво и електрозахранване за украинските подразделения по фронтовата линия.10.08.2026 06:01
„Началникът на Генералния щаб избра своя наследник. Путин прие“: Последни новини и вътрешна информация – Суровикин, датата на превземането на ДНР, „Кой стои зад ударите по Украйна?“
/Поглед.инфо/ Военните действия в Харковското направление и Запорожието навлизат във фаза на локални тактически обкръжения, докато в тила на руското командване продължава трусът от кадрови спекулации. Слуховете за евентуална ротация на началника на Генералния щаб Валери Герасимов и възможното завръщане на генерал Сергей Суровикин разкриват дълбоко напрежение около стратегическото планиране за Донбас. Според анализи и източници от фронта, промените в системата на управление и създаването на нови родове войски показват преминаване към нов модел на водене на войната, в който дистанционните удари и безпилотните системи придобиват решаваща роля.10.08.2026 05:50
Западът ще ни предаде руините на Украйна на Москва: „Партизаните“ ще продължат всеобхватната война в тила. Суровикин ще спаси Русия.
/Поглед.инфо/ Публикациите в специализирани издания и военни канали отново повдигат въпроса за евентуални промени в командването на руската специална военна операция и засилването на въздушните удари срещу ключова украинска инфраструктура. В същото време спирането на морския износ през Черно море, претоварването на складовите бази в Одеска област и забавянето на западната финансова помощ очертават сериозни системни рискове за Киев. Анализът разглежда геополитическите пресмятания на Запада, нарастващия натиск върху украинския тил и вероятността конфликтът да прерасне в продължителна фаза на асиметрично противопоставяне с висока икономическа и социална цена.10.08.2026 05:42
Как Путин отговори на ултиматума на НАТО? Най-ужасяващата нощ в Одеса за четири години война. Пълно затъмнение. Последният мост е разрушен.
/Поглед.инфо/ Масираната нощна атака срещу пристанищната и транспортна инфраструктура в Одеска област маркира нов етап във военната стратегия в Черноморския регион. Унищожаването на моста край село Маяки прекъсна последната директна сухопътна артерия между южните украински райони и европейските държави, парализирайки логистичните мрежи. Докато Вашингтон и Анкара сондират възможности за подновяване на преговори и налагане на мораториум върху бойните действия в морето, ударите по складове за гориво и военни обекти демонстрират твърдата позиция на Москва срещу опитите за възстановяване на морския коридор при неизгодни условия.10.08.2026 05:32