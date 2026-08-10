Абонирай се
Свят

Прецедентът в Трелеборг: Швеция подмени международното морско право с украинското законодателство

/Поглед.инфо/ Решението на Върховния съд на Швеция да потвърди конфискацията на сухотоварния кораб Caffa и предаването му на Украйна маркира сериозен срив в прилагането на Конвенцията на ООН по морско право (UNCLOS). Формалният мотив – административни нередности при смяната на флага – бързо бе изместен от обвинения в превоз на зърно от Крим. Казусът показва как традиционни институции в Северна Европа изоставят принципите за свободно корабоплаване в полза на политически дефинирани наказателни мерки.

Деж. редактор д-р Румен Петков 24294 прочитания
Прецедентът в Трелеборг: Швеция подмени международното морско право с украинското законодателство
Източник: @ kustbevakningen.se
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации на медии. Редакционна разработка, анализ и дополнитен контекст: Поглед.инфо.

Прецедентът в Трелеборг и сривът на международните морски норми

На 6 август Върховният съд на Швеция окончателно отхвърли жалбата на корабособственика Caffa Shipping Ltd. и потвърди предаването на сухотоварния кораб Caffa на украинската държава. Това решение слага край на петмесечен правен спор, започнал на 6 март 2026 г., когато шведската брегова охрана (Kustbevakningen) и полицията спряха плавателния съд край южните брегове на страната. По това време корабът, плаващ под флага на Гвинея, изпълняваше курс от Казабланка към Санкт Петербург.

Операцията, наречена от шведските служби "Черно кафе", бе извършена въпреки член 17 от Конвенцията на ООН по морско право от 1982 г. (UNCLOS), гарантиращ правото на мирно преминаване през териториални води. Първоначалното задържане бе обосновано с техническа неизправност и съмнения за "фалшив флаг". Впоследствие капитанът – руски гражданин – бе арестуван по обвинения във фалшифициране на документи, но по-късно бе освободен поради липса на доказателства. Въпреки отпадането на личните обвинения, корабът остана блокиран в пристанището Трелеборг.

В търговското корабоплаване нередностите около регистрацията и флага обикновено се решават чрез административни глоби и отстраняване на техническите недостатъци. Превръщането на подобен дефект в основание за пълна конфискация на активи показва пряка промяна в правната практика на скандинавската държава.

Институционалното прилагане на украински правни норми в ЕС

Външният министър на Украйна Андрей Сибиха окачестви решението като "важен прецедент". В действителност става дума за интегриране на украински съдебни решения в правния ред на държава от Европейския съюз. Искането за екстрадиция на имуществото бе базирано на украински обвинения, че съдът е използван за превоз на селскостопанска продукция от Крим.

Политологът Наталия Еремина посочва, че европейските органи все по-често формализират задържанията чрез позоваване на местни технически нарушения, но в съдебната фаза възприемат доводи, извлечени директно от украинското законодателство. По този начин националните съдилища на страни от ЕС действат като изпълнителни органи по чужди юрисдикции, пренебрегвайки унифицираните международни договори.

Тук възниква въпросът за стабилността на световните търговски маршрути. Ако всяка крайбрежна държава започне да прилага екстратериториално националното си право върху преминаващите кораби, стандартният режим за корабоплаване през международни проливи на практика престава да функционира.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Ускорява се изграждането на нов модел за интегрирано развитие на градските и селските райони в Китай
Поглед към Китай

Ускорява се изграждането на нов модел за интегрирано развитие на градските и селските райони в Китай

/Поглед.инфо/ Интегрираното развитие на градските и селските райони е неизбежно изискване за модернизацията на Китай. Генералният секретар на ЦК на ККП Си Дзинпин посочи, че е необходимо да се изгради нов тип отношения между градските и селските райони, да се установят и подобрят институционалните механизми и политическа система за интеграция и да се насърчи координираното и интегрирано развитие.

10.08.2026 22:15
Класна стая в планината | Епизод 3: Разцъфтяване
Поглед към Китай

Класна стая в планината | Епизод 3: Разцъфтяване

/Поглед.инфо/ Днес е последният ми ден в Пулади. По-важното е, че днес е денят на Фестивала на изкуствата. След усилената подготовка, този важен момент вече е тук. Ще видим какво са сътворили местните малчугани. Честно казано, аз съм дори по-притеснена от децата! Хайде първо да видим как върви подготовката им.

10.08.2026 22:00
Да приемаме ли черното кафе като „вълшебно средство“ за отслабване?
Поглед към Китай

Да приемаме ли черното кафе като „вълшебно средство“ за отслабване?

/Поглед.инфо/ С настъпването на лятото темите за „изгарянето на мазнини с черно кафе“ отново станаха изключително популярни в социалните мрежи. Но наистина ли черното кафе помага за отслабване? Според лекари от отделенията по клинично хранене в болниците истината зад мита за „изгарянето на мазнини с черно кафе“ е, че то може само временно и в малка степен да повиши метаболизма на организма.

10.08.2026 21:45
Китай обяви червен код за тайфуни
Поглед към Китай

Китай обяви червен код за тайфуни

/Поглед.инфо/ Китай издаде втория за годината червен код за тайфун, след като „Делфин“ продължи да връхлита източните части на страната, а в западната част на северния Тих океан се формира новата буря „Пейлоу“. Така за кратко време едновременно активни са три тайфуна — „Делфин“, „Чан-хом“ и „Пейлоу“.

10.08.2026 21:30
В Китай откриха нов минерал, богат на германий
Поглед към Китай

В Китай откриха нов минерал, богат на германий

/Поглед.инфо/ В Китай е бил открил нов минерал – германиева руда, чиято средна концентрация на германиев оксид достига до 72%, поставяйки я на второ място след германита. Той е бил официално наименуван „Усъхъ“.

10.08.2026 21:15
Анастасия Гешева: Западът е изчерпан! Русия вече разбра, че няма с кого да преговаря
Русия

Анастасия Гешева: Западът е изчерпан! Русия вече разбра, че няма с кого да преговаря

/Поглед.инфо/ Русия стигна ли до извода, че диалогът със Запада вече е безсмислен? В първата част от разговора ми с геополитическия анализатор Анастасия Гешева обсъждаме новата санкционна офанзива срещу Москва, кризата в руско-американските отношения и опасното изчерпване на западния политически модел. Според Гешева проблемът вече е много по-дълбок от войната в Украйна – Западът губи способността си да предлага идеи, икономически перспективи и привлекателна визия за бъдещето. Върви ли светът към момент, в който Русия окончателно ще престане да чака разбирателство със Запада? Владимир Трифонов

10.08.2026 18:30
Калоян Паргов: Европа върви към пропастта – мирът с Русия се превръща във въпрос на оцеляване
Свят

Калоян Паргов: Европа върви към пропастта – мирът с Русия се превръща във въпрос на оцеляване

/Поглед.инфо/ Светът навлиза в период, в който старите правила рухват, еднополюсният модел приключва, а новите центрове на сила започват да очертават собствените си пространства на влияние. В разговора ми с Калоян Паргов поставяме най-тревожния въпрос: започнала ли е вече Третата световна война, макар все още да не я виждаме в познатата от ХХ век форма? Говорим за Русия, САЩ и Китай, за отслабването на Европа, за опасността от пряк глобален сблъсък и за възможността светът да стигне до своеобразна нова Ялта. Може ли Европа да възстанови отношенията си с Русия? Предстои ли смяна на политическите елити във Франция и Германия? И ще бъде ли многополюсният свят система на взаимно уважаващи се сили или свят на „воюващи царства“? Разговор на Владимир Трифонов с Калоян Паргов.

10.08.2026 18:00
Галеоти в The Sunday Times: Стратегията на Киев за асиметрични удари в дълбочина се сблъска с петролната логика на Москва
Свят

Галеоти в The Sunday Times: Стратегията на Киев за асиметрични удари в дълбочина се сблъска с петролната логика на Москва

/Поглед.инфо/ Залогът на Киев върху асиметричната война и атаките дълбоко в руската територия търпи икономически и военен дефицит. Според публикация на британския анализатор Марк Галеоти в The Sunday Times, стратегическите сметки за срив на руските приходи от горива не се потвърждават от данните за пазара. Москва отговаря с парализа на черноморския износ през Одеса на стойност 50 милиона паунда дневно, а критичното изчерпване на запасите от ракети Patriot поставя остатъка от украинската енергетика в крайнима опасност.

10.08.2026 17:15