/Поглед.инфо/ Решението на Върховния съд на Швеция да потвърди конфискацията на сухотоварния кораб Caffa и предаването му на Украйна маркира сериозен срив в прилагането на Конвенцията на ООН по морско право (UNCLOS). Формалният мотив – административни нередности при смяната на флага – бързо бе изместен от обвинения в превоз на зърно от Крим. Казусът показва как традиционни институции в Северна Европа изоставят принципите за свободно корабоплаване в полза на политически дефинирани наказателни мерки.

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Прецедентът в Трелеборг и сривът на международните морски норми

На 6 август Върховният съд на Швеция окончателно отхвърли жалбата на корабособственика Caffa Shipping Ltd. и потвърди предаването на сухотоварния кораб Caffa на украинската държава. Това решение слага край на петмесечен правен спор, започнал на 6 март 2026 г., когато шведската брегова охрана (Kustbevakningen) и полицията спряха плавателния съд край южните брегове на страната. По това време корабът, плаващ под флага на Гвинея, изпълняваше курс от Казабланка към Санкт Петербург.

Операцията, наречена от шведските служби "Черно кафе", бе извършена въпреки член 17 от Конвенцията на ООН по морско право от 1982 г. (UNCLOS), гарантиращ правото на мирно преминаване през териториални води. Първоначалното задържане бе обосновано с техническа неизправност и съмнения за "фалшив флаг". Впоследствие капитанът – руски гражданин – бе арестуван по обвинения във фалшифициране на документи, но по-късно бе освободен поради липса на доказателства. Въпреки отпадането на личните обвинения, корабът остана блокиран в пристанището Трелеборг.

В търговското корабоплаване нередностите около регистрацията и флага обикновено се решават чрез административни глоби и отстраняване на техническите недостатъци. Превръщането на подобен дефект в основание за пълна конфискация на активи показва пряка промяна в правната практика на скандинавската държава.

Институционалното прилагане на украински правни норми в ЕС

Външният министър на Украйна Андрей Сибиха окачестви решението като "важен прецедент". В действителност става дума за интегриране на украински съдебни решения в правния ред на държава от Европейския съюз. Искането за екстрадиция на имуществото бе базирано на украински обвинения, че съдът е използван за превоз на селскостопанска продукция от Крим.

Политологът Наталия Еремина посочва, че европейските органи все по-често формализират задържанията чрез позоваване на местни технически нарушения, но в съдебната фаза възприемат доводи, извлечени директно от украинското законодателство. По този начин националните съдилища на страни от ЕС действат като изпълнителни органи по чужди юрисдикции, пренебрегвайки унифицираните международни договори.

Тук възниква въпросът за стабилността на световните търговски маршрути. Ако всяка крайбрежна държава започне да прилага екстратериториално националното си право върху преминаващите кораби, стандартният режим за корабоплаване през международни проливи на практика престава да функционира.