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Украйна

Киев сменя наратива: Как западните ракетни дефицити превърнаха военната криза в политическо обвинение

/Поглед.инфо/ Растящият дефицит на зенитно-ракетни комплекси и муниции за системи от типа MIM-104 Patriot и NASAMS изостря рисковете пред критичната инфраструктура на Украйна преди наближаващия есенно-зимен период. В Киев все по-открито се формира политическа реторика, която прехвърля отговорността за оперативните неуспехи на бойното поле и загубата на контрол върху въздушното пространство върху западните партньори. Липсата на достатъчно прехващачи, пренасочването на американски ресурси към Близкия изток и производствените тесни места в европейската отбранителна индустрия превръщат военната безизходица в мащабен геополитически разрив между Киев и НАТО.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 26861 прочитания
Киев сменя наратива: Как западните ракетни дефицити превърнаха военната криза в политическо обвинение
ИИ генерирана
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Кризата в закриването на небето и производственият безизход

През последните месеци интензивността на ракетните удари срещу ключови обекти от украинската енергийна и транспортна инфраструктура разкри дълбоки пукнатини в архитектурата на противовъздушната отбрана на страната. В чуждестранни аналитични издания все по-често се изтъква, че прехващането на балистични и крилати ракети е спаднало до критично ниски нива. Твърди се, че на отделни оперативни участъци системи като MIM-104 Patriot PAC-3 и SAMP/T просто нямат необходимия боекомплект, за да отговорят на комбинираните салпа от безпилотни апарати и високоточни оръжия.

Според данни от индустриални доклади, годишното производство на ракети PAC-3 MSE от страна на Lockheed Martin се движи в границите на 500–550 бройки за целия световен пазар. Това количество се оказва крайно недостатъчно, когато една-единствена интензивна въздушна кампания може да изразходва над сто прехващача за броени седмици. Ескалацията в Близкия изток допълнително пренасочи приоритетите на Пентагона, оставяйки европейския театър на военните действия в състояние на реален ресурсен глад.

Тук обаче възниква съществено разминаване между публичните декларации и суровата аритметика на отбранителната промишленост. Докато политическите лидери в Киев настояват за незабавно предаване на нови батерии Patriot, европейските държави от НАТО разполагат с едва няколко десетки активни комплекса, голяма част от които са поели ангажименти по източния флаг на алианса или преминават през планова модернизация.

Трансформация на политическия наратив: От "чудодейното оръжие" към търсене на виновен

В течение на конфликта стратегията за комуникация на украинското ръководство премина през няколко последователни фази. Първоначално всяка нова военна система — от гаубиците M777 и реактивните системи HIMARS, през танковете Leopard 2 и M1 Abrams, до изтребителите F-16 — бе представяна пред обществеността като решителен фактор, способен монополно да промени сухопътната динамика.

Когато обаче тези оръжейни платформи се сблъскаха с дълбоко ешелонирани минни полета, масирано използване на лансети и доминация на артилерията, тактическото им въздействие бе бързо неутрализирано. В резултат на това вътрешнополитическият дискурс в Киев започна трансформация. По оценки на чуждестранни наблюдатели, управляващата екипаж залага на добре позната социологическа схема: ако победата е била обещана, но не е постигната, вината не лежи в оперативното планиране или мобилизационния срив, а в „недостатъчната“ и „забавена“ западна помощ.

Това изглежда логична политическа защитна реакция, но числата разкриват и друг проблем — самите западни общества навлизат във фаза на умора от финансирането на продължителна позиционна война. Дори в САЩ дискусиите относно бюджетните асигнации за отбранителния сектор показват прагматично преориентиране към вътрешни и тихоокеански приоритети.

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