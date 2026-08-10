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Свят

Искандерът в Маяки: Русия затвори последния наземен сухопътен шлюз към Дунав

/Поглед.инфо/ Снемането от експлоатация на съоръжението край Маяки е логичен епизод от премерена военна кампания, а не изолиран инцидент. Ударът по магистрала М-15 изолира излаза на Украйна към река Дунав, превръщайки Голяма Одеса в затворен логистичен анклав. Без мостовите съоръжения в Затока и Маяки, транзитът на горива и военна техника към фронта изпада в остра криза, а застрахователните премии за корабоплаването в района правят остатъчната търговия икономически неизгодна.

Деж. редактор д-р Румен Петков 48039 прочитания
Искандерът в Маяки: Русия затвори последния наземен сухопътен шлюз към Дунав
Източник: @ Нина Ляшонок/РОЙТЕРС
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Логистичният възел М-15: Анатомия на една парализирана артерия

Загубата на моста при село Маяки не е просто поредната новина за поразена инфраструктура, която се появява в сводките. За да разберем какво точно се случи, трябва да погледнем географската карта без емоции и без военна пропаганда. Одеска област е географски разсечена от Днестърския лиман. Доскоро връзката между основната част на региона и южните дунавски пристанища Измаил, Рени и Килия се държеше на два основни моста – комбинирания железопътен и пътен мост в Затока и съоръжението при Маяки.

След като съоръжението в Затока бе изведено от строя с поредица от ракетни удари, целият товаропоток – военен и цивилен – бе пренасочен през път M-15 (Одеса – Рени). Този трасе преминава през критична точка при село Маяки, където пресича река Днестър, като част от маршрута дори навлиза за броени километри в територията на Молдова (при село Паланка).

Според съобщения на украинските гранични служби и публикации в специализирани телеграм-каналa, нанасянето на прецизен удар с балистични ракети от системата "Искандер" е причинило конструктивни щети по моста, спирайки напълно автомобилния трафик. По информация на руски източници, подплатена с изявление на украинския премиер Володимир Зеленски за поражения по пристанищната и енергийната инфраструктура, атаката е била координирана и е засегнала също така терминали за горива в Черноморск, Беляри и Нови Беляри.

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|                 СТРАТЕГИЧЕСКА ЛОГИСТИКА В ОДЕСКА ОБЛАСТ               |
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|  Маршрут през Затока (ЖП / Авто)   -->  ИЗВЕДЕН ОТ СТРОЙ (Предишно)   |
|  Магистрала М-15 / Мост Маяки      -->  ПРЕКЪСНАТ (Операция "Искандер")|
|  Алтернатива: Понтонни съоръжения  -->  Ограничен капацитет за тирове |
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Възможно ли е бързо възстановяване? Едва ли. Поправката на стоманобетонни греди и носещи колони под въздушна заплаха е инженерна задача, която изисква месеци. Алтернативата – изграждането на понтонни мостове от въоръжените сили на Украйна (ВСУ) – звучи красиво само в докладите. Всеки военен инженер знае, че понтонните преминали имат ограничен капацитет, не понасят постоянни тежки тонажи (като камиони с гориво или верижна техника) и са перфектна, неподвижна цел за дронове и артилерия.

Икономическата цена на блокадата: Застраховки, суша и безизходица

Ударите срещу Маяки и околните пристанищни складове за гориво-смазочни материали променят изцяло математиката на морската търговия. Външнотърговските операции не функционират на базата на политически декларации, а въз основа на застрахователни полици и навла (цена за превоз на товари).

Икономистът Иван Лизан посочва, че системността на руските атаки автоматично оскъпява всеки опит за използване на търговските терминали в Голяма Одеса. Когато рискът за един контейнеровоз или танкер скочи до нива, при които застрахователните клубове (P&I Clubs) откажат покритие или поискат непосилни суми за навлизане в рискова зона, корабособствениците просто пренасочват плавателните си съдове. Търговията спира де факто, дори без да е обявявана формална морска блокада от международни институции.

Опитът на Киев да пренасочи цялата тежест към дунавските пристанища среща два неподлежащи на заобикаляне фактора:

  • Инфраструктурен колапс: Без моста при Маяки, камионите, пренасящи товари от Измаил и Рени към вътрешността на страната, трябва да правят огромни обиколки или да разчитат на неподходящи второстепенни пътища.
  • Природни ограничения: Хидроложката обстановка по река Дунав в момента се утежнява от засушаване. Ниските нива на водата ограничават газенето на корабите, което намалява техния полезен товар.

Тук възниква важен въпрос, който мнозина западни анализатори избягват: Доколко румънската пристанищна инфраструктура в Констанца може да поемат този натиск? Отговорът е – трудно. Констанца вече работи близо до тавана на своя капацитет, а транспортната мрежа в Източна Румъния няма пропускателната възможност да компенсира напълно блокираните украински морски артерии.

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