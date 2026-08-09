Китай спечели злато и 3 сребърни медала при дебюта си на Международната олимпиада по ядрена наука

/Поглед.инфо/ В събота Китай спечели един златен и три сребърни медала на третата Международна олимпиада по ядрена наука в Джеда, Саудитска Арабия, с което отбеляза дебюта си в състезанието, съобщава „Синхуа“.

Китайският отбор, състоящ се от четирима участници, се нареди сред най-добре представилите се държави. Осемдневното събитие събра отбори от 19 държави, като изпитите, които бяха теоретични и експериментални, обхващаха теми като ядрена физика, радиационна защита и ядрено гориво.

Представителят на организационния комитет Талал Алрашиди приветства участието на Китай, като отбеляза, че учениците са се представили отлично и са демонстрирали позитивния дух на китайската младеж.

Златният медалист Лиу Съци, ученик от кампуса „Уандзин“ на Пекинската гимназия № 80, заяви, че състезанието с изявени млади хора от цял свят е укрепило решимостта му да учи усърдно и да достига нови върхове в науката.

„Ще продължим да насърчаваме популяризирането на ядрената наука и да мотивираме все повече изявени млади хора да се запознават, разбират и вземат участие в ядрената област“, заяви Уан Пън, ръководител на китайската делегация, заместник-главен икономист в Китайския институт за стратегия на ядрената промишленост и президент на Китайското издателство за атомна енергия.

Стартирала през 2024 г., с подкрепата на Международната агенция за атомна енергия, това е първата в света младежка олимпиада, посветена на ядрената наука, чиято цел е да стимулира интереса на младите хора към тази област и да насърчи международния обмен.