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Да приемаме ли черното кафе като „вълшебно средство“ за отслабване?

/Поглед.инфо/ С настъпването на лятото темите за „изгарянето на мазнини с черно кафе“ отново станаха изключително популярни в социалните мрежи. Но наистина ли черното кафе помага за отслабване? Според лекари от отделенията по клинично хранене в болниците истината зад мита за „изгарянето на мазнини с черно кафе“ е, че то може само временно и в малка степен да повиши метаболизма на организма.

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Да приемаме ли черното кафе като „вълшебно средство“ за отслабване?
Източник: 38picres.cgtn.com
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„На теория кофеинът в кафето, като стимулант на централната нервна система, действително може чрез стимулиране на отделянето на адреналин за кратко да повиши основната обмяна на веществата и да ускори разграждането на мазнините. Този ефект обаче е временен, тъй като кофеинът има определен полуживот в човешкия организъм“, обяснява специалист по хранене.

Изследвания показват, че дори при еднократен прием на 400 mg кофеин (приблизително четири чаши кафе), през следващите три часа организмът изразходва едва около 40 килокалории повече. Това представлява само около 2% от дневния енергиен прием и има минимален ефект върху отслабването. Други проучвания сочат, че дори ако човек изпива по 750 мл кафе дневно в продължение на три месеца, това би довело до намаляване на теглото средно с едва около 0,29 кг. Следователно влиянието на кофеина върху основния метаболизъм е много ограничено.

Въпреки че реалният ефект на черното кафе върху изгарянето на мазнини не е толкова голям, колкото често се смята, то все пак е сравнително здравословна напитка. Освен че е с много ниско съдържание на калории, то съдържа и естествени биоактивни вещества, като хлорогенова киселина и други полифеноли, които могат да помогнат за намаляване на оксидативния стрес и да подпомогнат регулирането на обмяната на захарите и мазнините. Освен това съдържа малки количества микроелементи като калий и магнезий.

Ако заменим подсладените напитки, например млечния чай, с черно кафе, ще намалим приема на калории и така косвено ще подпомогнем процеса на отслабване.

Специалистите обаче предупреждават, че продължителната консумация на кафе може да увеличи риска от загуба на калций. Тъй като в черното кафе не се добавя мляко, то не осигурява и допълнителен източник на калций.

За хората, които желаят да използват кафето като помощно средство при отслабване, специалистите препоръчват чисто черно кафе без захар и без сметана. То не бива да се пие на празен стомах, а е добре да се комбинира с богати на белтъчини храни или да се консумира преди физическа активност. Добър вариант е и съчетаването му с високопротеиново мляко, което увеличава чувството за ситост и помага за запазването на мускулната маса.

Според настоящите препоръки приемът на кофеин до 400 mg дневно се счита за безопасен за здрави възрастни. При поява на симптоми като безсъние или сърцебиене количеството трябва незабавно да бъде намалено или консумацията да бъде прекратена.

След като черното кафе не може да осигури траен ефект върху изгарянето на мазнини, какъв е най-ефективният начин за повишаване на основния метаболизъм? Отговорът на специалистите е ясен: увеличаване на мускулната маса.

По думите им черното кафе може да поддържа организма в по-будно състояние само за три-четири часа, докато увеличаването на мускулната маса води до постоянно, 24-часово повишаване на основния метаболизъм. Ключът към успешното отслабване е балансът между приема и разхода на енергия, изграждането на навик за редовна физическа активност и подобряването на хранителния режим.

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