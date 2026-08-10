Как 80-тонните монолити на Великденския остров всъщност са „ходили“

/Поглед.инфо/ На 17 октомври 2024 г. геологическото съсловие бе изненадано от неочаквани лабораторни резултати. Съвместен кубинско-колумбийски екип, провеждащ рутинни измервания на вулкана на остров Рапа Нуи, откри минерала циркон на възраст 165 милиона години. Проблемът е физически: тектоничната плоча под острова е едва на 2,5 милиона години. Това разминаване отваря сериозни пробойни в теорията за мантийните шлейфове и връща научния архив към реалността на остров, чиято логистика, климатични кризи и каменна индустрия систематично са били засипвани от интелектуална мъгла.

165 милиона години в 2,5-милионна скала

Когато лабораторният хроматограф отчете възрастта на намерените циркони от океанското дъно под Рапа Нуи, първата реакция беше проверка за замърсяване на пробите. Измерванията обаче бетонираха факта: кристалите са образувани преди 165 милиона години, в епоха, когато Тихоокеанската плоча в настоящия си вид просто не е съществувала на тези координати. Стандартният модел за мантийния шлейф, захранващ вулканизма на острова, приемаше, че магменият плюм издига материал само от сравнително млади повърхностни слоеве. Откритието от есента на 2024 г. обаче показва, че дълбочинният конвейер на планетата изтласква древни фрагменти от потънала мезозойска литосфера, заклещени в дълбоката мантия на хиляди километри под повърхността. Това изглежда геофизически издържано, но оставя сериозен въпрос относно реалната скорост и физика на конвекционните токове под океанската кора.

Докато геолозите преизчисляваха моделите на тектоничния транспорт, сушата от последните години оголи съвсем различен слой от материалната история на острова. През февруари 2023 г., след четиригодишно непрекъснато спадане на водното равнище в кратера Рано Рараку, тинята пресъхна. Под тръстиковите коренища излезе непознат дотогава монолит – малък моаи, лежал потопен в продължение на векове. Инспекцията на органа за управление на парка „Ма'у Хенуа“ потвърди, че скулптурата е била изрязана и транспортирана директно в чашата на езерото, което загатва, че нивото на водите в кратера е варирало драматично още по време на активната каменоломна дейност между XIII и XVI век.

Логистиката на 270-тонния монолит

Склонът на вулкана Рано Рараку представлява индустриална зона на открито, запазила над 900 статуи в различни етапи на обработка. Скалата тук е вулканичен туф – сравнително мек за дялане с базалтови шила (токи), но изключително крехък при огъване и опън. В основата на кариерата все още лежи изоставеният Те Токанга (Ел Гиганте) с дължина 21 метра и изчислено тегло от около 270 тона. Физическите изчисления показват, че отделянето му от скалното легло и последващото му изправяне би изисквало сцепление и якост на въжетата, надхвърлящи неколкократно якостните показатели на влакната от местното дърво хау-хау (Triumfetta semitriloba).

Преобладаващата хипотеза за пренасяне чрез дървени ролки години наред страдаше от липса на суровинен ресурс. Рапа Нуи никога не е разполагал с достатъчно плътна и права дървесина от мащаба на калифорнийската секвоя, за да издържи натиск от 80 тона без смачкване на търкалящите се трупи. Затова през 2012 г. екипът на археолозите Карл Липо от Университета на Бингамтън и Тери Хънт от Хавайския университет реши да тества на терен устната традиция на Рапа Нуи, според която статуите са „ходили“.

Експериментът с 5-тонно закрепено копие показа, че при D-образна основа на монолита, изместваща центъра на тежестта леко напред, три групи хора с конопени въжета могат да поддържат двуточково люлеене. Статуята придвижва единия си ръб напред, балансирайки като падащ цилиндър, докато страничните екипи я калибрират срещу преобръщане. Този подход обяснява защо изоставените статуи по древните транспортни пътища на острова са намерени легнали по очи при изкачване на наклони и по гръб при спускане – директен резултат от изтърване на въжетата при динамично клатушкане.