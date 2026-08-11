Мрачният термодинамичен капан: Защо черните дупки умишлено унищожават своите "бланети"

/Поглед.инфо/ Популярната астрофизична идея, че около свръхмасивните черни дупки могат да съществуват устойчиви планетарни системи, се сблъсква с желязната логика на ресурсите, гравитационната динамика и радиационните загуби. Хипотетичните „бланети“ – протопланетарни образувания, раждащи се в студените периферии на акреционните дискове, се оказват кратковременни жертва на спираловидното падане навътре. Анализът на физическите лимити показва защо улавянето на външни тела и запазването на вътрешни орбити около компактни обекти е почти невъзможно.

Акреционното гробище и илюзията за вечни орбити

Мнозина обичат да си представят черните дупки като просто много тежки, но иначе спретнати централни тела, около които планетите биха могли да обикалят точно толкова кротко, колкото Земята обикаля около Слънцето. Това е удобен мит, роден от опростени Нютонови диаграми, които спестяват суровата реалност на субатомното триене, термичния шок и радиационното забавяне. В реалната вселена гравитационният кладенец на една сингулярност не е просто „дълбок“ – той е динамично, агресивно поле от срязващи сили и супернагрята плазма. Когато материята навлезе в акреционния диск, тя не запазва механичната си енергия за неограничено време. Докато се приближава към събитийния хоризонт, плътността се увеличава с порядъци, а кинетичната енергия се превръща в брутално топлинно излъчване. Частиците губят импулс, центробежната сила престава да балансира гравитационното привличане и резултатът е непреклонен спираловиден упадък към центъра.

В предишни наши изследвания върху гравитационната хидродинамика подробно разгледахме как газовите и праховите съсиреци губят стабилност при преминаването на определени критични прагове. Тъй наречените „бланети“ – хипотетични гиганти, за чието съществуване се теоретизира в студените, външни зони на гигантските акреционни дискове на разстояние от няколко светлинни години от центъра – на хартия изглеждат като възможен феномен. Според моделите на японски астрофизици от университета в Кагошима, в тези отдалечени зони водната пара и въглеродният диоксид замръзват върху праховите зърна, позволявайки образуването на твърди ядра, които впоследствие натрупват огромни газови обвивки. Проблемът обаче не е в първоначалното слепване на праха, а в това, което следва по-нататък. Срокът на съществуване на подобна структура рязко се ограничава от турбуленцията на самия диск. За период от около сто хиляди години – миг по астрономическите стандарти – тези тела биват завлечени от вискозитета на заобикалящата ги среда, свиват се, деформират се от приливните сили и биват изтласкани към вътрешния огнен пръстен, където биват окончателно изпарени и погълнати.

Защо колапсът на звездата Майка изтрива всичко наоколо

За да разберем липсата на класически планети около звездните черни дупки, трябва първо да огледаме генезиса на самата система. За разлика от мирното формиране на протопланетарен диск около млада звезда от типа на Слънцето, раждането на черна дупка с маса от няколко слънчеви маси е съпроводено с катастрофална експлозия на супернова или хипернова. В този момент централното ядро колапсира, а външните слоеве на звездата се изхвърлят с хиляди километри в секунда. Налягането на излъчването и ударната вълна просто отдухват всяко съществуващо планетарно тяло в радиус от десетки астрономически единици. Скалистите вътрешни планети биват буквално изпарени, а газовите гиганти изгубват атмосферите си и биват дестабилизирани до степен, в която биват изхвърлени от системата поради рязката загуба на маса на централната звезда.

Остава въпросът: не може ли една вече готова черна дупка просто да улови преминаващи скитащи планети или астероиди от междузвездното пространство? Отговорят тук лежи в законите на небесната механика и запазването на енергията. Всеки обект, който се приближава към черна дупка от дълбокия космос, притежава определена асимптотична скорост. Влизайки в гравитационния вихър, той се ускорява, придобива кинетична енергия, преминава през точката на най-близко приставане и след това се отдалечава със същата скорост, излитайки по хиперболична траектория. Не съществува физически механизъм, който да спре този обект и да го „заключи“ в стабилна кръгова орбита, освен ако той не загуби значителна част от кинетичната си енергия по време на преминаването. При астероиди като известния междузвезден посетител Оумуамуа прихващането от Слънцето бе невъзможно тъкмо поради липсата на такъв спирачен механизъм. При черна дупка спирането може да стане единствено чрез плътно триене в акреционния диск или чрез силно гравитационно излъчване, но в този случай обектът не става стабилна планета, а се превръща в поредната порция гориво, спираловидно падаща към хоризонта.