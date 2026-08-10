Когато ледникът тече: Защо континенталният щит е на 30 милиона години, а пробите мълчат за тях

/Поглед.инфо/ Общоприетото разбиране за Антарктида почива върху лесна за смилане, но фундаментално погрешна предпоставка: че щом един континент е затиснат от лед преди десетки милиони години, то и самата замръзнала маса под краката ни помни същата тази дълбока история. Реалността на терен, подкрепена от сондажните данни от станция Восток и крайбрежните зони около Макмърдо, показва нещо съвсем различно. Ледът не е статичен монолит, а вискозна, бавно изтичаща към океана река. Изтеглянето на цилиндричните керни от четири километра дълбочина изискваше десетилетия инженеринг на ръба на човешките възможности, само за да разкрие, че огромната част от купола е сравнително млада. Пробойни в теорията се появяват едва когато сондажните глави достигнат крайбрежните реликви.

Физиката на изтичането и семантичният капан на възрастта

Когато геолозите анализират скалната основа на южния континент, те боравят с времеви хоризонти от порядъка на 30 до 35 милиона години. Тогава, през палеогена, първите планински ледници започват да се заграждат в капана на спадащите глобални температури. Преди около 25 милиона години ледената маса нараства дотолкова, че образува непрекъсната покривка, а преди 15 милиона години вече достига до ръба на шелфа, излазът към океана е завършен и континентът придобива контурите, които познаваме от сателитните снимки днес. Тук обаче учените и журналистите редовно падаха в капана на терминологията. Има огромна разлика между възрастта на процеса на заледяване и възрастта на самия лед, който физически заема купола в момента.

Ледът под такова огромно собствено тегло не се държи като скала, а като изключително вискозна течност. Центърът на антарктическия щит, където дебелината надхвърля 4000 метра, е мястото на постоянен натрупващ натиск от новите снеговалежи. Всичко това се уплътнява, порите се затварят, въздухът се капсулира в микроскопични мехурчета, а долните слоеве биват изтласквани встрани. Бавно, под влиянието на гравитацията и геотермалния поток от земната кора, ледените маси се придвижват от вътрешността към периферията, за да се отчупят под формата на айсберги или да се разтопят в океана. Поради тази постоянна динамика, най-дълбокият лед в центъра на континента рядко успява да престои там повече от половин милион години преди пластичната деформация да го изтласка или стопи при контакта със скалата.

Енигмата „Восток“: Дълбочина четири километра и таван от 450 000 години

Десетилетия наред вниманието на палеоклиматолозите беше приковано към съветската, а по-късно руска станция Восток, изградена директно върху едноименното подледниково езеро. Целта беше ясна: да се пробие четирикилометровата черупка и да се извлече непрекъснат климатичен архив. Сондажните операции там бяха истински логистичен ад. Използването на тежки керосинови и фреонови запълващи течности в сондажния ствол, за да се предотврати смачкването на отвора от огромното налягане, балансираше на ръба на екологична катастрофа и технически колапс. Сондирането вървеше с мъчителни, охлювови темпове, тъй като всеки цилиндричен керн трябваше да се изважда с хирургична прецизност, без да се допусне термично напукване.

Когато пробите най-накрая бяха подложени на газови анализи и микроструктурен преглед, резултатите поставиха твърда граница. Всички четири километра ледена маса съдържат атмосферни мехурчета, които документират климатичните промени, нивата на въглероден диоксид и метан, но само за последните 450 000 години. Нищо повече. Всичко под тази дълбочина се оказва прекристализирал лед от самото подледниково езеро, който е замръзнал повторно към дъното на ледника и не носи пряка информация за древната атмосфера. Стремежът да се намери по-стара хроника изпрати изследователските екипи да картографират така наречените ледени капани — дълбоки подледникови клисури и падини, където движението на масата е блокирано от релефа. Дори там обаче международните проучвания с трудност достигнаха прага от 800 000 години. Изглеждаше, че планетата систематично е заличила собствения си архив.