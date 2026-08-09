Китай обяви червена тревога във връзка с приближаването на тайфуна „Делфин“

/Поглед.инфо/ Тайфунът „Делфин“ ще достигне сушата по източното крайбрежие на Китай от Джоушан в провинция Джъдзян до Фудин в провинция Фудзиен, съобщиха от Националния метеорологичен център.

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Към 10:00 ч. в неделя центърът на тайфуна се намира на около 215 км в открито море източно от Уенджоу в провинция Джъдзян, като максималната скорост на вятъра в близост до центъра достига 45 метра в секунда.

Метеорологичният център прогнозира, че тайфунът „Делфин“ ще се движи на запад със скорост от 20 до 25 км в час. След като достигне сушата, се очаква той да се придвижи в посока запад-северозапад и постепенно да отслабне.

От неделя до сряда се очаква тайфунът да донесе проливни дъждове в редица региони, включително Фудзиен, Джъдзян и Шанхай, както и Шандун, Тиендзин и Пекин. В засегнатите райони ще има краткотрайни силни валежи и гръмотевични бури с ураганни ветрове.

Китайските метеорологични власти повишиха нивото на готовност за реагиране при тежки метеорологични бедствия от III на II степен.