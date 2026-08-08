Саймън Стийл: Време е климатичните ангажименти да се превърнат в действия

Стийл посочи родината си Гренада като пример за уязвимостта на малките островни държави. Преди две години ураганът „Берил“ е повредил или разрушил около 98% от сградите на острова.
Говорейки за китайския опит в борбата с изменението на климата, Стийл открои на първо място силната политическа воля и последователното изпълнение на поетите ангажименти. Той отбеляза, че Китай е постигнал целите си за инсталирани мощности от вятърна и слънчева енергия шест години по-рано от първоначално планираното.
Според него важен урок за други държави е начинът, по който Китай превръща политическите решения в практически действия чрез инвестиции в технологии, мащабно производство, развитие на вътрешния пазар и създаване на работни места. Благодарение на своя мащаб и иновационен потенциал Китай влияе върху световните пазари, стимулира технологичния напредък и допринася за понижаването на цените на чистите енергийни технологии.
„Сега е време написаните ангажименти да бъдат превърнати в реални действия“, подчерта Стийл. По думите му справянето с изменението на климата е обща задача на човечеството, която изисква многостранност и международно сътрудничество.