Мъртва вода: Физическото обяснение зад мита за залепналите кораби при Акциум

/Поглед.инфо/ През август 1893 г. норвежкият пополарен изследовател Фритьоф Нансен и екипажът му на шхуната „Фрам“ се сблъскват с явление, което изглежда като пълен парадокс за тогавашната морска механика. Покрай северните брегове на Сибир, при абсолютно спокойна вода и работеща на пълна мощност парна машина, корабът губи кинетична енергия и скоростта му пада от седем на едва един и половина възела. Витлото се върти с очакваните обороти, дълбочината под кила е десетки метри, но плавателният съд буквално спира. Дневниците от онова време описват усещането за невидима ръка, държаща корпуса. Обяснението обаче няма нищо общо с мистиката, а със строгата хидродинамика на стратифицираните флуиди.

Плътностни градиенти и подводна механика

За да се разбере какво точно спира многотонен корпус в абсолютно спокойна повърхностна вода, трябва да се премине през механиката на флуидите и разликата в специфичната маса на водните слоеве. В арктическите ширини, както и в устията на големи плавателни реки, интензивното топене на ледовете и речният отток вкарват огромни обеми сладка вода в морския басейн. Прясната вода притежава по-ниска плътност спрямо солената морска вода – разликата е приблизително 25 килограма на кубичен метър.

При липса на силно вълнение и вятър, които да разбъркат хидравличната маса, на повърхността се образува стабилен, тънък слой от сладка вода, който буквално „плува“ върху значително по-плътния солен слой под него. Границата между тези два слоя се нарича пикноклин. Именно на тази невидима за човешкото око граница се разгръща процесът, известна сред моряците от миналото като „мъртва вода“.

Когато корпусът на кораба се движи, той не просто измества флуида пред себе си, а генерира натиск надолу. При хомогенна среда тази енергия отива за образуване на познатите повърхностни вълни. Когато обаче дълбочината на газене на съда съвпадне с дълбочината на пикноклина, витлото и дъното на кораба започват да предават кинетичната си енергия директно на границата между двата слоя с различна плътност. Вместо да изласква съда напред, до 90 процента от мощността на двигателя отива за генерирането на така наречените вътрешни вълни.

Тези вълни остават практически незабележими на повърхността – морето изглежда като огледало. Под водата обаче те могат да достигнат амплитуди от десетки метри. Натискането на дросела и увеличаването на оборотите в такава ситуация само влошава положението: повече генерирана енергия означава по-големи вътрешни вълни и съответно по-голямо хидродинамично съпротивление. Повече по темата за специфичните явления при корабоплаването в полярни условия може да бъде намерено в ранните архиви на Норвежката полярна експедиция.

Лабораторни модели и исторически аналогии

Едва през последните десетилетия физиката даде окончателен отговор на въпроса как точно се преодолява този хидравличен капан. Изследвания на френския Национален център за научни изследвания (CNRS), проведени с помощта на високопрецизни хидродинамични канали и лазерна анемометрия, потвърдиха, че вътрешните вълни образуват спирачна зона, която се движи със скорост, близка до тази на самия съд. Получава се резонансен ефект, при който корабът буквално влачи със себе си подводното си смущение.

Решението на проблема звучи парадоксално за всеки капитан, обучен да търси скорост: за да се излезе от капана, ходът трябва да бъде намален, а не увеличен. При забавяне на движението генерираната вътрешна вълна изпреварва корпуса и се разсейва в дълбочина. След като резонансната връзка се прекъсне, съдът може отново да увеличи оборотите, без да влиза в синхрон с подводното колебание.

За съвременните дизелови и атомни кораби това е просто въпрос на корекция в режима на двигателите. За ветроходните флоти от миналото обаче, които не са разполагали с механична сила за промяна на динамиката, попадението в подобна зона е означавало пълно обездвижване.

Океанографи и историци анализират този феномен и във връзка с битката при Акциум през 31 г. пр.н.е. Флотът на Марк Антоний и Клеопатра, съставен от тежки, дълбоко газещи кораби, е бил разположен в амбрацийския залив, където речният поток от околните реки създава идеални условия за образуване на пикноклин. Според запазени извори от епохата, част от галерите внезапно изгубили маневреност и останали статични въпреки усилията на гребците. Тъй като античният свят не е разполагал с апаратура за измерване на плътностни слоеве, липсата на движение е била обяснявана с митологични фактори – легендата за рибите ремора, които се прикрепят към дъното и спират кораба. Подробен преглед на античните корабостроителни технологии и тяхната уязвимост е публикуван в поредицата изследвания по средиземноморска археология.