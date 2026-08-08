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Калифорнийският технологичен институт изчисли скоростта на човешката мисъл: Едва 10 бита в секунда

/Поглед.инфо/ Нови данни от Калифорнийския технологичен институт поставят под сериозно съмнение фундаментални митове за капацитета на човешкия мозък. Докато сензорният ни апарат събира сурова информация със скорост от близо трилион бита в секунда, осъзнатият мисловен процес се свива до едва десет бита. Този колосален дисбаланс повдига въпроси около еволюционната архитектура на централната нервна система и поставя под пряка биологична преграда амбициите за ултрабързи интерфейси между мозъка и компютърните мрежи.

Деж. редактор Александра Докова 10054 прочитания
Калифорнийският технологичен институт изчисли скоростта на човешката мисъл: Едва 10 бита в секунда
ИИ генерирана
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Архивното гробище на неврологичните догми

Години наред трансхуманистични пророци и силициеви инвеститори ни продават идеята за биологичен суперкомпютър, скрит зад черепната ни кутия, който просто чака да бъде отключен с подходящия електрод. Данните от Калифорнийския технологичен институт (Caltech) обаче стоварват студен душ върху тази романтична фантазия. Използвайки строгия математически апарат на информационната теория на Клод Шенън, изследователите са измерили реалната скорост, с която съзнанието оперира при комплексни задачи — четене, бързо писане, решаване на логически пъзели и шахматни комбинации. Резултатът не просто е скромен; той е обидно нисък. Човешката мисъл протича с когнитивна скорост от едва 10 бита в секунда. За сравнение, най-обикновена безжична мрежа в краен квартал прехвърля 50 милиона бита за същото време.

Тук изниква огромната пробойна в теорията за безграничния човешки потенциал. Рецепторите на ретината, кожните нервни окончания и слуховият апарат бълват към централната нервна система поток от 1 трилион бита в секунда. Тоест, външният свят влиза в тялото ни със скорост, която е 100 милиона пъти по-висока от онова, което успяваме да обработим под формата на субективна мисъл. По-голямата част от реалността бива служебно заличена, преди въобще да достигне до кората.

Архитектурният парадокс на 85-те милиарда неврона

От анатомична гледна точка човешкият мозък разполага с колосална инфраструктура — над 85 милиарда неврона, като поне една трета от тях са пряко ангажирани с така наречените висши когнитивни функции. На базово биофизично ниво всеки отделен неврон е напълно способен да препредава над 10 бита информация в секунда чрез своите синаптични разряди. Ако просто съберем сумарния физически капацитет на тези клетъчни мрежи, теоретичната пропускателна способност би трябвало да е космическа. Вместо това, реалната изходна мощност на съзнанието се равнява на капацитета на телеграфен апарат от XIX век.

Това разминаване сочи за съществуването на изключително агресивни биологични филтри. Мозъкът консумира около 20 процента от цялата енергия на организма при тегло от едва два процента от телесната маса. Ако всички неврони започнат да обработват информация едновременно с максимална скорост, органят просто би прегрял термично и би изчерпал глюкозния си ресурс за минути. Суровата физика на метаболизма налага драстично рязане на входящите данни. Ние не виждаме и не мислим реалността; ние виждаме съкратен, агресивно компресиран доклад за нея.

Подобни въпроси за информационния капацитет на човешкия организъм се засягат и в [ранните изследвания върху невродинамиката и филтрацията на сензорния шум], където ясно проличава как биологичните ограничения определят границите на възприятието.

Еволюционният затвор на последователното мислене

Защо обаче обработката трябва да бъде строго последователна, а не паралелна? Сензорните ни системи работят в съвършен паралелизъм — очите виждат цвят, форма и движение едновременно, докато ушите анализират честоти, а вестибуларният апарат следи гравитацията. Когато опира до осъзнато мислене обаче, мозъкът блокира паралелните процеси. Дори най-великият шахматист не може да калкулира три различни варианта на дъската едновременно; той ги обмисля един по един, с бързо превключване.

Обяснението, предлагано от авторите на изследването, лежи в древния еволюционен произход на нервната система. В зората на филогенезата мозъкът не е създаден да композира симфонии или да решава диференциални уравнения. Той е възникнал като навигационен контролер за придвижване в триизмерно пространство — алгоритъм, чиято единствена задача е била да прекара тялото от точка А до точка Б, избягвайки хищника и откривайки калории. Навигацията по своята същност е последователен процес: не можеш да завиеш едновременно наляво и надясно. Мозъкът е запазил тази линейна архитектура. Мисълта е просто абстрахирана форма на пространствена навигация, при която вместо физически крайници, преместваме концепти по един-единствен ментален маршрут.

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